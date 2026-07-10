Christopher Nolan explica su rechazo a la IA y a los smartphones, y asegura que los jóvenes son más conscientes de sus riesgos

Christopher Nolan desconfía de varias de las tecnologías que dominan la vida cotidiana y la industria audiovisual. El director de ‘La Odisea’ explicó por qué sigue sin utilizar un smartphone y habló sobre el rechazo que, según él, muestran las generaciones jóvenes hacia el contenido de baja calidad generado con inteligencia artificial. Para el cineasta, esa reacción coincide con un renovado interés por películas construidas con elementos físicos, efectos prácticos y formas de narración más tangibles.



¿Por qué Christopher Nolan no utiliza un smartphone?



En entrevista con The Telegraph, Nolan confirmó que todavía no tiene un teléfono inteligente y que no planea cambiar esa decisión pronto. El director bromeó con que quienes usan estos dispositivos se han convertido en “gente vaina” (referencia al clásico de ciencia ficción ‘Invasion of the Body Snatchers‘), aunque reconoció que la vida cotidiana hace cada vez más difícil mantenerse al margen, especialmente desde el regreso de los códigos QR después de la pandemia.

Su principal motivo no es un rechazo absoluto a la tecnología, sino el temor de perder el control sobre su atención.

Christopher Nolan en el set de ‘Oppenheimer’ (imagen: Universal Pictures)



“En parte porque sé que me volvería terriblemente adicto si tuviera uno. Pasaría todo el tiempo buscando cosas.”



Nolan explicó que aprovecha los periodos de espera para pensar en sus películas: mientras espera un tren, permanece en un aeropuerto o aguarda a alguien en un restaurante. Esos momentos, que muchas personas dedican a revisar el teléfono, le permiten resolver problemas creativos y decidir cuál será el siguiente paso de un proyecto.



No tener smartphone también lo mantiene alejado de discusiones en redes sociales, rumores y críticas. El director no siente la necesidad de responder inmediatamente a historias falsas o comentarios sobre su trabajo, algo que considera útil para preservar su concentración.

Nolan cuestiona la “basura” generada con inteligencia artificial



El cineasta también habló sobre la incorporación acelerada de la inteligencia artificial a distintas industrias. Nolan considera que pocas tecnologías presentadas como cambios fundamentales han recibido un rechazo tan rápido y extendido.

“Nunca había visto en toda mi vida un rechazo tan rápido y generalizado hacia un avance tecnológico que supuestamente iba a ser fundamental.”



El director señaló que sus hijos, quienes se encuentran entre el final de la adolescencia y los primeros años de la adultez, reconocen con facilidad el contenido artificial de baja calidad. “Su juicio sobre la ‘basura hecha con IA’ (“AI slop”) ha sido inmediato y muy severo. Ven muy rápido lo que realmente es.”



Para Nolan, las generaciones jóvenes pueden detectar ese material porque conocen profundamente el entorno digital del que surgió. Sin embargo, aclaró que esto no significa que todos los usos de la tecnología sean inútiles o carezcan de sentido. Su preocupación se concentra en la manera en que la IA está llegando al cine después de años de producciones dominadas por ambientes virtuales y soluciones cada vez menos físicas.



El regreso de un cine más tangible



Nolan cree que el rechazo al contenido generado de forma automática coincide con una búsqueda de experiencias más reales. “Después de años avanzando hacia entornos cada vez más virtuales, estamos viendo un renovado interés por formas de contar historias más táctiles y más reales.”

Esa postura está presente en ‘La Odisea’, película que combina efectos prácticos, marionetas, animatrónica, recursos ópticos y gráficos por computadora. El director no rechaza el CGI, pero prefiere que la tecnología apoye lo construido en el set y no sustituya por completo la presencia física de actores, criaturas y locaciones.

El cíclope en el tráiler de ‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)



La transformación de la tripulación de Odiseo en cerdos, por ejemplo, fue diseñada para que Samantha Morton, quien interpreta a Circe, pudiera interactuar con mecanismos reales durante su actuación. Nolan pidió a los equipos de efectos que la escena estuviera guiada por la interpretación y no por una simple marca colocada fuera de cámara.



Su relación con la tecnología, por tanto, no parte de una negativa automática. Nolan la acepta cuando amplía las posibilidades del cine, pero desconfía de aquellas herramientas que reemplazan la atención, uniforman las imágenes o separan a los intérpretes del espacio físico. En los smartphones y en la inteligencia artificial identifica un riesgo parecido: pueden resolver tareas rápidamente, pero también ocupar el tiempo y el proceso creativo que él prefiere conservar.