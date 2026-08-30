¡Es un hecho! ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ ya es la tercera película más exitosa de todos los tiempos

Aunque Peter Parker sigue teniendo problemas para llevar una vida tranquila en Nueva York, su película parece bastante bien acomodada en la cima de la cartelera de 2026. Spider-Man: Un Nuevo Día prolongó su dominio durante otro fin de semana y alcanzó un puesto histórico en la clasificación mundial de The Numbers, todo gracias a la asistencia que mantiene ocupado al héroe de Tom Holland.

¿Spider-Man: Un Nuevo Día ya es la tercera película más taquillera de la historia?

El anuncio ya comenzó a circular hoy doming entre medios especializados y cuentas de información cinematográfica, incluida DiscussingFilm. The Playlist también informó que la producción de Sony Pictures y Marvel Studios había escalado al podio mundial, después de otro fin de semana brillante liderando las preferencias del público norteamericano.

En la clasificación de The Numbers, Un Nuevo Día ya tiene el tercer lugar con más de 2.3 mil millones de dólares recaudados en todo el mundo. Ese registro supera lo obtenido por Avatar: El Camino del Agua y Titanic en años previos. El desglose de la más reciente película del Hombre Araña incluye 891 millones dólares en Estados Unidos y Canadá, además de 1.441 mil millones en otros mercados. Su quinto fin de semana añadió una estimación de 22.2 millones en Norteamérica.

Para su tercer fin de semana, Un Nuevo Día ya había superado los 2 mil millones mundiales y registrado uno de los mejores resultados norteamericanos para esa etapa de exhibición. Su recorrido posterior la mantuvo en competencia con títulos que llevaban años ocupando los primeros lugares y ahora se echa a la bolsa una nueva gesta épica.

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¿A qué otras películas debe superar?

Las dos películas que permanecen por encima son Avengers: Endgame y Avatar. La aventura de los Vengadores registra 2.717 mil millones dólares; la producción de James Cameron está hasta arriba de esa misma tabla con 2.923 mil millones. Spider-Man ya está cerca de la cima, aunque todavía necesita cientos de millones adicionales para alcanzarla. La diferencia frente a Endgame es de 385 millones de dólares y la distancia respecto a Avatar ronda los 591.2 millones.

En Norteamérica, los 891.5 millones reportados para Un Nuevo Día ya superan los 858.4 millones de Endgame, pero el haber adelantado a los Vengadores en ese mercado no significa haberlos rebasado mundialmente, pues el total internacional todavía mantiene a la película de 2019 por delante. El siguiente objetivo norteamericano es Star Wars: El despertar de la Fuerza, cuyo acumulado anda en 936.6 millones de dólares. La distancia es mucho menor que la que separa a Spider-Man del primer lugar mundial, aunque el regreso a clases y la reducción de funciones pueden modificar el ritmo de asistencia.

El excelente verano de Tom Holland

Para Holland, el éxito de Spider-Man se hermanó con el de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, película que logró 1.552 mil millones de dólares mundiales. El actor interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo, y participa así en dos de los fenómenos comerciales más grandes del verano. Las dos películas suman 3.885 mil millones de dólares.

La película de Nolan también superó a Deadpool & Wolverine como la producción con clasificación R estadounidense de mayor recaudación mundial. Holland encontró así un éxito fuera de Marvel sin abandonar el espectáculo de escala mayor; cambió Nueva York por la mitología griega y siguió atrayendo público con extrema facilidad.

Además, Holland ascendió al tercer puesto entre los intérpretes más taquilleros por papeles protagónicos o participaciones principales en elencos colectivos, detrás de Zoe Saldaña y Scarlett Johansson. Es una clasificación distinta a la de películas, aunque ambos avances están relacionados con sus estrenos recientes.

A los 30 años, Holland termina agosto con dos películas todavía activas en la cartelera y una nueva posición de lujo en el historial comercial de Hollywood que ninguna otra estrella había conseguido siendo tan joven. Es verdad que Peter Parker trastabilla para encontrar un poco de estabilidad dentro de la ficción; fuera de ella, su intérprete atraviesa un verano que difícilmente podría compararse con el de alguna otra celebridad.

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