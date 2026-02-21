Amigos de Eric Dane lanzan GoFundMe para apoyar a sus hijas tras su muerte

Tras la muerte de Eric Dane a los 53 años, amigos cercanos del actor decidieron organizar una campaña en GoFundMe para apoyar a sus hijas, Billie Beatrice Dane y Georgia Geraldine Dane. La iniciativa busca ayudar a cubrir gastos médicos derivados de su tratamiento contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y contribuir al futuro de las adolescentes. El protagonista de ‘Grey’s Anatomy’ falleció el 19 de febrero, diez meses después de hacer público su diagnóstico.

Dane es sobrevivido por sus dos hijas, de 15 y 13 años, fruto de su relación con Rebecca Gayheart. En el comunicado difundido por su familia tras su muerte se indicó que el actor pasó “Sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo”.

Eric Dane en su última entrevista (imagen: Netflix)

¿Por qué se abrió la campaña en GoFundMe?

De acuerdo con PEOPLE, amigos del actor iniciaron la recaudación tras su fallecimiento. En la descripción de la campaña se explica que, incluso mientras su salud empeoraba, Dane mantenía el compromiso de apoyar a otras personas que enfrentaban la misma enfermedad. El texto señala: “Incluso cuando su propia salud se deterioró, permaneció profundamente comprometido a ayudar a otros que enfrentan la misma enfermedad devastadora”.

También se menciona que el avance de la ELA fue más rápido de lo previsto: “Como su enfermedad progresó mucho más rápido de lo que nadie podría haber imaginado, los amigos de Eric se unieron para crear este GoFundMe para apoyar a sus hijas y sus necesidades futuras.” La iniciativa tiene como objetivo contribuir tanto a los gastos médicos acumulados como a las necesidades futuras de Billie y Georgia.

El papel de Rebecca Gayheart durante la enfermedad

Rebecca Gayheart, exesposa del actor, fue una de las figuras clave en su cuidado tras el diagnóstico. Aunque la pareja se separó en 2018, ella asumió un rol activo en la coordinación de su atención médica. En un ensayo publicado el año pasado explicó que organizó el cuidado de Dane en 21 turnos.

“A veces no hay turnos cubiertos, así que los cubro yo. Hace poco tuve un turno de 12 horas que no pude cubrir. Solo pude hacer cuatro horas por todo el trabajo de los niños”, relató.

En noviembre de 2025, durante una participación en un pódcast, Gayheart compartió la forma en que abordó la situación con sus hijas. Aseguró que buscó transmitirles un sentido de responsabilidad familiar. “Él es nuestra familia. Él es tu padre”, recordó haberles dicho. “Nos presentamos y tratamos de hacerlo con cierta dignidad y algo de gracia y simplemente lo superamos.”

Billie Dane, Eric Dane y Georgia Dane en 2024 (Fotografía: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

El impacto en sus hijas y su entorno

Las dos adolescentes han vivido de tiempo completo con Rebecca Gayheart durante el proceso de la enfermedad. La actriz ha explicado que ha intentado mantener una actitud optimista frente a la situación, aun reconociendo lo difícil que ha sido. También ha admitido que no siempre sabe si está tomando las decisiones correctas o si está manejando todo de la mejor manera posible, pero que su prioridad ha sido estar presente para sus hijas y acompañarlas en cada etapa.

La campaña impulsada por los amigos de Eric Dane se da en ese contexto: el de una enfermedad degenerativa que avanzó con rapidez y culminó en la pérdida de su padre. Mientras continúan las muestras de apoyo de colegas y seguidores del actor, la recaudación busca brindar apoyo concreto a Billie y Georgia en el futuro inmediato y en los años por venir.

