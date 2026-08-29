Shailene Woodley revela que interpretar a Mary Jane era su sueño y que le dolió perder sus escenas en ‘El Sorprendente Hombre Araña 2’

Shailene Woodley volvió a hablar de uno de los papeles más curiosos que nunca llegaron al corte final de una película de superhéroes: su versión de Mary Jane Watson en ‘El Sorprendente Hombre Araña 2’. La actriz filmó escenas junto a Andrew Garfield, pero su participación fue eliminada antes del estreno de la cinta de Sony Pictures en 2014. En una conversación reciente con SAG-AFTRA Foundation, retomada por The Hollywood Reporter, Woodley recordó que interpretar a Mary Jane era un sueño personal, ya que Spider-Man era su superhéroe favorito desde niña.

¿Qué dijo Shailene Woodley sobre su papel eliminado como Mary Jane?

Durante la charla, Shailene Woodley explicó que fue elegida para interpretar a Mary Jane Watson, uno de los personajes más importantes en la historia de Spider-Man. Para la actriz, no se trataba de un papel cualquiera, sino de una oportunidad ligada directamente a su infancia y a su relación con el personaje.

Shailene Woodley como Mary Jane (imagen: Spider-Man Films Wiki)

“Me eligieron como Mary Jane para Spider-Man, que era mi sueño. Oh, Dios mío, Spider-Man es mi superhéroe favorito; Mary Jane era mi personaje favorito cuando estaba creciendo. Así que, cuando lo conseguí, pensé: ‘¡Esto es muy emocionante!’”

Woodley también reveló que llegó a filmar alrededor de tres escenas con Andrew Garfield, quien interpretaba a Peter Parker / Spider-Man en esa etapa de la franquicia. Sin embargo, cerca de un año después de haber terminado ese trabajo, recibió la noticia de que ya no aparecería en la película.

“Filmamos como tres escenas juntos, Andrew Garfield y yo. Y luego, como un año después, me dijeron: ‘Entonces, ya no vas a estar en la película’. Y yo dije: ‘¿Qué? ¿Qué quieren decir?’”

La actriz contó el episodio con algo de humor, pero dejó claro que la situación fue desconcertante. Su Mary Jane ya había sido filmada, pero la película tomó otro camino antes de llegar a salas.

La razón detrás del recorte

De acuerdo con lo que Woodley dijo haber escuchado en ese momento, la decisión estaba relacionada con la cantidad de personajes nuevos en la película y con el deseo de mantener el foco en la relación entre Peter Parker y Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone.

La actriz recordó que le explicaron que preferían esperar al desenlace de esa relación antes de introducir formalmente a Mary Jane en la historia. “Me dijeron: ‘Esperemos a que ella muera, y entonces presentaremos a Mary Jane’. Lo cual tenía sentido, pero luego no hicieron esa película. Así que no hubo reintroducción”, dijo Woodley.

La intérprete también reconoció que no sabe con certeza si esa fue toda la verdad detrás de la decisión, y lo planteó con ironía: “Eso fue lo que me dijeron, pero, de nuevo, quién sabe cuál es la verdad. Pude haber estado terrible y ellos dijeron: ‘No podemos hacer esto’.”

En 2013, The Hollywood Reporter ya había reportado que las escenas de Woodley habían sido eliminadas. En ese momento, el director Marc Webb explicó que la decisión buscaba simplificar la historia y concentrarla en Peter y Gwen. “Shailene es una actriz increíblemente talentosa, y aunque solo filmamos algunas escenas con Mary Jane, a todos nos encantó trabajar con ella”, dijo Webb entonces.

Shailene Woodley (Imagen: Getty)

La Mary Jane que nunca llegó a la saga de Andrew Garfield

La salida de Woodley también quedó marcada por el futuro que nunca tuvo la saga. Sony terminó abandonando los planes para una tercera película de ‘The Amazing Spider-Man’ después de que ‘El Sorprendente Hombre Araña 2’ no cumpliera con las expectativas del estudio. Eso impidió que la Mary Jane de Woodley fuera reintroducida más adelante, como supuestamente estaba planeado.

El personaje ya tenía un peso importante en el cine gracias a la trilogía dirigida por Sam Raimi, donde Kirsten Dunst interpretó a Mary Jane junto al Spider-Man de Tobey Maguire. En cambio, la etapa encabezada por Andrew Garfield eligió enfocarse en Gwen Stacy, personaje que también había sido interpretado por Bryce Dallas Howard en ‘Spider-Man 3’.

Aunque Woodley nunca pudo completar su paso por la franquicia, Garfield sí volvió años después como Spider-Man en ‘Spider-Man: No Way Home’, junto a Maguire y Tom Holland. El actor ha descrito ese regreso como “realmente sanador” y ha dicho que estaría dispuesto a volver si el proyecto correcto se presenta. Para Woodley, sin embargo, su Mary Jane quedó como una de las grandes versiones no vistas del universo cinematográfico de Spider-Man.