Zach Cregger revela nuevos detalles de ‘Resident Evil’: ‘Quiero que los espectadores se sientan como en el videojuego’

El director Zach Cregger compartió nuevo detalles sobre su película de Resident Evil que llenará de ilusión a los fans de hueso colorado. La mente detrás de Bárbaro y La hora de la desaparición explicó en una sesión de preguntas de Reddit que su adaptación busca reproducir la tensión de jugar, aunque contará una historia original y dejará descansar a los héroes famosos de Capcom.

¿De qué trata la nueva película de Resident Evil?

La cinta representa otro comienzo cinematográfico para la franquicia, pero no repetirá las aventuras archiconocidas de Leon S. Kennedy o Jill Valentine en la desgraciada Raccoon City. Cregger escribió el guion junto con Shay Hatten y eligió explorar el universo mediante una persona ajena a las grandes operaciones policiales. La noche que le espera promete toda la mala suerte posible.

Seremos testigos de la historia de Bryan, un repartidor médico interpretado por Austin Abrams, que queda atrapado en una terrible cadena de sucesos durante una entrega. Su trayecto será una carrera imparable por mantenerse vivo cuando una noche fatídica se desmorona a su alrededor. Cregger quiere que el público experimente ese recorrido como una partida de los videojuegos de Capcom.

Austin Abrams en Resident Evil (Foto: IMDb)

Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser, quienes acompañan a Abrams en el reparto. La producción reúne a TriStar Pictures, Constantin Film y Davis Films, con Cregger entre los productores estrella. Aun con empresas conocidas detrás, la propuesta deposita su peso sobre un simple mensajero que tuvo la peor jornada laboral imaginable.

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Zach Cregger quiere que te sientas como en el juego

Una pregunta de la sesión abordó la dificultad de conservar la jugabilidad cuando el espectador ya no controla al personaje. Cregger contestó: “Me encanta el aspecto de administrar recursos en los juegos y era muy importante para mí llevarlo a la película. Sabrás cuántas balas hay en su arma. Te importará cuando falle un disparo”. Ese error tendrá consecuencias narrativas.

El realizador también quiere que los espectadores permanezcan “muy conscientes de su estado de salud conforme avanza”, algo que todos hacemos cuando jugamos algún RE, siempre mirando compulsivamente la barra verde, o naranja, o roja. Cregger no reveló cómo comunicará ese desgaste en pantalla y adelantó otro recurso tomado de los juegos que prefiere mantener oculto.

El protagonista es un tipo cualquiera

Austin Abrams en Resident Evil (Foto: IMDb)

Bryan no es un policía de élite o un agente capaz de patear zombis con elegancia, impresionándonos con sus brazos fornidos o fleco perfecto. Es un trabajador común que intenta salir con vida de una situación horrible, un pobre diablo que podría ser cualquiera de nosotros, inexperto en el combate. Cregger lo imaginó como una representación de sí mismo y de la reacción que tendría una persona promedio al caer dentro de una partida de Resident Evil.

“No soy un tipo rudo en absoluto. No sé usar muy bien las armas. Fallo el 99% de los disparos que hago, estaría corriendo aterrorizado y diciendo groserías en cada encuentro”, explicó Cregger para GamesRadar+ en abril. Leon permanecerá fuera de esta historia por decisión expresa del cineasta: “Nunca quise contar la historia de ninguno de los personajes de los juegos”, afirmó antes de explicar que no deseaba interferir con sus recorridos. “No voy a elegir a otro actor como Leon, Dios nos libre. Voy a dejar que Leon siga siendo Leon”. El respeto, aquí, consiste en no quitarle su chaqueta.

Resident Evil llegará a los cines el 17 de septiembre.

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