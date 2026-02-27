‘God of War’: Por qué el primer vistazo a Kratos y Atreus generó polémica entre los fans

‘God of War’ puede definirse en tres palabras: mitología, epicidad y brutalidad. Los fanáticos de la franquicia de PlayStation esperan eso de la próxima adaptación live-action para Amazon Prime. Los jugadores han demostrado que están sedientos de adaptaciones fieles, que retraten a sus personajes favoritos a la perfección, ya sea en la televisión o el cine.

El primer vistazo a Ryan Hurst y Callum Vinson como Kratos y Atreus no dejó indiferente a nadie. De hecho, generó un fuerte debate entre los videojugadores. Las redes sociales y diversos foros se llenaron de apreciaciones sobre el aspecto que tienen los emblemáticos personajes. De esta forma, ‘God of War’ abrió una vez más el debate sobre los riesgos creativos que representan las adaptaciones live-action.

¿Qué dijo la audiencia sobre el primer avance de ‘God of War’?

Desde 2005, ‘God of War’ se ha consolidado como una de las franquicias más importantes de PlayStation. Kratos se convirtió en un ícono de los videojuegos, como un personaje impulsivo y violento que es consumido por la ira. En los juegos más recientes, el guerrero espartano evolucionó hasta convertirse en alguien más introspectivo, que da prioridad a la formación de su hijo Atreus antes que a sus demonios internos.

La relación padre e hijo marcará el tono de la serie de Amazon y PlayStation Productions. El primer avance de ‘God of War’ muestra a Ryan Hurst en el papel de ese Kratos paternal, que se esfuerza por instruir a Atreus, interpretado por Callum Vinson. La cuestión es que la reacción de los fanáticos de la franquicia no fue la mejor.

Kratos en la serie live-action y en los videojuegos (Imagen: Amazon/ PlayStation)

Las comparaciones entre los videojuegos y la producción live-action fueron inevitables. Irónicamente, algunos extrañaron el nivel de detalle que caracteriza a los personajes virtuales y la espectacularidad del universo de la saga. Varios fans se mostraron desencantados de ver una imagen que no refleja justamente lo épico de la saga.

Parte de la audiencia considera que las caracterizaciones son adecuadas; sin embargo, hay quienes creen que lucen pobres a comparación de, por ejemplo, las vistas en adaptaciones como ‘Fallout’, ‘The Last of Us’ y en la próxima serie de ‘Tomb Raider’.

Los fans de ‘God of War’ juzgaron la apariencia de Kratos, pues consideran que debería ser más musculoso y tener una mejor barba. También criticaron el aspecto de Atreus, pues asocian su imagen a Sunny Suljic, actor que le da vida en los juegos.

¿Por qué el primer avance generó polémica?

El primer avance de ‘God of War’ recibió críticas por un conflicto evidente entre la ejecución y las expectativas. En el imaginario de los jugadores, Kratos posee una identidad visual y psicológica muy bien definida. Es el personaje de videojuegos que representa esa figura intimidante, con un físico imponente y una fuerza de voluntad incomparable.

El personaje es producto de años de trabajo de diseñadores y escritores. Por ello, cualquier intento de trasladar esa presencia a la televisión implica un reto mayúsculo. No basta con replicar la apariencia de Kratos, pues también es necesario reflejar su intensidad emocional y esa brutalidad contenida que lo ha forjado. Por ahora, muchos fanáticos piensan que Ryan Hurst no proyecta todo eso.

Kratos y Atreus en los videojuegos (Imagen: PlayStation)

Aunque Atreus es un personaje relativamente reciente dentro de la saga, su imagen está fuertemente ligada a la interpretación que tuvo en los videojuegos, lo que contrasta en varios aspectos con la propuesta de Amazon al elegir a Callum Vinson. Hacer esa transición y convencer a los fans será otro desafío para la serie.

Los juegos de PlayStation son producciones con una dirección cinematográfica digna de Hollywood. ‘God of War’ y ‘God of War Ragnarök’ destacan por su apartado técnico, su nivel narrativo y su espectacularidad visual, cualidades que los convierten en referentes del entretenimiento contemporáneo. Eso contrasta con el primer avance de la serie, que no logra transmitir la magnitud visual que caracterizan a los videojuegos.

La ausencia de elementos como lo épico y lo mitológico genera una sensación de desconexión, por lo que es entendible que los fanáticos vean en la serie una representación diluida y menos increíble que el material original.

Una visión creativa que genera dudas

El tropiezo de ‘Halo’ y el éxito de ‘Five Nights at Freddy’s’ no son una casualidad. Muchas adaptaciones de videojuegos han triunfado por ser fieles al material original, mientras que otras han fracasado por tomar libertades creativas. La visión creativa de Ronald D. Moore, showrunner de ‘God of War’, también ha generado polémica entre los fanáticos.

El realizador confirmó que es ajeno al mundo de los videojuegos, por lo que no está familiarizado con los títulos de PlayStation y Santa Monica Studios. Su interés en el proyecto surgió en concreto por la relación padre e hijo, que ha explorado en otras de sus producciones. En una entrevista con ‘IGN’, Moore explicó que la serie conservará el tono de los juegos, a pesar de que no los disfrutó como experiencias interactivas.

“Fue justo cuando empecé a verlo, que comencé a mirar las cinemáticas juntas, y hay tanto material ahí que realmente conecté con los personajes. Conecté con la historia de Kratos y su hijo, y luego ellos emprenden este viaje épico en un mundo lleno de detalles y muy interesante, con mucho combate y monstruos fascinantes en el camino. Pero seguía volviendo a esta historia de padre e hijo, y fue algo emocional, algo distinto, algo que no había visto antes”.

