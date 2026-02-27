Will Smith pide desestimar demanda por presunto acoso sexual

El actor solicitó a un juez que deseche la demanda interpuesta por el violinista Brian King Joseph

El actor Will Smith enfrenta un nuevo frente legal en tribunales civiles luego de que su equipo presentara una moción para que se deseche la demanda por presunto acoso sexual interpuesta en su contra el mes pasado. La petición busca frenar el proceso antes de que avance a etapas más profundas del litigio.

También te puede interesar: CEO de CNN pide calma a empleados tras posible compra de Warner por Paramount

De acuerdo con el documento presentado por sus abogados, Will Smith sostiene que la demanda carece de sustento y la califica como un intento de obtener dinero. El caso fue iniciado por el violinista Brian King Joseph, quien colaboró durante la gira musical del actor en 2025.

Brian King Joseph (imagen: www.briankingjoseph.com)

¿Qué alega el demandante?

Según la demanda, Joseph afirma que al regresar a su habitación de hotel en Las Vegas encontró una nota que decía: “Brian, volveré… nosotros solos,” firmada como “Stone F.”

También lee: Céline Dion revela que no quería cantar ‘My Heart Will Go On’ para ‘Titanic’

También declaró que en el cuarto había “toallitas, una botella de cerveza, una mochila roja, una botella de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona, un pendiente y documentos de alta hospitalaria pertenecientes a una persona desconocida para el demandante.”

El músico sostiene que estos elementos forman parte del contexto de su acusación. Sin embargo, en la moción presentada por la defensa, se subraya que el propio Joseph reconoce no saber quién es “Stone F.”, pese a lo cual decidió presentar la demanda contra el actor y contra su compañía, Treyball Studios.

La respuesta del equipo legal de Will Smith

En la solicitud para desestimar el caso, la defensa argumenta que Joseph fue contratado por presentación individual durante la gira y que nunca se le prometió un puesto permanente en la banda. También señalan que, según el registro que presentan, el actor y el violinista “nunca estuvimos solos juntos”, cuestionando así la base de la acusación de que Smith supuestamente estuviera “groomeando” al músico.

Además, el equipo legal sostiene que están preparados para presentar testigos que declararían que Joseph no continuó en la gira porque “Se comportó de manera errática, era difícil trabajar con él e hizo que los demás miembros de la banda del Sr. Smith se sintieran incómodos.”

En el mismo documento, la defensa califica el caso como una “demanda frívola” y un “intento de conseguir dinero”.

Will Smith (imagen: Elliot Muscat)

¿En qué punto está el proceso?

Hasta el momento no se han presentado cargos penales ni se ha anunciado una investigación criminal relacionada con este caso. Se trata de un litigio civil que deberá resolverse en tribunales.

Ahora corresponderá al juez determinar si concede la moción para desestimar la demanda o si el proceso continúa su curso. Mientras tanto, el caso sigue abierto y a la espera de una resolución preliminar.

Con información de TMZ.

No te vayas sin leer: ‘Venganza’, la nueva película de Omar Chaparro y Alejandro Speitzer que pone al cine de acción mexicano en lo más alto