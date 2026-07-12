Paramount amenaza con abandonar California si bloquean su millonaria fusión con Warner Bros. Discovery

Desde hace tiempo que Paramount Skydance está a nada de fusionarse con Warner Bros. Discovery, pero los obstáculos o requerimientos son abundantes. Ahora el conglomerado de entretenimiento pone sobre la mesa la posibilidad de sacar parte de su negocio de California si el estado intenta frenar la operación. La medida todavía no es una decisión cerrada, pero ejercería una gran presión política en relación a temas como el antimonopolio y el futuro de los grandes estudios.

La fusión, valorada en alrededor de 110 mil millones de dólares, uniría a Paramount con Warner Bros. Discovery en uno de los movimientos corporativos más grandes que ha visto la historia de la industria audiovisual. Rob Bonta, fiscal general de California, está considerando impugnar la operación por temor a menos competencia para Paramount, es decir, concentración de información y contenido bajo una sola empresa, y posibles aumentos de precios para consumidores.

¿Cuál es la amenaza de Paramount?

De acuerdo con Semafor, amigos y asesores cercanos a David Ellison han presionado al CEO de Paramount para que evalúe mover la sede corporativa y redirigir parte de los 30 mil millones de dólares en gasto planeado fuera de California si Bonta demanda para bloquear la adquisición. La empresa no ha tomado una decisión definitiva y algunas fuentes citadas por el medio admiten que podría tratarse de una táctica de presión.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: Getty)

Si California trata a Paramount como una amenaza, Paramount podría tratar a California como un lugar menos atractivo para operar. El medio citado sostiene que entre las alternativas de corto plazo aparece un complejo de casi 300 mil pies cuadrados que la compañía arrendó en Bayonne, Nueva Jersey, donde podría ampliar operaciones.

No te pierdas: Paramount y Warner Bros. superan un nuevo obstáculo legal para completar su fusión

Paramount respondió con un comunicado. “Seguimos interactuando de manera constructiva con los pocos reguladores restantes alrededor del mundo que todavía revisan la fusión, incluidos fiscales generales estatales, y estamos preparados para atender cualquier preocupación antimonopolio legítima”, dijo la compañía. También afirmó que confía en que la transacción no genera esos problemas.

Reuters reportó en días previos que varios estados, liderados por California, podrían demandar para detener el acuerdo, con argumentos relacionados con competencia y empleos, así como reducción de producción. La operación uniría a dos de los estudios más grandes de Hollywood en medio del gran debate y temor entre importantes figuras de Hollywood, quienes temen que una industria más concentrada.

El camino recorrido por Paramount

El acuerdo definitivo por la compra de Warner se anunció el pasado 27 de febrero, después de una puja que enfrentó a Paramount Skydance con Netflix. La oferta de Paramount quedó alrededor de los 110 mil millones de dólares, con 31 dólares por acción en efectivo. Netflix había buscado quedarse con los estudios y activos de streaming de Warner Bros. Discovery con una oferta de 82.7 mil millones de dólares, que luego intentó presentar como trato en efectivo para fortalecer su posición. En enero, Netflix buscaba cerrar la puerta a los esfuerzos rivales de Paramount.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery (Foto: Getty)

Paramount volvió a la carga con una propuesta más alta y Warner Bros. Discovery aceptó reabrir negociaciones después de que Netflix permitió a Paramount entregar una oferta final; más tarde consideró superior la propuesta de Ellison. Netflix decidió no mejorar la suya, al considerar que la compra ya no era atractiva a nivel financiero.

Ese triunfo dejó a Paramount frente al otro gran problema de convencer a reguladores estatales y extranjeros de que la unión no dañará el mercado. El estado de Oregon pidió retrasos y documentos relacionados con la operación, aunque después retiró su intento judicial de frenar temporalmente el cierre. California y Nueva York siguen bajo la lupa por posibles acciones.

Paramount ha tratado de vender la operación como una defensa frente a gigantes tecnológicos y plataformas globales. En su anuncio oficial, prometió una ventana de cine mínima de 45 días para cada película antes de pasar a video bajo demanda, además de seguir licenciando contenido a plataformas propias y de terceros.

¿Qué pasará si Paramount absorbe Warner?

El nuevo grupo reuniría Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, CNN, DC Studios, CBS, Paramount+, Pluto TV y HBO Max en una sola estructura empresarial. Ellison apuesta por crear un gigante capaz de competir mejor en streaming, aunque la operación cargaría cerca de 80 mil millones de dólares en deuda. Si California demanda, la fusión podría retrasarse y encarecerse, y si el trato no se cierra antes de octubre, Paramount tendría que pagar 650 millones de dólares por trimestre a accionistas de Warner Bros. Discovery.

Empresas como Chevron o Tesla han movido sedes fuera de California en años recientes, varios hacia Texas, tras choques con regulación o clima político. Paramount no sería la primera gran compañía en convertir su malestar con el estado en redistribución de operaciones.

Con información de The Wall Street Journal.

Entérate: Fusión de Paramount y Warner podría poner en riesgo archivos históricos de CNN y CBS, advierten expertos