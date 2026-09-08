Andrew Garfield espera que su nueva película, ‘The Uprising’, asuste a los multimillonarios: ‘Son las almas más enfermas’

El actor vuelve con una película en la que enfrenta a los poderosos

El buen Andrew Garfield tiene sus pensamientos claros y decisivos, y quiere que The Uprising, su nueva película, provoque algo más que aplausos cuando aparezcan los créditos. Durante una presentación, el actor habló sobre las reacciones que desea despertar con esta historia de rebelión popular y dirigió parte de su mensaje a los grandes poseedores de riqueza.

¿De qué trata The Uprising?

Paul Greengrass escribe y dirige esta producción que pone a Garfield al frente de una comunidad enfrentada al poder de la monarquía inglesa. La película recupera un famoso levantamiento medieval para contar una lucha por la justicia, con personajes cuyas dificultades pueden resultar cercanas a los espectadores actuales pese a la distancia histórica que los separa. La lucha de clases siempre presente.

La acción se sitúa en Inglaterra en 1381, donde Garfield interpreta a al campesino Ploughman, líder en una rebelión contra el rey Ricardo II, interpretado por Woody Norman, ante un impuesto brutal para la sociedad golpeada por la peste. Focus Features presenta este relato como una dramatización de acontecimientos que ayudaron a inspirar la leyenda de Robin Hood. Ploughman reúne un ejército popular para desafiar al monarca, de modo que el conflicto depende de la organización de quienes soportan sus abusos.

Andrew Garfield en Silencio (Foto: IMDb)

El elenco incluye a Jamie Bell y Cosmo Jarvis, además de Thomasin McKenzie, Katherine Waterston y Jonny Lee Miller. También participan Stephen Dillane y Tom Hollander. La película se estrena en salas de cine estadounidenses el 10 de septiembre.

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Andrew Garfield quiere que The Uprising asuste a los millonarios

Durante una sesión de preguntas compartida por Deadline, Garfield explicó que primero desea que la gente acuda a verla y después encuentre razones para actuar o reconsiderar su realidad. “Espero que sea movilizadora”, expresó. También quiere que las imágenes calen en aquellos con todos los recursos bajo su poder: “Espero que, si algún multimillonario la ve, se cague de miedo”.

La intervención permitió que Garfield ampliara su respuesta y hablara de las personas adineradas también como posibles destinatarias de esa necesidad de sanar: “Voy a incluir también a los multimillonarios en eso, porque podrían ser quienes tienen el alma más enferma. Son quienes podrían necesitar más sanar, en cierto modo”, añadió.

Oigan, ¿y Spider-Man?

Andrew Garfield en The Uprising (Foto: IMDb)

La promoción de un drama medieval tampoco consigue mantener lejos las preguntas sobre Peter Parker. Ante Variety, Garfield negó a principios de septiembre que vaya a aparecer en Avengers: Doomsday, ¿le creemos? Garfield protagonizó las dos películas de El Sorprendente Hombre Araña y regresó en Spider-Man: Sin Camino a Casa, donde compartió pantalla con Tom Holland y Tobey Maguire. Durante esta promoción también contó que todavía no había visto Spider-Man: Un Nuevo Día y que prefería escribirle a Holland después de hacerlo.

Mientras tanto Un Nuevo Día ya superó los 2.4 mil millones de dólares en la taquilla mundial y ya forma parte del top 3 de películas más taquilleras de todos los tiempos. Pese a que los fans insisten en hacer realidad El Sorprendente Hombre Araña 3, no hay indicios de una nueva película para esa versión del héroe.

En otra entrevista reciente con Entertainment Weekly, Garfiel defendió la posibilidad de ampliar las representaciones del superhéroe y retomó su apoyo a un Spider-Man gay. Por ahora, su compromiso público inmediato está con Ploughman y con el público que acudirá a The Uprising, ¿logrará hacer reflexionar a los multimillonarios?

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