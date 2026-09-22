‘The Flood’: Todo sobre la próxima película de Zach Cregger, director de ‘Resident Evil’

Zach Cregger ya prepara su siguiente película después de llevar Resident Evil nuevamente a los cines y obtener el título de la mejor adaptación de la franquicia de Capcom hasta la fecha. El director confirmó que The Flood será su próximo rodaje, un proyecto original con el que pretende explorar otra clase de inquietud.

¿Qué sabemos de The Flood, lo nuevo de Zach Cregger?

Tras la recepción de Bárbaro y La noche de la desaparición, su adaptación del videojuego de Capcom, protagonizada por Austin Abrams, consiguió otro desempeño brillante en la taquilla mundial. Sin embargo, al hablar de su siguiente trabajo, el cineasta pone el acento en la historia y en las dificultades de convertirla en imágenes.

The Flood tendrá a nada más y nada menos que Steven Spielberg como productor y Warner Bros. ya programó su estreno para el 11 de agosto de 2028. Sobre la trama, World of Reel publicó una descripción basada en la lectura de un guion. Según tal reporte, una capitana y su tripulación, situadas en una estación espacial remota, investigan una señal procedente de otro mundo. El hallazgo de un objeto extraterrestre altera su percepción del tiempo y de la realidad.

Austin Abrams y Zach Cregger en el set de Resident Evil: Noche cero (Foto: IMDb)

Cregger explicó a Men’s Health que su entusiasmo tiene un motivo muy personal: “Simplemente me encanta la historia. Esa película trata de algo de una manera real que es importante para mí”. También comentó que tendrá una estructura narrativa extraña, comparable en ese aspecto con sus anteriores películas, aunque esta vez no recurrirá a los cambios de perspectiva.

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El director también hizo una distinción sobre el género: “Es perturbadora, pero no es una película de terror, aunque tiene escenas de terror”. Después reconoció el tamaño del reto: “Me resulta intimidante. Todavía no estoy muy seguro de cómo hacerla, pero creo que eso es algo bueno”. Entre sus referencias aparece 2001: Una odisea del espacio, aunque Cregger aclaró que no pretende equiparar su película con la obra de Stanley Kubrick, a la que considera una obra maestra.

El éxito de Resident Evil

Cregger acaba de llevar al público a Raccoon City con una historia protagonizada por Bryan, un mensajero médico que termina atrapado en un brote de zombis cuando intenta completar una entrega. El director, admirador de los videojuegos, buscó trasladar al cine la experiencia de avanzar por entornos peligrosos y resolver obstáculos para sobrevivir que nos recuerdan mucho a lo que experimentamos en los más recientes juegos de Capcom.

Zach Cregger y Julia Garner en el set de La noche de la desaparición (Foto: IMDb)

Además de Abrams, el reparto contó con Zach Cherry y Kali Reis, junto con Paul Walter Hauser. Si bien se ubica en el llamado outbreak de Raccoon City, Sony tuvo el cuidado de presentar la película como una reinvención de la franquicia, con Cregger al frente de la nueva incursión cinematográfica en el universo creado por Capcom; es decir, no formaría parte de la continuidad original de los videojuegos. Después de todo, la saga original manejó un brote zombi en 1998, mientras que en la película de Cregger vemos smartphones y coches último modelo.

Su primer fin de semana produjo una recaudación mundial estimada de 108.3 millones de dólares; el debut norteamericano fue el mayor de la franquicia. Su presupuesto de producción quedó en 75 millones. La película obtuvo críticas muy positivas y celebró la desesperada actuación de Abrams, así como los fútiles intentos de su personaje por sobrevivir.

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