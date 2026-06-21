Fusión de Paramount y Warner podría poner en riesgo archivos históricos de CNN y CBS, advierten expertos

La posible unión entre Paramount y Warner Bros. Discovery no deja de ser motivo de conversaciones que van mucho más allá de las finanzas o la competencia entre gigantes del entretenimiento. Conforme avanzan las discusiones sobre la operación, comienzan a surgir preocupaciones relacionadas con un patrimonio menos visible, pero muy relevante para investigadores, documentalistas y periodistas.

Durante el Bentonville Film Festival, expertos dedicados al trabajo con materiales históricos alertaron sobre las consecuencias que podría tener una concentración sin precedentes de archivos audiovisuales. El centro de atención son miles de horas de grabaciones que documentan acontecimientos políticos y sociales ocurridos a lo largo de décadas.

¿La fusión de Paramount y Warner pone en riesgo archivos históricos?

Las advertencias provienen de profesionales que trabajan diariamente con imágenes históricas utilizadas en documentales, investigaciones periodísticas, proyectos educativos y similares. Entre ellos se encuentra Rochelle Widdowson, productora de archivo del documental Ghost in the Machine, quien expresó preocupación por la posibilidad de que importantes colecciones terminen bajo el control de una sola entidad privada.

David Zaslav, CEO de Warner, y David Ellison, CEO de Paramount

Skydance Media ya controla el archivo de CBS News tras su adquisición de Paramount, lo cual representa una de las principales fuentes de preocupación. Si la compañía lograra completar una eventual compra de Warner Bros. Discovery, también asumiría el control del archivo de CNN, considerado uno de los más importantes del mundo para el periodismo y la producción documental.

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Durante una sesión de preguntas y respuestas posterior a la exhibición de Ghost in the Machine. Sobre estos registros que contienen acontecimientos irrepetibles, Widdowson declaró:

“Es desgarrador. Creo que es realmente muy triste que haya un puñado de personas controlando estos materiales y pienso que todos debemos reunirnos como comunidad para decidir cómo queremos relacionarnos con esta industria y con los aspectos políticos que la rodean. No podemos hacer que los archivos reaparezcan mágicamente si son desconectados o destruidos. Es un problema enorme en este momento. Son momentos de nuestra historia que simplemente no pueden reemplazarse”.

La posición de Widdowson es similar a la expresada por integrantes de la Archival Producers Alliance, organización fundada en 2023 y conformada por cientos de profesionales especializados en preservación audiovisual. Sus representantes advirtieron que la accesibilidad futura de estos materiales podría verse afectada si terminan concentrados bajo una sola administración corporativa.

¿Cuándo se completará la fusión y qué hace falta?

La fusión de Paramount y Warner continúa sujeta a revisiones regulatorias y diversos requisitos legales que deben cumplirse antes de cualquier integración definitiva entre ambas compañías. La magnitud de la transacción implica el análisis de autoridades encargadas de competencia económica y regulación de medios. También existen interrogantes relacionados con la administración de activos, licencias, contenidos y divisiones operativas que actualmente funcionan de manera independiente.

Es por esta incertidumbre que organizaciones relacionadas con la preservación histórica comienzan a manifestar sus preocupaciones antes de que cualquier acuerdo llegue a su fase final.

¿De qué trata Ghost in the Machine?

Esta película documental explora la historia intelectual y política detrás de la inteligencia artificial. Dirigido por Valerie Veatch, examina cómo ciertas ideas relacionadas con la eugenesia y la noción de perfeccionamiento humano influyeron en corrientes tecnológicas que aún tienen repercusión en el presente.

Para construir ese recorrido histórico, la producción recurrió a una enorme cantidad de materiales procedentes de archivos de CBS, PBS, BBC y otras instituciones. Widdowson comentó que el proyecto utilizó cientos de elementos documentales distintos. “Creo que había al menos 900 piezas diferentes de archivo”, comentó.

La cinta también aborda otro tema que preocupa a quienes trabajan con registros históricos: el crecimiento de la inteligencia artificial generativa. De acuerdo con el testimonio de Widdowson, la proliferación de imágenes sintéticas puede dificultar la verificación de acontecimientos reales. “Es realmente preocupante, porque si no tenemos una forma de verificar nuestra historia, es muy difícil saber hacia dónde vamos y aprender de nuestro pasado si no sabemos realmente qué ocurrió”.

La especialista añadió que algunos archivos ya comenzaron a retirar materiales de internet para evitar que compañías tecnológicas utilicen sus colecciones para entrenar modelos de inteligencia artificial.

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