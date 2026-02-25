Harold Azuara en ‘¿Quieres ser mi novia?’: Amigo leal de Juanpa Zurita y una bomba de la comedia mexicana

La comedia romántica mexicana vive un momento de gran intensidad. Uno de sus golpes más atinados es ¿Quieres ser mi novia?, protagonizada por Juanpa Zurita, Ludwika Paleta, Harold Azuara, Yuriria del Valle e Iván Sánchez. Escrita y dirigida por Ihtzi Hurtado, y producida por Amazing Films, esta secuela pisa fuerte en 2026 y se posiciona como el estreno nacional postpandemia número uno.

Estrenada en salas el pasado 12 de febrero, ¿Quieres ser mi novia? continúa la historia de Javi (Zurita) y Lu (Paleta), quienes deben afrontar los efectos de una relación amorosa marcada por la diferencia de edad. Mientras que al personaje de Juanpa poco le importa el qué dirán, la exitosa Lu percibe cómo las miradas y los señalamientos de la sociedad recaen sobre ella.

En este tenor, Javi tiene a Amir “La Avispa” (Azuara), esa amistad que lo baja a la realidad, una brújula y un consuelo que le impide perder el norte o caer en la desesperación absoluta. Lu, por su parte, cuenta con Maguis (del Valle), una mujer brutalmente honesta que siempre busca la felicidad de su amiga.

Entre carisma y talento: Harold Azuara en ¿Quieres ser mi novia?

Tomatazos tuvo la oportunidad de hablar con Harold, actor de “La Avispa” en esta divertidísima secuela de ¿Quieres ser mi hijo?. El actor de 29 años, conocido por producciones como La CQ y MasterChef Celebrity, nos habló de los esfuerzos para hacer realidad esta producción, su escena favorita y su personaje: un mejor amigo y excelso alivio cómico que se aleja del estereotipo, sin perder la esencia del arquetipo.

Harold Azuara y Juanpa Zurita en ¿Quieres ser mi novia?

“Me gusta mucho la historia, me gustó mucho por dónde la llevaron. Fue una sorpresa y yo creo que mucho tuvo que ver Juanpa. Él nos impulsó a que hiciéramos la 2. Me gustó lo que me tocó hacer.”

“La Avispa” es un deleite de excéntrica espectacularidad, una presencia singular y roba escenas que brilla en todos los sentidos. Desde su forma de vestir, sus intereses personales y hasta la desternillante manera en que pronuncia cada palabra o lanza una mirada, Harold construyó a uno de los personajes cómicos más memorables del cine mexicano actual.

¿Quieres ser mi novia? ofrece múltiples escenas grandiosas junto a La Avispa, pero una de ellas se quedó para siempre en el corazón de Harold por el entrañable rato que vivió junto a Juanpa y el equipo detrás de cámaras.

“Recuerdo estar muy divertido en una escena donde me tocaba estar en un cuarto muy caluroso con Juanpa. Ahí nos reímos mucho porque me tocaba estar en calzones y se andaban burlando de mí los del crew.”

La importancia de ser un buen amigo y lo que viene para Harold

Harold Azuara interpreta a Amir “La Avispa” en ¿Quieres ser mi novia?

El guion nos permite ver que La Avispa no es solo un personaje de comentarios graciosos. Harold también habló sobre esas otras capas en las que trabajó y que son visibles en el argumento de Hurtado:

“La función que tiene mi personaje, como el de Yuridia del Valle, es que somos un poco la voz del público y estamos opinando sobre su relación. Cómo es la opinión de la sociedad ante una relación así, con diferencia de edad. Creo que me toca decir cosas divertidas pero también ser un buen amigo para Javi cuando está en estos momentos que duelen mucho. Al final creo que sí hubo una evolución en el guion y eso lo agradezco porque inicio de una manera y termino de otra.”

El personaje de Harold Azuara es un diamante en bruto para más aventuras. En Tomatazos no nos quedamos con las ganas de preguntarle cómo sería un spin-off de La Avispa:

“Yo quisiera una stoner movie, me gusta ese género y eso no lo he visto en México. Si tengo que elegir me quedo con esta segunda película porque el guion me gusta mucho. En un spin-off, pues… ya que me toque andar con alguien grande, también.”

Actualmente, Harold participa en el rodaje de Operación Trineo, película navideña donde da vida a Koby, un elfo en una misión muy especial, bajo la dirección de Gabriel Guzmán. La filmación se lleva a cabo en distintas locaciones de Nuevo León y el estreno llegará a finales de 2026.

¿Quieres ser mi novia? con Harold Azuara sigue disponible en cartelera, una comedia romántica mexicana que no te puede perder.

Foto de portada: Diego Aulló