Director de ‘Resident Evil’ eliminó casi todos los chistes porque el público de prueba no reaccionó bien

La película, protagonizada por Austin Abrams, apuesta por una historia original ambientada en el universo de Capcom

La nueva ‘Resident Evil’ dirigida por Zach Cregger sufrió un cambio importante durante sus proyecciones de prueba. Aunque el cineasta acostumbra mezclar terror y humor negro en películas como ‘Barbarian’ y ‘Weapons’, decidió eliminar buena parte de los chistes después de descubrir que las primeras audiencias consideraban que la adaptación era demasiado graciosa. El ajuste terminó convenciendo tanto al público como al propio director.

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¿Por qué Zach Cregger eliminó los chistes de ‘Resident Evil’?

En una entrevista con The Hollywood Reporter, recogida por IGN, Cregger explicó que las primeras proyecciones mostraron que los espectadores disfrutaban la película, pero tenían un problema con la cantidad de humor.

‘Resident Evil: noche cero’ (imagen: Sony Pictures Releasing)

“Me enteré de que a la gente le gustó mucho la película, pero les pareció demasiado graciosa.”

A partir de esos comentarios, el director comenzó a reducir progresivamente los momentos cómicos durante las distintas versiones que mostró al público.

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“Así que, a lo largo de mis pruebas, eliminé tantos chistes como fue posible.”

El resultado terminó funcionando mejor de lo esperado. Cregger aseguró que las audiencias disfrutaron más la nueva versión y que él mismo quedó más satisfecho con el equilibrio final entre terror y comedia.

“Luego descubrí que no solo el público disfrutó más de la película, sino que a mí también me gustó mucho más.”

El cineasta concluyó que el humor puede funcionar dentro del género, pero en cantidades reducidas. Incluso aseguró que no extraña ninguno de los chistes eliminados.

“Un poco de humor es más que suficiente en una película de terror, y no hay ni una sola broma que haya eliminado de esta película que eche de menos.”

La película conservará el tono de survival horror

La decisión resulta llamativa porque el humor forma parte ocasionalmente de los videojuegos de Capcom, especialmente mediante frases exageradas o comentarios de personajes como Leon S. Kennedy. Sin embargo, Cregger ha insistido en que su prioridad es recrear la sensación de vulnerabilidad y tensión propia del survival horror.

La historia sigue a Bryan, interpretado por Austin Abrams, un mensajero médico que queda atrapado en medio de un brote relacionado con el virus T alrededor de Raccoon City. El director optó por contar una historia original en lugar de adaptar directamente alguno de los videojuegos, una decisión que generó dudas entre algunos seguidores.

Cregger también ha señalado que quería que la película acelerara desde sus primeros minutos y mantuviera un ritmo constante durante sus aproximadamente 95 minutos de duración.

‘Resident Evil’ (2026) (imagen: IMDb)

Las primeras reacciones han sido positivas

El cambio de tono parece haber funcionado al menos en el material mostrado hasta ahora. Sony Pictures exhibió recientemente los primeros 30 minutos de ‘Resident Evil’ ante miembros de la prensa, y las primeras reacciones destacaron su atmósfera, violencia, humor oscuro y el trabajo de Abrams.

Algunos asistentes describieron el inicio como brutal, impredecible y cercano a la experiencia de jugar un survival horror. La película recibió además clasificación R por su violencia gráfica, gore y lenguaje, mientras que Cregger ha asegurado que se trata del proyecto más violento de su carrera.

El director también ha dicho que probablemente no quiere volver a trabajar con otras franquicias después de ‘Resident Evil’, aunque no ha descartado desarrollar nuevas historias dentro de este mismo universo.

‘Resident Evil’ llegará a los cines el 18 de septiembre de 2026.

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