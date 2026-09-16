‘Resident Evil’, de Zach Cregger, es una de las mejores adaptaciones de videojuegos, según la crítica

Algunos críticos incluso la consideran la primera gran adaptación cinematográfica de la saga de ‘Resident Evil’

Después de años de intentos por trasladar la saga de Capcom al cine, la nueva ‘Resident Evil’, dirigida por Zach Cregger, está recibiendo algunos de los mayores elogios que ha conseguido la franquicia en la pantalla grande. Las primeras críticas destacan su capacidad para reproducir la experiencia del survival horror sin adaptar literalmente ninguno de los videojuegos, mientras Austin Abrams recibe elogios por interpretar a un protagonista vulnerable y poco preparado para enfrentarse a las criaturas de Raccoon City.

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¿Es ‘Resident Evil’ una de las mejores adaptaciones de videojuegos?

Jordan Moreau, de Variety, quien a través de X fue uno de los más entusiastas y colocó directamente la película entre las mejores adaptaciones de videojuegos realizadas hasta ahora:

“Zach Cregger es un maldito genio y #ResidentEvil es una de las mejores adaptaciones de videojuegos jamás realizadas, así como una de las mejores películas de terror de los últimos tiempos.”

‘Resident Evil’ (2026) (imagen: IMDb)

La opinión coincide con buena parte de las reseñas publicadas. IGN define la película como “El mejor Resident Evil que nunca has jugado” y considera que Cregger consigue trasladar el espíritu de los juegos mediante una experiencia de terror acelerada, llena de tensión, humor y criaturas grotescas.

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ScreenRant también fue particularmente positivo, otorgándole 9/10 y calificando el resultado como una adaptación que reproduce eficazmente la sensación de jugar los títulos originales. Para el medio, su mayor acierto está precisamente en evitar una reconstrucción literal de personajes e historias ya conocidas.

Zach Cregger reproduce la experiencia de jugar ‘Resident Evil’

Este elemento aparece repetidamente entre los críticos. Polygon asegura que la película captura especialmente bien la sensación de lucha o huida provocada por los videojuegos, utilizando mecánicas reconocibles como armas que mejoran progresivamente, puertas bloqueadas y zonas que funcionan prácticamente como niveles.

IndieWire va todavía más lejos y plantea desde su titular que la propuesta de Cregger podría representar “El futuro de las películas basadas en videojuegos”. La reseña destaca que, pese a tomarse numerosas libertades con la mitología, es la primera película de la franquicia que realmente consigue evocar de manera visceral lo que significa jugar ‘Resident Evil’.

TheWrap comparte esa interpretación desde sus primeras líneas:

“No es solo una gran película basada en un videojuego.”

El medio considera además que se trata de la primera gran adaptación cinematográfica de la saga y elogia la decisión de convertir la historia en una experiencia de supervivencia protagonizada por un trabajador común, en lugar de un héroe de acción.

Austin Abrams también conquista a los críticos

La actuación de Austin Abrams como Bryan es otro de los elementos más celebrados. The Guardian destaca que su combinación de pánico, torpeza y buenas intenciones ofrece una perspectiva fresca para una película de zombis y monstruos. IGN también resalta que Abrams consigue sostener largos segmentos prácticamente solo frente a la cámara.

‘Resident Evil: noche cero’ (imagen: Sony Pictures Releasing)

Variety, por su parte, describe la película como una aventura monstruosa ligera, extraña y considerablemente mejor que las entregas cinematográficas anteriores, aunque reconoce que su historia tiene pocas pretensiones de profundidad.

Las reservas de algunos críticos se concentran en el reducido desarrollo de los personajes secundarios, ciertas bromas meta y un arco emocional relativamente sencillo. Sin embargo, el consenso inicial destaca el terror, las criaturas, el humor oscuro y, especialmente, la manera en que Cregger tomó elementos jugables de la saga sin limitarse a reproducir sus argumentos.

‘Resident Evil’ llegará a los cines el 18 de septiembre de 2026.

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