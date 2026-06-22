‘Journey to the West’: Todo sobre la nueva serie hecha 100% con IA

La inteligencia artificial acaba de dar otro paso dentro de la industria audiovisual. Una nueva producción inspirada en uno de los relatos más importantes de la literatura china aspira a convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos realizados hasta ahora mediante herramientas generativas, Journey to the West.

Journey to the West, la serie hecha con IA

Utopai Studios y la compañía china Huace hicieron oficial una alianza cuyo primer gran proyecto será Journey to the West: The Lost Five Hundred Years, una adaptación completamente generada mediante inteligencia artificial. La serie tomará como punto de partida Viaje al Oeste, la célebre novela mitológica publicada en el siglo XVI y considerada una de las obras fundamentales de la literatura china. La nueva versión explorará un período poco conocido de la historia de Sun Wukong, el legendario Rey Mono, antes de los acontecimientos más famosos de la obra original.

Según los responsables del proyecto, la historia abordará los años previos a la alianza entre Sun Wukong y el monje Jin Chanzi, una relación que terminaría definiendo el destino de ambos personajes. La meta del estudio es abrir una nueva puerta de entrada para audiencias contemporáneas pero sin abandonar las raíces culturales del material original.

Hell Grind, película hecha 100% con IA y dirigida por Aitore Zholdaskali

La directora ejecutiva y cofundadora de Utopai, Cecilia Shen, habló sobre la importancia de la historia que buscan adaptar. “Viaje al oeste no es solamente uno de los tesoros culturales más queridos de China; también es uno de los grandes universos mitológicos del entretenimiento mundial”.

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El estudio utilizará la plataforma narrativa PAI desarrollada por Utopai para producir la serie, mientras que la distribución internacional permanecerá en manos de la compañía tecnológica. Por ahora no se han revelado los nombres de los directores, guionistas o actores que trabajarán en el proyecto. Por su parte, Binxing Fu, director ejecutivo de Huace Group, afirmó que la intención es preservar el espíritu de la obra original. “Esta historia ha acompañado a generaciones de espectadores chinos y merece ser presentada nuevamente con escala, emoción e imaginación”.

Hell Grind, el caso de la película hecha con IA que llegó a Cannes

Es interesante hablar sobre Journey to the West cuando hace tan solo unas semana apareció otro caso que llamó la atención de la industria internacional. Hablamos de Hell Grind, largometraje experimental realizado con herramientas de inteligencia artificial que logró abrirse camino en el circuito de festivales y ser uno de los ejemplos más populares y polémicos del uso de estas tecnologías en el cine independiente.

De acuerdo con Variety, Hell Grind mostró un nivel de sofisticación visual muy superior al observado en muchas producciones generativas previas. El proyecto trabajó en una historia de larga extensión que nació para el formato cinematográfico. Su sorpresiva aparición en los márgenes del ecosistema de Cannes trajo nuevas preguntas sobre los criterios con los que se evaluarán futuras producciones creadas con IA.

El caso de Tilly Norwood, la “actriz” hecha con IA

Tilly Norwood, “actriz” hecha 100% con IA

Otro fenómeno que le dio la vuelta a la industria del entretenimiento es Tilly Norwood, personaje digital desarrollado 100% con inteligencia artificial que fue presentado como una actriz virtual con potencial para protagonizar película, series, campañas publicitarias, contenidos audiovisuales de todo tipo y apariciones promocionales.

Tilly nació en la empresa Xicoia y su creadora principal es Eline Van der Velden. El personaje tiene redes sociales y en gran medida fue disparador de críticas negativas entre quienes consideran importante preservar el valor del talento humano en el ámbito actoral. Incluso SAG-AFTRA, el sindicato de actor en Hollywood, lanzó un comunicado en el cual aseguró que Tilly Norwood “no es una actriz” porque “no tiene experiencia de vida, ni emociones”, y que “las audiencias no están interesadas en ver contenido generado por computadora apartado de la experiencia humana”.

Con información de Variety.

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