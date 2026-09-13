Ya es el #1: Tom Holland se convierte en el actor más taquillero de todos los tiempos

Tom Holland se encuentra ahora mismo en la cima de la taquilla mundial después de un verano demasiado favorable para sus películas en salas de cine. El desempeño de Spider-Man: Un Nuevo Día y La Odisea impulsó las cuentas de su trayectoria como estrella de Hollywood y acaba de dejar atrás a un par de figuras que ostentaban la corona. El esposo de Zendaya sí que tuvo un 2026 brillante y el futuro le depararía otros proyectos muy sólidos.

¿Tom Holland ya es el actor más taquillero?

Medios como Discussing Film y BBN Times atribuye a Holland 15.500 mil millones de dólares y lo presentan como el nuevo líder de Hollywood. Spider-Man: Un Nuevo Día alcanzó alrededor de 2.4 mil millones de dólares mundiales, después de mantenerse seis semanas consecutivas en el primer lugar de la taquilla norteamericana. La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, acumula aproximadamente 1.640 mil millones.

Ambas películas aportan cantidades enormes a cualquier balance de su filmografía, pero cabe señalar que sus ingresos corresponden a producciones colectivas. Holland comparte pantalla con otros intérpretes y desde hace años participa en proyectos respaldados por estudios y personajes conocidos en el medio.

Scarlett Johansson

¿A quiénes derrotó?

Holland ya adelantó a Zoe Saldaña y Scarlett Johansson; Saldaña se ubica cerca de los 15.470 mil millones de dólares y Johansson alrededor de los 15.400 mil millones. Para el 23 de agosto, Tom Holland ya había escalado hasta el tercer lugar como uno de los actores más taquillero de Hollywood; ahora asciende hasta el peldaño máximo.

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Saldaña se hizo con su propio récord gracias a las películas de Avatar y las películas de Marvel. Johansson también participó en los grandes encuentros de Avengers y formó parte de Jurassic World: Renace. Holland comparte con ambas el peso de las franquicias dentro de su filmografía, un elemento muy importante de sus carreras.

El salario de Tom Holland en Spider-Man: Un Nuevo Día

De acuerdo con The Wrap, Holland recibió un salario inicial de al menos 20 millones de dólares por su trabajo como el Hombre Araña en Spider-Man: Un Nuevo Día. A ese pago podrían añadirse bonificaciones relacionadas con el desempeño comercial, hasta llevar su compensación por encima de los 100 millones de dólares. Una corresponde al salario inicial reportado y la otra a una proyección que incorpora pagos adicionales. El pago base representa un aumento de 10 millones frente a su anterior trabajo como Spider-Man; humilde nuestro chiquito.

Zoe Saldana

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¿Habrá otra película de Spider-Man con Holland?

Sony ya ha recibido preguntas sobre una quinta película después de Un Nuevo Día y seguro a los ejecutivos ya se les debe estar haciendo agua la boca. Ravi Ahuja, director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment, habló del asunto y confirmó que todavía no existe un tiempo definido para el desarrollo de esta producción. “Aún no tenemos una fecha”, declaró.

Ahora bien, sobre si veremos a Tom Holland como Peter Parker en las nuevas película de los Vengadores… nada se sabe. Marvel Studios no ha confirmado, pero tampoco desmentido, el regreso del Hombre Araña a la enorme colisión de superhéroes, quienes ahora lucharán contra Doctor Doom por la salvación del multiverso. Marvel lleva meses promocionando a sus actores protagonistas en Avengers: Doomsday, pero el de Holland brilla solo por su ausencia.

Lo único certero es que una quinta película de Spider-Man ya ronda por la mente de Sony y que Holland es, a sus 30 años, nunca más en la vida se preocupará por las cuentas del hogar, o por llevar a Zendaya a una gran cita por la ciudad.