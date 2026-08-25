Andrew Garfield dice que OpenAI está dañando ‘el alma de la humanidad’ y señala a Sam Altman, CEO de la compañía

El actor no ha conocido personalmente al empresario, pero cuestionó la responsabilidad por su tecnología

Andrew Garfield habló sobre su interpretación de Sam Altman, CEO de OpenAI, en ‘Artificial’, la nueva película de Luca Guadagnino. En entrevista con Esquire U.K., el actor dejó claro que nunca ha conocido personalmente al empresario y que construyó su personaje a partir del guion, entrevistas, transcripciones judiciales y otras fuentes. Aun así, lanzó una de sus declaraciones más duras sobre la tecnología que representa Altman, al señalar que debe asumir la responsabilidad de desarrollar algo que, en su opinión, terminará haciendo un enorme daño al “alma de la humanidad”.

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¿Qué dijo Andrew Garfield sobre Sam Altman y OpenAI?

Garfield explicó que su interpretación no parte de una relación personal con Altman. “No conozco a Sam Altman. Nunca lo he conocido”, aclaró. Después detalló que trabajó con el material disponible para construir al personaje y tratar de entender qué clase de persona puede asumir una responsabilidad tan grande dentro de una empresa tecnológica.

Andrew Garfield en ‘After the Hunt’ (imagen: Amazon MGM Studios)

Su reflexión fue mucho más allá de la actuación: “Pero creo que cualquiera que asuma ese nivel de responsabilidad por una empresa o una tecnología que sabes que va a causar un daño enorme al alma de la humanidad [debe tener] cierta capacidad para disociarse.”

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Garfield no dijo literalmente que OpenAI ya haya destruido o dañado de forma definitiva “el alma de la humanidad”, sino que considera que la tecnología desarrollada bajo ese tipo de liderazgo provocará ese daño. Su opinión se alínea al de muchos que han criticado el mal uso de la IA.

Garfield buscó rasgos de Altman dentro de sí mismo

El actor contó que su proceso habitual consiste en buscar dentro de sí características del personaje, incluso aquellas que preferiría rechazar. Para explicarlo recurrió al concepto junguiano de la “sombra”, relacionado con aspectos personales que una persona se niega a reconocer como propios.

“Hay algo ahí que debo integrar, porque me aterra ser eso”, explicó.

Garfield llevó esa idea a terrenos políticos y habló sobre la tendencia de las personas a considerar ciertas actitudes como completamente ajenas a ellas. En su opinión, reconocer impulsos relacionados con el oportunismo, el poder o la falta de ética puede ser más útil que pensar que pertenecen exclusivamente a otras personas.

Su aproximación a Altman, por tanto, no consistió únicamente en imitar a un ejecutivo tecnológico, sino en explorar qué motivaciones, contradicciones y rasgos humanos podrían existir detrás de alguien colocado en una posición de enorme influencia.

‘Artificial’ reconstruirá la crisis que sacudió a OpenAI

‘Artificial’, escrita por Simon Rich, se desarrolla durante los cinco días de noviembre de 2023 en los que Sam Altman fue despedido abruptamente como CEO de OpenAI y posteriormente regresó al cargo.

Andrew Garfield en ‘The Social Network’ (imagen: Columbia Pictures)

Además de Garfield, la película contará con Monica Barbaro como Mira Murati, entonces directora de tecnología de OpenAI; Yura Borisov como Ilya Sutskever, cofundador y exjefe científico de la compañía; e Ike Barinholtz como Elon Musk. También participan Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Billie Lourd, Zosia Mamet, Chris O’Dowd y Mark Rylance.

El proyecto también tuvo un giro importante detrás de cámaras. Amazon MGM Studios desarrolló y financió inicialmente la película, con un presupuesto aproximado de 40 millones de dólares, pero abandonó el proyecto en junio después de que terminara la fotografía principal. La decisión ocurrió meses después de que Amazon anunciara una inversión importante en OpenAI. La compañía explicó entonces que consideraba que la película estaría mejor atendida por otro estudio.

Posteriormente, Neon adquirió los derechos de distribución cinematográfica mundial. Con Garfield interpretando a Altman y Guadagnino al frente, ‘Artificial’ llegará marcada por una discusión que ya rebasa la ficción: quién controla el desarrollo de la inteligencia artificial y qué consecuencias puede tener para quienes viven bajo su influencia.

Con información de Variety.

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