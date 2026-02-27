‘Venganza’, la nueva película de Omar Chaparro y Alejandro Speitzer que pone al cine de acción mexicano en lo más alto

El cine de acción mexicano tiene una nueva joya para presumir. Se trata de Venganza, una película que no escatima en producción y que cuenta con algunas de las más grandes estrellas del séptimo arte nacional. Protagonizada por Omar Chaparro y Alejandro Speitzer, y dirigida por Rodrigo Valdés con un guion de Daniel Krauze, Venganza es […]

El cine de acción mexicano tiene una nueva joya para presumir. Se trata de Venganza, una película que no escatima en producción y que cuenta con algunas de las más grandes estrellas del séptimo arte nacional. Protagonizada por Omar Chaparro y Alejandro Speitzer, y dirigida por Rodrigo Valdés con un guion de Daniel Krauze, Venganza es un espectáculo de adrenalina pura y coreografías de lucha excepcionales que no te puedes perder.

Estrenada este 26 de febrero en salas, Venganza cuenta la historia del capitán Carlos Estrada “Toro” (Chaparro), un soldado de élite que recibe una medalla al mérito militar por haber atrapado al escuadrón más sanguinario del país. Sin embargo, el pasado no tarda en alcanzar al personaje.

Una noche en la piscina de su hogar, mientras su colega Miguel Díaz (Speitzer) le recomienda retirarse y disfrutar la vida familiar, Toro y su esposa son víctimas de un atentado. Ella muere de forma violenta a manos de unos sicarios y Toro decide invertir su fortuna en la caza de los verdaderos responsables. Es justo aquí cuando inicia una persecución imparable que traerá dolor, sangre, giros inesperados y grandiosas escenas de acción con un Omar y un Alejandro en su mejor momento frente al cine mexicano.

Venganza, una necesaria propuesta de acción con Omar Chaparro

Póster oficial de Venganza con Omar Chaparro y Alejandro Speitzer (Foto: Amazon MGM Studios)

En Tomatazos tuvimos la oportunidad de platicar con el elenco de Venganza y fue Speitzer quien nos habló sobre el grandioso esfuerzo de hacer esta película realidad:

“Quiera hablar sobre el enorme esfuerzo de Pablo Cruz y Rodrigo [Valdés] por convencer a Amazon y a Cinépolis. Todo comienza ahí, en una idea, pero luego cómo los convences cuando poco cine de acción se hace en este país. Ese mérito hay que dárselo a ellos. Las historias del género de acción, y muchos otros géneros, no suceden no porque no tengamos el talento, sino porque hacen falta recursos y la oportunidad. Partiendo de ahí, nos sentimos muy orgullosos de que tengamos esta gran película de acción en la que la audiencia mexicana pueda reconocerse.”

Por supuesto que Venganza, al ser una propuesta tan fresca dentro del cine nacional, sacó de su zona de confort al elenco, incluido Omar Chaparro, quien nos habló con mucho humor sobre su experiencia como el capitán Toro y su problema personal con la sangre falsa:

“Tengo fobia con las cosas pegajosas. Y había una escena en la que tenía que pelear en una cama bañada de sangre, y la sangre la hacen con miel. Entonces imagínate yo hablando con el director: “¿no le pueden poner la sangre en postproducción?” Y él: “No, más sangre, más sangre”. […] En la segunda parte sí voy a negociar en mi contrato; la sangre se pone con inteligencia artificial.”

El fundamento de un gran personaje

Venganza está llena de momentos crudos y personajes que luchan contra sí mismos y su entorno. Para Omar fue imprescindible que el público, además de disfrutar de la acción, no se olvidara de la humanidad existente en el rol que interpreta.

Venganza es dirigida por Rodrigo Valdés (Foto: Amazon MGM Studios)

“El guion está escrito así, era la intención de Rodrigo, que viéramos no superhéroes invencibles sino seres humanos que se debaten en su cabeza entre hacer el bien o el mal, entre acabar con una vida o salvar otra. Es bellísimo porque la mejor manera de vivir esta experiencia es conocernos y el conocimiento no siempre está afuera, más bien es hacia dentro”.

Natalia Solián, actriz de Dolores Ramirez ‘Lola’ en Venganza, nos habló de su personaje y el interpretado por Paola Núñez, dos mujeres fuertes que habitan una región no tan recurrente en el cine mexicano.

“Son dos mujeres parte de la milicia. Ocupando una gran representación, Paola Núñez y yo tuvimos esa gran fortuna de poder hablar de un bemol femenino al que no estamos tan habituados, pero que existe. […] Siempre es un orgullo poder entrar a una psicología poco explorada y en ese sentido el querido Krauze y Rodrigo nos trajeron un gran regalo y les hicimos justicia.”

No te pierdas Venganza en salas de Cinépolis.

