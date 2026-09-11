Zach Cregger, director de ‘Resident Evil’, opina sobre la desaparición del formato físico

El debate es uno de los más fuertes de redes ahora mismo

No hay ninguna duda de que Zach Cregger ama la franquicia Resident Evil con todo su corazón, pero su relación con los videojuegos no incluye una colección impecable en casa. Durante la promoción de su esperada adaptación cinematográfica, el director habló sobre el acceso digital al entretenimiento y las preocupaciones que acompañan al retroceso del formato físico.

¿Qué opina Zach Cregger sobre la pérdida del formato físico?

Durante una nueva entrevista con IndieWire, Cregger abordó su experiencia como jugador, un aspecto muy relacionado con la película que prepara para Sony. El cineasta explicó cómo organiza sus compras y qué dificultades encuentra al conservarlas. “No soy una persona de formatos físicos”, reconoció. “Quiero decir, lo he sido en mi vida, pero tiendo a perder y dañar las cosas con mucha facilidad”.

El espacio disponible también influye en sus decisiones. “Simplemente no tengo espacio físico para todos los juegos que quiero tener”, explicó. Después insistió en su tendencia a perderlos y romperlos. El director puede imaginar los horrores de Raccoon City, pero mantener ordenada una colección parece plantearle una dificultad mucho menos cinematográfica.

Austin Abrams y Zach Cregger en el set de Resident Evil (Foto: THR)

Cregger admitió, sin embargo, el problema que otros usuarios le señalan, aquel sobre pagar una descarga y aún así no elimina el riesgo de perder acceso posteriormente. Al mencionar esa objeción, respondió: “Y sí, eso está mal. No me gusta”.

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El escándalo de PlayStation

El contexto incluye el plan de Sony para dejar de producir discos de nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028, según los reportes compartidos por la misma empresa hace unas semanas, misma que escandalizó a gamers y a toda la industria; la medida afectaría la posibilidad de elegir formato para los próximos lanzamientos. Para quienes acostumbran conservar una copia en su estante, la preferencia personal podría quedar limitada por las decisiones de distribución.

Una actualización publicada por The Verge señaló que la producción de discos existentes podría continuar mediante nuevos pedidos de las editoras. Además, Sony corrigió la reducción prevista para su planta de Thalgau: sería del 10% en 2028, frente al 90% que se había reportado.

En cuanto al séptimo arte, IndieWire informó que alrededor de 500 títulos de StudioCanal comprados previamente estaban programados para desaparecer de bibliotecas de clientes de PlayStation en Reino Unido y partes de Europa el 1 de septiembre, por el vencimiento de acuerdos de licencia.

Lo nuevo de Resident Evil ya viene

Austin Abrams en el set de Resident Evil (Foto: THR)

Mientras todos nos partimos la cabeza por la desaparición progresiva del formato digital (y de paso la expansión de la IA), la película de Cregger llegará a cines el 17 de septiembre, distribuida por Sony Pictures. Austin Abrams interpreta a Bryan, un mensajero médico atrapado en los peligros de Raccoon City. El protagonista fue creado para esta historia y permite al director desarrollar una aventura dentro del universo de Resident Evil sin reproducir la trayectoria de héroes conocidos como Jill Valentine o Leon Kennedy.

“Solo quería hacer la película de Resident Evil que siempre he querido ver”, declaró Cregger en la misma entrevista. Para profundizar en sus decisiones, recurrió a lo que siente frente a la consola de videojuegos: “Cuando juego Resident Evil, generalmente voy en pánico de una situación terrible a otra”.

En videojuegos, la franquicia prepara Resident Evil Veronica, la nueva versión de Code: Veronica presentada durante Summer Game Fest 2026 y protagonizada por Claire Redfield. El lanzamiento de Resident Evil Veronica fue anunciado para 2027.

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