‘Avengers: Doomsday’: Alan Cumming revela que no entendió la trama de la película y que solo actuó con la doble de Florence Pugh

El regreso de Alan Cumming como Nightcrawler en Avengers: Doomsday nos trae anécdotas sobre una producción en la que los actores no siempre compartieron el escenario que verá el público. El intérprete británico de 61 años habló con SiriusXM sobre las particularidades del rodaje y recordó una situación con Florence Pugh que ilustra cómo se […]

El regreso de Alan Cumming como Nightcrawler en Avengers: Doomsday nos trae anécdotas sobre una producción en la que los actores no siempre compartieron el escenario que verá el público. El intérprete británico de 61 años habló con SiriusXM sobre las particularidades del rodaje y recordó una situación con Florence Pugh que ilustra cómo se construyen algunos encuentros entre los personajes de Marvel Studios.

¿Alan Cumming dice que no entendió Avengers: Doomsday?

Cumming recupera al mutante que interpretó en X-Men 2, estrenada en 2003. Su participación en aquella película había sido su única aparición cinematográfica como Nightcrawler, por lo que Doomsday lo reúne con el personaje 23 años después. El regreso también lo une a antiguos compañeros de la franquicia, aunque trabajar en una misma película no significó coincidir con todos durante la filmación.

Al hablar sobre cuánto sabía de la historia, el actor fue directo: “Para ser honesto, no entiendo del todo la trama”. Recordó una ocasión en la que filmaba en un escenario exterior del estudio, algo poco habitual dentro de su participación, realizada principalmente frente a pantallas azules. Un integrante del equipo comenzó a explicarle qué ocurría alrededor del personaje, incluyendo la presencia de robots gigantes. Cumming prefirió concentrarse en las indicaciones necesarias para ejecutar sus movimientos:

Robert Downey Jr. como Dr. Doom en Avengers: Doomsday (Foto: Marvel Studios)

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“Hubo un momento, mientras estábamos filmando una escena, una de las pocas en las que realmente estaba en el set exterior y no frente a una pantalla azul, en el que un hombre se acercó y me dijo: ‘Entonces, ahora mismo, Alan, estos robots gigantes están bla, bla, bla’, y empezó a explicarme lo que estaba pasando. Y yo le dije: ‘¿Sabes qué? Muchas gracias, pero solo dime hacia dónde tengo que apuntar lo que sea que tenga que apuntar. Y lo haré. De verdad, yo solo sé que estoy aquí para correr de un lado a otro’.”

Pero la parte más curiosa fue su encuentro con Pugh en los Emmy 2026: “Dios, es muy gracioso. Nunca te había conocido, pero te acostaste encima de mí, o lo hizo tu doble”, contó que le dijo. Según Cumming, ella respondió: “Sí, yo también me acosté encima de ti, pero era tu doble”. Ambos habían trabajado esa interacción por separado.

No es la primera vez que Alan habla sobre Avengers: Doomsday

En abril del año pasado, Cumming ya celebró la práctica de convertirse en Nightcrawler y que ahora requerió mucho menos tiempo: “Antes tardaban unas cuatro horas y media en aplicarlo, pero ahora solo son 90 minutos”, explicó sobre el maquillaje azul. En enero, también del año pasado, Cumming compartió otra anécdota de una entrevista con BuzzFeed UK sobre el aprendizaje de movimientos para una pelea, y que le habían indicado que golpearía a Pedro Pascal en la cabeza. Lo relató entre bromas sobre volver a realizar escenas de acción a los 60 años, sin explicar las circunstancias del enfrentamiento.

Foto: Marvel Studios

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¿Qué pasará en Avengers: Doomsday?

La sinopsis oficial de Disney nos adelanta que héroes de tres universos diferentes entrarán en una colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial sin precedente para ellos. Anthony y Joe Russo dirigen la película, con Stephen McFeely acreditado como guionista en la ficha del estudio.

Cumming compartirá reparto con Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn y James Marsden, todos conectados con las películas anteriores de X-Men roducidas por Fox. El elenco también incluye a Florence Pugh, Pedro Pascal, Chris Hemsworth y Anthony Mackie. Robert Downey Jr. forma parte del proyecto como Doctor Doom, personaje que acompaña su regreso a las producciones de Marvel. Se estrena el 18 de diciembre.