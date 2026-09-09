CEO de Sony admite que no esperaba tanto éxito para ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: ‘Es un resultado tremendo que no pronosticamos’

Peter Parker también consiguió sorprender a quienes hicieron las cuentas de su nueva aventura, allá en las oficinas más importantes de la producción. Ravi Ahuja, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment, admitió que Spider-Man: Un Nuevo Día superó todas las previsiones del estudio. El ejecutivo celebró su desempeño y explicó por qué considera que la película encontró una conexión especial con el público, más allá del atractivo común de un personaje archifamoso en todo el mundo.

¿Cómo reaccionó el CEO de Sony al éxito de Spider-Man: Un Nuevo Día?

Ahuja abordó el resultado durante la conferencia de comunicaciones y entretenimiento de BofA Securities, celebrada en Nueva York y reportada por Variety. El ejecutivo repartió el reconocimiento entre quienes realizaron el largometraje y los equipos encargados de llevarlo a las salas. “Es un resultado tremendo. Obviamente, no lo habíamos pronosticado. Pensábamos que le iría increíblemente bien, pero no sabíamos que le iría tan bien”, declaró. La película ya supera los 2.4 mil millones de dólares mundiales.

El ejecutivo destacó el trabajo de Destin Daniel Cretton como director y el de un reparto con Tom Holland a la cabeza. Zendaya y Jacob Batalon participan junto con Jon Bernthal y Sadie Sink. Ahuja también reconoció a los productores Kevin Feige y Amy Pascal, a quienes atribuyó parte del resultado creativo que después tuvo que encontrar a sus espectadores.

Jon Bernthal en Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: IMDb)

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El componente emocional de la película

La explicación más personal de Ahuja se relacionó con lo que ocurre al terminar la función:

“La película en sí es muy emotiva… Así que es un poco diferente de lo que han sido algunas de las películas de superhéroes más recientes. Sigue siendo, definitivamente, una película de superhéroes, hay muchas escenas de acción espectaculares. Es muy divertida. Pero también es emotiva. Algunas personas salen llorando, así que claramente eso es algo que conectó con el público.”

El personaje tiene un atractivo que Sony considera muy valioso, pero Ahuja insistió en la importancia de desarrollarlo bien. Por desgracia, el éxito tampoco vino acompañado de una fecha para la siguiente aventura de acción real. Al recibir la pregunta, Ahuja explicó que todavía no tienen un día anunciado y mencionó el intervalo habitual de algunos años entre entregas. Lo único seguro es que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse llegará a salas en junio de 2027.

¿Spider-Man: Un Nuevo Día ya está en el top 3 mundial?

Con toda certeza, Spider-Man: Un Nuevo Día ya es el tercer estreno cinematográfico más taquillero de la historia a escala mundial, con más de 2.4 mil millones de dólares. Ese volumen de ingresos coloca al largometraje en una posición muy fuerte para terminar como el mayor éxito entre los estrenos de 2026. Sin embargo, el año todavía tiene pendiente Avengers: Doomsday. La película de Anthony y Joe Russo llegará a los cines estadounidenses el 18 de diciembre, con Robert Downey Jr. entre las figuras de un reparto mucho más grande.

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Doomsday podría competir por ese primer puesto, pero tendremos que esperar unos meses más hasta descubrir el resultado último. Claro que para superar a Spider-Man necesitaría rebasar su recaudación final, que aún puede crecer. Marvel Studios tiene toda la intención de cerrar con broche de oro y qué mejor forma que con una reunión de los Vengadores.

De igual forma, Dune: Parte Tres también podría llevarse un enorme trozo del pastel taquillero, pues se trata de la última parte de la trilogía a cargo de Denis Villenueve, misma que cerrará con la historia de Paul Atreides. Por el momento no se contemplan más adaptaciones de la extensa saga literaria.