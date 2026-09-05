Zach Cregger no quiere volver a dirigir franquicias después de ‘Resident Evil’

El director de ‘Barbarian’ y ‘Weapons’ aseguró que ya no quiere volver a trabajar con otras franquicias

Zach Cregger está a punto de estrenar ‘Resident Evil’, su primera gran incursión dentro de una franquicia establecida, pero no parece interesado en convertir esa experiencia en el comienzo de una nueva etapa de su carrera. El director de ‘Barbarian’ y ‘Weapons’ aseguró que, después de esta adaptación de los videojuegos de Capcom, quiere volver a concentrarse en historias originales y conservar el control creativo sobre lo que escribe.

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¿Por qué Zach Cregger no quiere dirigir otras franquicias?

En declaraciones en una entrevista con Deadline, Cregger explicó que no tiene interés en aceptar proyectos basados en otras propiedades conocidas de Hollywood.

“Nunca se han puesto en contacto conmigo ninguna otra franquicia. O tal vez sí, pero el mensaje nunca llegó a mis oídos porque he dejado muy claro que no voy a hacer eso. Estoy haciendo esto y eso es todo para mí.”

Austin Abrams en la nueva película de ‘Resident Evil’ (Columbia Pictures)

El cineasta señaló que se considera escritor antes que director de franquicias y que prefiere desarrollar historias sin tener que cumplir con una lista de elementos establecidos previamente.

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“No voy a ocuparme de ninguna otra franquicia; simplemente porque soy escritor y quiero escribir lo que me apetezca. No quiero escribir algo en lo que tenga que asegurarme de marcar distintos puntos de datos para satisfacer a X. Solo quiero satisfacerme a mí mismo.”

Para Cregger, ‘Resident Evil’ representa una excepción porque ya era admirador de los videojuegos y llegó al proyecto con una idea propia. El director presentó su propuesta directamente a Constantin Film, compañía que posee los derechos cinematográficos de la franquicia, y posteriormente escribió el guion junto con Shay Hatten.

‘Resident Evil’ fue una excepción para Zach Cregger

Cregger ha insistido en que su película no adapta directamente ninguno de los videojuegos, aunque utiliza su universo y busca reproducir la sensación de supervivencia característica de la saga.

“La única razón por la que creo que está bien que yo haga ‘Resident Evil’ es que me entusiasman los juegos, me gusta la historia que ideé a partir de ellos y lo estoy haciendo para mí.”

La historia sigue a Bryan, interpretado por Austin Abrams, un mensajero médico que queda atrapado en una pesadilla relacionada con el virus T alrededor de Raccoon City. La película seguirá al personaje casi de manera continua durante aproximadamente 95 minutos.

Cregger también ha defendido su decisión de contar una historia nueva pese a las dudas de algunos seguidores de la franquicia.

“Lo que quiero decir es que es una historia original, pero sigue siendo una historia de *Resident Evil*. No estoy tomando una historia de los videojuegos; eso es lo que significa.”

Mikey Madison nunca estuvo considerada para la película

El director también aprovechó para desmentir uno de los rumores que habían circulado durante el desarrollo del proyecto. Algunas versiones aseguraban que Mikey Madison había sido considerada para protagonizar la película, algo que Cregger negó.

Mikey Madison en ‘Anora’ (Universal Pictures)

Según el cineasta, Austin Abrams, con quien previamente trabajó en ‘Weapons’, siempre fue su opción para interpretar a Bryan.

Las primeras reacciones a los 30 minutos iniciales de ‘Resident Evil’ han destacado su violencia, atmósfera, humor negro y el trabajo de Abrams. Cregger también ha adelantado que será la película más violenta que ha realizado hasta ahora.

Aunque el director afirma que no quiere trabajar con otras franquicias, ya ha pensado en posibles historias adicionales dentro del universo de ‘Resident Evil’, por lo que su rechazo parece estar dirigido principalmente a nuevas propiedades ajenas. La película llegará a los cines el 18 de septiembre de 2026.

Con información de The Playlist.

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