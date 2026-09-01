Andrew Garfield opina que debería haber un Spider-Man gay

Andrew Garfield conserva una idea que planteó cuando todavía protagonizaba las películas de The Amazing Spider-Man, la del héroe que se balancea entre los edificios de Nueva York y puede representar a personas con identidades muy distintas. Trece años después, el actor considera que el cine aún tiene pendiente explorar esa posibilidad.

¿Andrew Garfield quiere un Spider-Man gay?

Las películas protagonizadas por Tobey Maguire, Garfield y Tom Holland han presentado a Peter Parker con intereses amorosos femeninos. El crecimiento del multiverso permitió conocer héroes de diferentes edades, géneros y orígenes, aunque ninguna producción cinematográfica ha mostrado hasta ahora a un Spider-Man gay.

“Fue un ejercicio de rebeldía que me apasionaba”, explicó Garfield al recordar sus declaraciones de 2013. “Sigo creyendo que cualquiera puede estar dentro de ese traje”. Para él, la máscara permite que cada espectador se imagine balanceándose sobre Manhattan, aunque seguramente muchos acabaríamos abrazados a una cornisa.

Andrew Garfield como Peter Parker (Foto: IMDb)

Garfield explicó que la aceptación mundial del personaje viene de esa facilidad para identificarse con él: “No ves color de piel, no ves género, no ves sexualidad. Cualquiera puede proyectarse dentro de ese traje”, señaló el actor, quien interpreta al héroe en El Sorprendente Hombre Araña y su continuación.

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También defendió un espacio narrativo donde cada persona pueda sentirse reconocida: “Me gusta la idea de un lugar donde todos sean honrados y todos sean incluidos, y fue una especie de acto de decir: ‘Bueno, ¿por qué no?’. Y revelarás algo de ti mismo si tienes una opinión fuerte en cualquier sentido”.

Cómo comenzó la idea

La propuesta original surgió cuando Garfield habló con el productor Matt Tolmach acerca de Mary Jane Watson: “¿Qué tal si MJ es un hombre? ¿Por qué no podemos descubrir que Peter está explorando su sexualidad? ¡Ni siquiera sería algo revolucionario! Entonces, ¿por qué no puede ser gay? ¿Por qué no puede sentirse atraído por los chicos?”, preguntó e incluso imaginó a Michael B. Jordan como posible compañero de Peter y bromeó con la idea de presentar una relación bisexual e interracial.

Marvel Comics ya dio un paso similar con Web-Weaver, presentado en Edge of Spider-Verse número 5 en septiembre de 2022. Su identidad es Cooper Coen, un estudiante de moda gay que recibe poderes arácnidos y diseña un traje propio, tan elegante que Peter Parker debería pedirle asesoría.

¿Andrew Garfield volverá como Spider-Man?

Andrew Garfield como Spider-Man en Sin Camino a Casa (Foto: IMDb)

Garfield interpretó por primera vez a Peter Parker en 2012 y regresó en El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro dos años después. Sony planeaba continuar aquella historia, pero la tercera película fue cancelada y el estudio alcanzó un acuerdo con Marvel para introducir otra versión, interpretada por Tom Holland, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Su regreso ocurrió en Spider-Man: Sin camino a casa, donde compartió escenas con Holland y Maguire. La película le permitió ofrecerle consuelo a la versión más joven del héroe y resolver una herida relacionada con Gwen Stacy, aunque el final lo devolvió a su propio universo sin anunciar otra aventura individual.

El actor ha dicho que aceptaría ponerse nuevamente el traje si recibe una propuesta singular. “Me encantó interpretar a Spider-Man. Me encantaría volver a interpretar al personaje de alguna manera, pero tendría que ser algo muy extraño. Querría hacer algo único, peculiar y sorprendente”, explicó el año pasado para Entertainment Weekly.

Por ahora, The Amazing Spider-Man 3 no ha sido anunciada y su posible aparición en Avengers: Secret Wars tampoco está confirmada. El propio Garfield aprendió que cualquier respuesta relacionada con Spider-Man será recibida con sospecha después de negar una y otra vez su participación en Sin camino a casa antes de aparecer en la película.

Ante una pregunta directa sobre su presencia y la de Tobey Maguire en Avengers: Doomsday, respondió para GQ: “No, inequívocamente no”

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