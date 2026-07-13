Durante la madrugada de este lunes, 13 de julio, se confirmó en redes sociales la lamentable muerte de Sam Neill, uno de los actores más importantes de su generación. Aunque muchas estrellas del mundo del entretenimiento ya publicaron sus condolencias, Steven Spielberg y Laura Dern, quienes trabajaron junto a Neill en Parque Jurásico, una de las películas más grandiosas del séptimo arte, acaban de reaccionar y compartir mensajes sobre la noticia.

Tenía 78 años, y recién se curó de un extraño cáncer en la sangre, cuando la familia de Neill emitió el comunicado sobre su muerte, dejando a su fans en estado de shock justo cuando poco antes se confirmó su mejoría de salud; de momento no se ha confirmado la causa de muerte. El anuncio trajo reacciones por parte de toda la industria, incluso el propio Hideo Kojima declaró en X que está noche volverá a ver En la boca del terror como tributo al fallecido actor.

Steven Spielberg y Laura Dern reaccionan a la muerte de Sam Neill

Los tres estuvieron juntos en Parque Jurásico, una película que revolucionó Hollywood a nivel técnico, pues mezcló las imágenes generadas por computadora (CGI) con animatrónicos, esos robots gigantes que hacían de dinosaurios. Si antes las computadoras no hacían demasiado por las películas en materia de efectos visuales, aquella película de 1993 cambió la dinámica para siempre y se llevó el premio Oscar precisamente por esa labor.

En este sentido, Spielberg (como director), Dern (como Ellie Sattler) y Neill (como Alan Grant) hicieron historia en Hollywood con Parque Jurásico y las secuelas. El cineasta escribió sobre el fallecimiento de Neill a través de un comunicado compartido por Variety:

Laura Dern y Sam Neill en Parque Jurásico (Foto: IMDb)

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“Le debo una deuda de gratitud a Roger Donaldson, Gilliam Armstrong, Graham Baker y Phillip Noyce por haber elegido a Sam Neill para los papeles en los que fue tan brillante, los cuales llamaron mi atención y llevaron a que interpretara al Dr. Alan Grant en Parque Jurásico. Sam era un colaborador excepcional. Para él fue todo un reto interpretar a un personaje que actuaba como si los niños fueran sucios y molestos, porque eso era todo lo contrario al padre amoroso que era con sus propios hijos. Me encantó hacer todas las películas de Parque Jurásico junto a él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre seremos una familia Jurassic, y Sam jamás será olvidado por nosotros ni por los millones de fans que tiene en todo el mundo.”

Laura Dern también escribió un mensaje emotivo mensaje de despedida en honor a Neill:

“Sam fue mi querido amigo de toda la vida… Siempre me demostró la profundidad de su lealtad, su instinto protector y su amor, todo acompañado de ese humor seco tan característico suyo. Fue un verdadero y noble caballero, envuelto en el hombre protagónico de mis sueños. Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant.”

El trabajo de ser actor

Para The Show Must Go On, hace unos años, Sam Neill habló sobre el sentido de ser actor y cómo nunca se vio así mismo como uno:

Sam Neill, Steven Spielberg y Laura Dern (Foto: IMDb)

“Creo que ser actor es un trabajo duro. A todos los rechazan. Siempre te rechazan y eso es muy difícil. No soy un experto en depresión, ojalá supiera más sobre eso, pero creo que trabajar, si tiendes a la depresión y trabajas en algo que disfrutas, la oscuridad se va. Pero si no consigues trabajo, esa oscuridad puede estar muy cerca de ti. He tenido periodos en mi vida donde no estoy trabajando y siento la oscuridad cerca. Cuando consigo trabajo pienso, ‘¿cómo lo conseguí? ¿Cuándo la gente se va a enterar de que en realidad no sé actuar? ¿Saben que no estoy entrenado? ¿Pueden distinguir que en realidad estoy aterrado?’ Si piensas en ti como actor, o un bailarín o un cantante, y no estás actuando, y no estás cantando o bailando, ¿Qué es lo que eres? La mayoría de la gente se la vive entre trabajos, ¿Quién eres entre trabajos? Eres nadie. Solo así es posible verte a ti mismo. La forma de salir es que separes la profesión de ti mismo, eso es lo que hago, no es lo soy. Actúo, pero no soy actor. En realidad no me veo a mí mismo como actor.”

Además de Parque Jurásico, Sam Neill también trabajo en Event Horizon, Posesión y Peaky Blinders.

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