‘Niu Lai’, película china hecha con solo 200 dólares, recauda casi 4 millones tras ser llamada ‘peor que la IA’

La relación entre su reducido costo y sus ingresos podría permitirle superar proporcionalmente a ‘Actividad Paranormal’

Una modesta película animada china está protagonizando uno de los fenómenos más extraños de la taquilla de 2026. ‘Niu Lai’, realizada con un presupuesto reportado de apenas 200 dólares, pasó de atraer a unos cuantos espectadores a convertirse en un éxito viral que ya se acerca a los 4 millones de dólares en recaudación. Las burlas por su animación rupestre y las comparaciones con la basura generada mediante inteligencia artificial terminaron funcionando como una campaña publicitaria potente.

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¿Cómo pasó ‘Niu Lai’ de ser ignorada a convertirse en un éxito?

El recorrido comercial de ‘Niu Lai’ comenzó de manera poco prometedora. La BBC informó que durante sus primeros diez días en cartelera la película apenas había recaudado 7,705 yuanes, equivalentes a unos 1,140 dólares. En ese momento, prácticamente nadie hablaba de ella.

‘Niu Lai’ (2026) (Imagen: IMDb)

La situación cambió cuando fragmentos de la producción comenzaron a circular en redes sociales. Su animación fue descrita como extremadamente pobre y su argumento fue considerado confuso por numerosos espectadores. En internet incluso apareció la etiqueta “peor que la IA”, mientras algunos usuarios comenzaron a compartir las escenas precisamente por lo extrañas que resultaban.

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La atención terminó jugando a favor de la película. Según Dexerto, para el 20 de agosto su recaudación se acercaba a los 4 millones de dólares, mientras los cines chinos comenzaron a añadir funciones debido al aumento de la demanda.

Una publicación viral resumió el fenómeno con la frase: “Puede que te arrepientas durante 80 minutos si la ves, pero si no lo haces, te arrepentirás toda la vida”.

De las burlas en redes a un fenómeno cultural

Parte de la popularidad de ‘Niu Lai’ también proviene del contraste entre su aspecto artesanal y la creciente presencia de contenidos producidos con inteligencia artificial. Algunos usuarios comenzaron a elogiarla de manera irónica como una obra “hecha artesanalmente” y “puramente artesanal”.

“Eso es una muestra de gran maestría artesanal”, escribió un usuario de Weibo, mientras otro la calificó como la mayor sorpresa inesperada de la temporada cinematográfica de verano.

El fenómeno llegó hasta las propias salas. Debido a que la producción prácticamente carecía de una campaña promocional tradicional, algunos cines comenzaron a crear carteles dibujados a mano para anunciar sus funciones. Otros recurrieron incluso a imágenes generadas con inteligencia artificial para promocionarla en redes.

“Si el índice alcanza los 4.000 mañana, iré al cine a apoyar esta película”, escribió un usuario.

¿Puede superar a ‘Paranormal Activity’ como la película más rentable?

El presupuesto reportado de apenas 200 dólares coloca a ‘Niu Lai’ en una posición extraordinaria. Si su recaudación ronda actualmente los 4 millones de dólares, habría generado en taquilla cerca de 20,000 veces su costo de producción.

Imagen de ‘Niu Lai’ compartida en X

Es indefectible comparar este éxito con ‘Actividad Paranormal’, considerada durante años uno de los mayores ejemplos de rentabilidad cinematográfica. La película de terror costó aproximadamente 15 mil dólares y terminó recaudando alrededor de 193.4 millones, es decir, unas 12,890 veces su presupuesto original.

The China Academy incluso señala que existen proyecciones que podrían llevar a ‘Niu Lai’ hasta los 14 millones de dólares. De cumplirse, equivaldría a unas 70,000 veces su presupuesto.

El éxito, sin embargo, también ha generado críticas. Beijing News advirtió que los cines podrían “perder la confianza” de los espectadores si continúan ampliando las funciones de películas que considera deficientes. Por ahora, el fenómeno sigue creciendo y convierte a una producción ridiculizada por parecer “peor que la IA” en candidata a uno de los récords de rentabilidad más insólitos de la historia del cine.

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