Muere Eric Dane, estrella de ‘Euphoria’ y ‘Grey’s Anatomy’, a los 53 años

El mundo del cine y la televisión vuelve a estar de luto. Esta noche se reporta el lamentable fallecimiento de Eric Dane, actor que alcanzó la fama por sus apariciones en producciones como Grey’s Anatomy y Euphoria. De acuerdo con la información, padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad diagnostica en 2025 y que rápidamente mermó su vida.

Causa de muerte y comunicado

Fue a través de la revista People que la familia de Eric se encargó de revelar la noticia:

“Con el corazón lleno de tristeza, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concientización y la investigación, decidido a marcar una diferencia para otras personas que enfrentan la misma batalla. Será profundamente extrañado y siempre recordado con amor. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo que recibió. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento imposible.”

Eric Dane en Euphoria (Foto: HBO)

Vida y obra de Eric Dane

Eric nació en 1972. Al graduarse de la preparatoria ya tenía la certeza de que su vida tomaría el camino de la actuación. Dejó su tierra natal, San Francisco, para viajar a Los Angeles y perseguir su sueño, uno que terminó hecho realidad gracias a su talento, carisma y atractivo.

Los años noventa y principios de los 2000 estuvieron repletos de papeles poco sólidos para él. Sin embargo, fue en 2005 cuando lo vimos estrenarse como el doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, la exitosísima serie de Shonda Rhimes que elevó su estatus como actor hasta horizontes nunca imaginados. En 2014, con The Last Ship, también reivindicó su posición en la pantalla chica.

Algunas de las películas más famosas en las que apareció son X-Men: La Batalla Final, Marley y Yo, Día de los Enamorados y Burlesque.

En 2019, Eric Dane se consolidó bastante bien entre la Gen Z gracias a su trabajo en Euphoria. En esta serie, creada por Sam Levinson, Dane interpretó a Cal Jacobs, padre de Nate (Jacob Elordi). Este hombre de familia representa uno de los roles más complejos de la producción, alguien atravesado por deseos y una doble vida de la que no se atreve a hablar, al menos en un principio.

Para la segunda temporada de Euphoria, Cal obtuvo mayor protagonismo y se profundizó en sus traumas y represiones. No obstante, el arco del personaje no estuvo exento de críticas debido al rumbo que tomó la serie, más preocupada en planos, luces y la forma en general, que el fondo.

Sobre su diagnóstico

Eric Dane en Grey’s Anatomy (Foto: IMDb)

A principios de 2026, Rebecca Gayheart, esposa de Eric, reveló a los medios que la salud de su esposo había empeorado y que necesitaba estar bajo cuidados las 24 horas del día. Tiempo atrás solicitó el divorcio, pero tras el diagnóstico la actriz se decantó en velar por la salud de Dane.

Tras ser informado del padecimiento que recorría su cuerpo en 2025, Eric Dane se convirtió en un gran portavoz de quienes también sufren la enfermedad e incluso llevó a cabo iniciativas para recaudar fondos. En redes, el año pasado, aseguró que su carrera se había visto truncada de la noche a la mañana y que el trabajo se reduciría, pero no negó su interés en tomar papales relacionados con la esclerosis lateral amiotrófica.

¿Eric Dane estará en Euphoria temporada 3?

Dane reveló su diagnóstico de ELA durante una entrevista con People en abril del año pasado. En ese mismo espacio confirmó su planeado regresó como Cal Jacobs:

“Me han diagnosticado ELA. Estoy agradecido de tener a mi familia amorosa a mi lado mientras atravesamos este nuevo capítulo. Me siento afortunado de poder seguir trabajando y espero con ilusión regresar al set de Euphoria la próxima semana. Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo.”

Sam Levinson, creador de Euphoria, reaccionó a la muerte del actor en un comunicado para Variety:

“Estoy destrozado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición.”

La temporada 3 de Euphoria se estrena el 12 de abril en HBO Max.

