Eric Dane y su batalla contra la ELA: Cómo la enfermedad afectó la vida del actor y lo convirtió en un activista

“Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado”, afirmó Eric Dane al momento de revelar que padecía esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad neurodegenerativa acabó con la vida del actor de ‘Euphoria’ y ‘Grey’s Anatomy’, quien falleció a los 53 años después de luchar y sufrir las consecuencias del padecimiento durante casi un año.

El diagnóstico fue un parteaguas en la vida del actor y de su familia, pues los puso en el centro de una batalla llena de desafíos y resiliencia. En diversas entrevistas, Eric Dane y Rebecca Gayheart, su esposa, hablaron sobre el impacto que la ELA tuvo en su día a día. El actor pasó por un proceso de frustración y aceptación que marcó los últimos días de su vida.

Esa evolución personal lo llevó a transformar su diagnóstico en un motor del activismo. Dane se convirtió en una de las voces más distinguidas de la industria que visibilizó y concientizó sobre la ELA con un mensaje positivo y de esperanza.

Entérate: Lars Eidinger, actor de ‘Man of Tomorrow’, creyó que no tendría una oportunidad en Hollywood: ‘Es un verdadero milagro’

¿Qué es la ELA y cuáles son sus principales síntomas?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa. Provoca una debilidad muscular progresiva que evoluciona de manera acelerada. Afecta a las motoneuronas, las células encargadas de controlar la actividad muscular voluntaria, que son esenciales para funciones vitales como respirar, comer, hablar o caminar.

La ELA es una enfermedad incurable y, en la literatura médica, se clasifica como un padecimiento raro. Se estima que cada año hay de dos a tres casos por cada cien mil personas. Los síntomas suelen comenzar con debilidad muscular en brazos o piernas, acompañada de torpeza motora y pérdida de coordinación.

A medida que avanza, se observa una disminución de la masa muscular y la aparición de calambres, además de alteraciones en el habla y en la deglución. Se estima que una persona diagnosticada con ELA tiene una esperanza de vida de al menos tres años.

El impacto del diagnóstico

En abril de 2025, Eric Dane confirmó públicamente que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En declaraciones para ‘People’, pidió privacidad y respeto para su familia durante este difícil proceso. A pesar del diagnóstico, Dane aseguró sentirse afortunado de poder continuar con su carrera y expresó su entusiasmo por regresar al set de ‘Euphoria’.

El intérprete de Cal Jacobs tenía previsto comenzar la producción de la tercera temporada el 14 de abril. Mostró su determinación de no dejar que la enfermedad definiera su vida ni su trayectoria profesional. Aceptó que fue difícil procesar su diagnóstico, pero pudo afrontar la situación gracias al apoyo de su familia y amigos.

Eric Dane afrontó el diagnóstico de manera positiva (Imagen: NBC)

Ellen Pompeo fue una de las primeras personas que lo contactó al conocer su padecimiento. La actriz de ‘Grey’s Anatomy’ se convirtió en un apoyo emocional importante durante sus últimos meses de vida. Rebecca Gayheart detuvo el proceso de divorcio que había iniciado luego de enterarse del padeciendo de su pareja. Eric Dane decidió enfocarse en su salud y su familia, con la esperanza de poder tener un nuevo estilo de vida.

“Fue difícil procesarlo al principio. No quería que esta enfermedad me definiera ni que afectara cómo me veía la gente. No es una sentencia de muerte, pero sí una lucha diaria. Estoy aprendiendo a vivir con esto y, sobre todo, a no rendirme” .

De la lucha personal de Eric Dane

En los primeros meses tras el diagnóstico, Eric Dane eligió vivir su batalla contra la ELA en silencio. La noticia fue un golpe devastador para su entorno más cercano, y su esposa fue quien reveló el profundo impacto que la enfermedad tuvo en la vida familiar.

El proceso de afrontar la enfermedad estuvo marcado por momentos de frustración y tristeza, pero también por una resiliencia inesperada. La rutina diaria cambió radicalmente, pues la familia recurrió a terapeutas profesionales para afrontar el proceso. “Solo tratamos de tener esperanza y sobrellevarlo con dignidad, gracias y amor”, afirmó Gayheart.

Con el paso del tiempo, la también actriz aceptó que el diagnóstico y el proceso de lucha contra la enfermedad era “devastador”. Reveló que Billie y Georgia, sus hijas, fueron las que más sufrieron. La situación también afectó la salud mental de la actriz, quien confesó que no podía “sacar algo positivo de esto”.

El actor y su familia cambiaron su estilo de vida tras el diagnóstico (Imagen: Netflix)

Dane también relató cómo se sintió tras recibir el diagnóstico. Reconoció que la enfermedad alteró por completo su rutina y lo obligó a replantear sus prioridades familiares y profesionales. El actor demostró una gran resiliencia, pues en lugar de dejarse vencer por el desánimo, encontró en su entorno y en sí mismo una fuerza para sobrellevar la situación. Sin embargo, su experiencia no estuvo libre de caídas y momentos de depresión.

“No tengo motivos para estar de buen humor en ningún momento del día, nadie me culparía si me encerrara en mi habitación y pasara dos semanas llorando”.

Te interesa: Johnny Depp, Ellen Pompeo y más estrellas que ayudaron a Eric Dane en sus últimos meses de vida

De paciente a voz activa en la lucha contra la ELA

Eric Dane convirtió su experiencia personal con la ELA en un motor de activismo y esperanza para muchas personas. Para el actor, era importante hablar de su proceso públicamente para crear conciencia sobre la enfermedad. Se convirtió en embajador de organizaciones sin ánimo de lucro, como Target ALS y I AM ALS, donde participó en campañas para recaudar fondos y donarlos a investigaciones para encontrar una cura.

El actor también tuvo un importante rol político para impulsar iniciativas como la Ley de Aceleración del Acceso a Terapias Críticas para la ELA. Su misión fue impulsar el acceso a tratamientos experimentales y ensayos clínicos para tratar a pacientes en etapas avanzadas.

Por este compromiso fue nombrado Defensor del Año por la ALS Network e incluido en la lista TIME100 Health como una de las figuras más influyentes en el sector salud. Sheri Strahl, presidenta y directora ejecutiva de ALS Network, destacó su labor activista en favor de los pacientes que padecen la ELA.

“Eric ha transformado sus desafíos personales en una poderosa defensa. Ha convertido su experiencia con la ELA en un catalizador para el progreso, uniendo a las personas con su voz, su corazón y su determinación. La comunidad de la ELA es más fuerte, más visible y más esperanzada gracias a él”.

Al momento de recibir el título, Dane reconoció que enfrentarse a la ELA implica desafíos constantes y difíciles, pero insistió en que la unión y la acción colectiva son claves para avanzar hacia un futuro sin esta enfermedad.

Por si te lo perdiste: Mel Gibson trabaja en la secuela de ‘La Pasión de Cristo’ con asesoría de un arzobispo que llamó al papa Francisco ‘sirviente de Satán’