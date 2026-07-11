Paramount y Warner Bros. superan un nuevo obstáculo legal para completar su fusión

La compañía ya recibió autorización en Australia, Canadá y China, y defiende la fusión como una operación favorable

La fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery superó un nuevo obstáculo legal después de que la oficina del fiscal general de Oregón retiró una moción que buscaba retrasar el cierre de la operación. El acuerdo, valuado en US$111 mil millones, aún enfrenta revisiones e investigaciones estatales, pero podría completarse tan pronto como el 22 de julio.

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¿Qué obstáculo legal superó la fusión Paramount-Warner Bros.?

De acuerdo con Variety, la oficina del fiscal general de Oregón retiró una moción presentada ante la Corte del Condado de Multnomah, en Portland, con la que buscaba retrasar el cierre de la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery. La decisión fue registrada en una presentación judicial realizada el viernes.

Tanque de agua de Warner Bros. (imagen: AP)

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, había solicitado a la corte extender la fecha de cierre por 60 días. Su argumento era que su oficina necesitaba más tiempo para investigar la operación, debido a que Paramount Skydance supuestamente no había respondido de manera suficiente a solicitudes de documentos.

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La audiencia sobre la moción estaba programada para el lunes por la mañana, pero el retiro de la solicitud dejó el asunto sin efecto. La oficina de Rayfield también retiró su demanda de registros relacionados con “Project Warrior”, nombre clave usado para el esfuerzo de conseguir aprobación regulatoria de la fusión.

Paramount celebra la decisión, pero Oregón no cierra el caso

Paramount celebró el retiro de la moción y defendió la legalidad de la operación. “Nos complace que el Fiscal General de Oregón haya retirado su moción para retrasar esta transacción”, dijo un portavoz de la compañía. “Fue la decisión correcta y evita un esfuerzo injustificado por retrasar una fusión lícita y procompetitiva.”

La empresa había sostenido que las solicitudes de Oregón eran irrelevantes para los temas antimonopolio que el estado investiga. Entre los registros buscados por la fiscalía estaban documentos y respuestas sobre el cabildeo de la compañía ante la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, bajo la sospecha de que el DOJ aprobó indebidamente la fusión en junio.

La fiscalía de Oregón, sin embargo, no dio por concluido el asunto. Jenny Hansson, portavoz de la oficina del fiscal general, dijo que la agencia está evaluando sus siguientes pasos. “Paramount dejó claro que no iba a acatar el requerimiento de la investigación y que se considera por encima de la ley”, afirmó. “No vamos a permitir que malgasten los recursos de los habitantes de Oregón en estos juegos. Hemos retirado la moción para considerar nuestros próximos pasos.”

La fusión aún enfrenta investigaciones estatales y revisión internacional

El retiro de la moción no elimina todos los riesgos legales para Paramount y Warner Bros. Discovery. Según Variety, varios estados, incluidos Oregón y California, investigan si la transacción viola sus leyes antimonopolio. Esos estados todavía podrían buscar una orden judicial para bloquear la fusión antes de la fecha de cierre.

El acuerdo podría completarse tan pronto como el 22 de julio, aunque Paramount también trabaja para obtener aprobación de la Comisión Europea y Reino Unido. La compañía ya recibió autorización de autoridades en Australia, Canadá y China.

Los estudios Paramount (Fotografía: Ethan Swope)

En una declaración citada por Variety, Paramount afirmó que autoridades antimonopolio de distintos países han revisado cuidadosamente la operación y la han autorizado o concluido que no viola leyes de competencia.

“Las autoridades de defensa de la competencia de todo el mundo han examinado detenidamente esta operación, autorizándola o concluyendo que no infringe ninguna ley de competencia”, dijo la empresa. “Ese historial normativo subraya lo que los hechos, la legislación y los factores económicos dejan claro: esta operación creará un competidor más fuerte frente a las plataformas tecnológicas y de ‘streaming’ dominantes a nivel mundial, ampliará las opciones para los consumidores, aumentará la inversión en contenidos ‘premium’ y en distribución cinematográfica, y generará más oportunidades para creadores y trabajadores. Esperamos completar la operación y hacer realidad estos beneficios.”

La fusión avanza, pero el escenario todavía no está completamente despejado. La retirada de la moción en Oregón acerca a Paramount y Warner Bros. Discovery al cierre, mientras las investigaciones estatales y las revisiones pendientes en Europa y Reino Unido mantienen abierta la presión regulatoria.

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