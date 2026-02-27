‘Grey’s Anatomy’ rinde homenaje a Eric Dane: Las escenas más recordadas del actor como Mark Sloan 

Eric Dane inició su trayectoria en ‘Grey’s Anatomy’ como un actor invitado, pero no tardó en conquistar a la audiencia con su interpretación de Mark Sloan, mejor conocido como el inolvidable doctor McSteamy. La producción hizo un emotivo homenaje para recordar al intérprete, quien falleció el pasado 19 de febrero a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le diagnosticaron a principios de 2025.

Con el apoyo de su familia y amigos cercanos de ‘Grey’s Anatomy’, Dane luchó contra la enfermedad durante varios meses; sin embargo, su avance fue inevitable. El equipo de producción de la serie médica —que ha sido un éxito durante veintidós temporadas— recordó algunos de los momentos más icónicos de Dane en el episodio más reciente.

‘Grey’s Anatomy’ y el legado de Eric Dane

Gracias al talento y carisma de Eric Dane, Mark Sloan se convirtió rápidamente en uno de los personajes más queridos de ‘Grey’s Anatomy’. El actor se unió a la producción en la segunda temporada, como uno de los mejores amigos de Derek Shepherd, el personaje de Patrick Dempsey. Llegó al hospital Seattle Grace como jefe de cirugía plástica y pronto ganó relevancia en la trama de la serie.

Mark Sloan fue un personaje que dio peso emocional y tensión narrativa en ‘Grey’s Anatomy’. También aportó humor y encanto, por lo que dejó una huella como el popular McSteamy. Sus romances con Addison Montgomery (Kate Walsh), Callie Torres (Sara Ramírez) y Lexie Grey ( Chyler Leigh) lo convirtieron en uno de los personajes más emblemáticos. Por supuesto, su final trágico también marcó un antes y un después en la serie.

El homanaje de ‘Grey’s Anatomy’ a Eric Dane se transmitió durante el episodio más reciente, que se emitió el jueves. La producción hizo un montaje de aproximadamente 60 segundos, donde se muestran algunos de los momentos más icónicos de Mark Sloan. Chasing Cars, canción de Snow Patrol, musicaliza el emotivo momento.

Las escenas más emblemáticas del doctor Mark Sloan

El actor dejó una huella imborrable para los fanáticos de la serie. Su legado permanecerá vivo en algunos de los momentos más icónicos e inolvidables de Mark Sloan. Durante el homenaje de ‘Grey’s Anatomy’ a Eric Dane, se recordaron varias de sus escenas emblemáticas, como aquella donde demostró su agudeza al interactuar con Derek, Meredith, Addison y Rose en un elevador.

Los fanáticos también recuerdan el lado descarado del personaje, que se reflejó en su escena con la toalla de la tercera temporada, cuando sale de la ducha de un hotel. Su faceta de padre quedó retratada en la octava temporada, cuando decidió hacerse cargo de Sofía, la hija que tuvo con Callie Torres. Algunos de los episodios mostraron las dificultades que McSteamy tuvo como padre primerizo.

Su vínculo con Derek Shepherd sacó el lado más emocional del personaje. Durante el primer episodio de la cuarta temporada, Sloan confiesa a su amigo que viajó a Seattle por él y no por Addison. Por supuesto, su debut, en el episodio Yesterday debe estar en la lista. Sus coqueteos con Meredith Grey marcaron su personalidad y dieron origen a su apodo McSteamy.

Durante la quinta temporada, Mark Sloan protagonizó uno de los momentos más humorísticos de ‘Grey’s Anatomy’. En medio de un apasionado encuentro con Lexie Grey en la sala de guardia, la intensidad se interrumpe de forma abrupta cuando sufre una lesión en sus partes íntimas.

En el homenaje de ‘Grey’s Anatomy’ a Eric Dane se recuerdan algunas de sus frases icónicas, que revelaron a un personaje emocionalmente complejo: “Si amas a alguien, se lo dices, aunque tengas miedo de que no sea lo correcto. Aunque tengas miedo de que te destruya la vida, lo dices y lo dices en voz alta”. El momento más dramático de Mark Sloan es cuando llega su destino fatal en la novena temporada, donde muere en un accidente aéreo.

El apoyo incondicional de Ellen Pompeo y Patrick Dempsey

Desde que Eric Dane fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, Ellen Pompeo y Patrick Dempsey se convirtieron en pilares emocionales que lo ayudaron hasta sus últimos días de vida. La actriz lo apoyó desde que se enteró de su diagnóstico y siempre estuvo a su lado para hablar en los momentos más difíciles.

“En cuanto supe de su diagnóstico, le escribí un mensaje y le dije: ‘Estoy aquí si quieres hablar’. Y mi teléfono sonó 30 segundos después”.

Patrick Dempsey recordó con cariño su larga amistad con Dane, a quien describió como el “hombre más divertido”. Fue testigo de los últimos días del actor, por lo que apoyó a su familia en todo lo que pudo. Otras de sus amistades abrieron un GoFundMe para auxiliar a sus familiares tras su fallecimiento. El actor dejó un mensaje póstumo en una entrevista, donde expresó su amor a sus hijas.

Nos entendimos bien porque nunca hubo competencia real. Había un maravilloso respeto mutuo; es increíblemente inteligente y siempre recordaré esos momentos divertidos que pasamos juntos y celebraré la alegría que trajo a la vida de las personas”.

