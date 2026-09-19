¿Qué significa el final de ‘Resident Evil’? El destino de Bryan y las pistas sobre una secuela

La nueva ‘Resident Evil’, dirigida por Zach Cregger, cierra la accidentada noche de Bryan, interpretado por Austin Abrams, con un giro que cambia por completo el sentido de su misión en Raccoon City. Después de pasar prácticamente toda la película intentando completar una entrega en medio del brote del virus T, el protagonista llega a un desenlace que también deja numerosas preguntas sobre el futuro de este nuevo universo cinematográfico. A partir de aquí hay SPOILERS importantes.
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¿Qué ocurre realmente al final de ‘Resident Evil’?
Bryan finalmente consigue llegar al laboratorio ubicado en Raccoon City General Hospital con el paquete que debía entregar. Allí descubre que contiene el componente necesario para completar un antídoto contra el virus T, pero hay un problema: él ya fue mordido anteriormente y su cuerpo ha comenzado a cambiar.
Mientras los científicos terminan la cura, Bryan intenta ocultar su infección, pero la transformación se acelera. Tentáculos comienzan a salir de su cuerpo, aparece una enorme boca en su abdomen y sus nuevas extremidades atacan a quienes se encuentran dentro del laboratorio.
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Aunque todavía conserva parte de su conciencia y ruega que le administren el antídoto, nadie consigue acercarse lo suficiente. Finalmente, uno de los científicos obtiene una jeringa con la cura, pero Bryan pierde por completo el control y ambos terminan fuera del edificio. La jeringa cae decenas de pisos hacia el vacío mientras el protagonista completa su transformación.
La última imagen muestra a Bryan convertido en una enorme criatura frente a helicópteros de la Guardia Nacional antes de que la pantalla corte a negro.
Bryan pasa de protagonista a posible jefe final
El giro convierte toda la estructura de la película en una ironía. Bryan comienza como un mensajero médico completamente inexperto que intenta sobrevivir utilizando armas que apenas sabe manejar, pero termina transformándose en una criatura comparable con los grandes enemigos de los videojuegos.
IGN incluso relaciona su apariencia final con monstruos como William Birkin, mientras que otras interpretaciones consideran que Cregger podría haber contado accidentalmente la historia de origen de un nuevo jefe dentro de este universo.
El momento también completa de manera trágica el arco personal de Bryan. Durante buena parte de la película evita enfrentar la noticia de que su novia Michele está embarazada. Poco antes de llegar al laboratorio finalmente reconoce que quiere formar una familia, pero cuando acepta ese futuro ya no puede regresar a él.
Cregger ha explicado que tuvo una certeza inmediata cuando encontró el desenlace adecuado (vía TIME): “Eso es.” También describió esa sensación de haber encontrado una conclusión sólida: “Esa es una mesa sólida de cuatro patas. Déjala como está.”
¿El final prepara una secuela?
La película no incluye una escena postcréditos, pero eso no significa que el universo haya quedado cerrado. El brote aparentemente continúa, la cura termina perdida y Bryan queda convertido en una poderosa criatura justo cuando llegan las fuerzas militares.
Además, Zach Cregger ha reconocido que ya piensa en posibles historias posteriores. Estas fueron sus palabras a The Playlist:
“No puedo evitar pensar en otros rumbos que podría tomar esta historia. Tengo ideas.”
Por ahora no existe una secuela confirmada. Sin embargo, el desenlace deja suficientes elementos abiertos para continuar la historia sin necesidad de recuperar inmediatamente a Bryan como protagonista. Su transformación incluso podría convertirlo en una amenaza dentro de una futura película.
Después de construir toda su historia alrededor de un hombre común intentando sobrevivir, ‘Resident Evil’ termina convirtiéndolo en parte del horror que podría definir lo que venga después.
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