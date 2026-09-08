Marvel revela cómo regresará Ultrón 11 años después de ‘Avengers: Era de Ultrón’

Ultrón tiene muy pendiente un reencuentro con el universo de Marvel, y el actor Paul Bettany acaba de explicar las circunstancias que lo harán posible. El actor compartió nuevos detalles de VisionQuest, serie que recupera asuntos abiertos en WandaVision y revisa la relación de su protagonista con su pasado.

¿De qué trata VisionQuest?

Después de WandaVision y Agatha en todas partes, esta tercera entrega televisiva dirige la atención hacia Vision y las preguntas que acompañan su existencia y que siguen llenando de dudas a los fans. Bettany habló sobre esta historia como un acercamiento a la identidad y la paternidad, con espacio para explorar aquello que una generación transmite a la siguiente.

El protagonista será Vision Blanco, la versión del androide reconstruida como arma bajo las órdenes de Tyler Hayward, antiguo director de S.W.O.R.D. Cuando comienza la serie, lleva una vida discreta entre humanos, pero todo cambia cuando alguien ofrece una recompensa por él, obligándolo a abandonar el anonimato y exponerse ante un mundo al que todavía intenta pertenecer.

Paul Bettany en VisionQuest (Foto: Marvel)

El personaje sí posee los recuerdos del Vision anterior, incluidos sus momentos con Wanda Maximoff y los Avengers, pero carece del lazo emotivo con todas esas experiencias. La serie nos presentará sus esfuerzos por acercarse a esa vida almacenada en su memoria y descubrir qué significa realmente para él.

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Jac Schaeffer, responsable de WandaVision y Agatha en todas partes, tenía previsto ser showrunner del proyecto, pero lo dejó por motivos personales, según Bettany. Terry Matalas, conocido por su trabajo en Star Trek: Picard, tomó el relevo. Sus reuniones con el actor ayudaron a construir una historia que Bettany relaciona con Frankenstein, la de una criatura que necesita entender a sus creadores para comprenderse.

Cómo volverá Ultrón?

James Spader interpretará de nuevo a Ultrón, más de una década después de Avengers: Era de Ultrón, mediante un programa de inteligencia artificial que habita dentro de la mente de Vision. Allí tendrá apariencia humana, por lo que el retorno tendrá lugar en ese espacio interior; no hay indicios de que el villano haya recuperado un cuerpo independiente en el mundo exterior.

La mente del androide estará representada como una enorme mansión cuyos ambientes puede modificar. Ultrón tiene un lugar inquietante dentro de ella, alguien que Bettany describe como “este psicópata al que mantiene encerrado arriba, en el ático”.

Ese alojamiento también reunirá a James D’Arcy como J.A.R.V.I.S. y Orla Brady como F.R.I.D.A.Y.; Emily Hampshire aparece como E.D.I.T.H., y a ellos se suman Henry Lewis como D.U.M.-E y Jonathan Sayer como U. Cada uno dispone de herramientas distintas para ayudar a Vision a examinar su experiencia y acercarse a las emociones que todavía le resultan ajenas. También veremos a Ruaridh Mollica como Tommy Maximoff, el hijo de Wanda y Vision, ahora mayor. Incorporar a Spader permitió reunir tres generaciones: “Una vez que tuvimos a James a bordo, teníamos un abuelo, un padre y un hijo”, declaró Bettany.

Paul Bettany en VisionQuest (Foto: Marvel)

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Las siguientes producciones de Marvel Studios

En cines, Avengers: Doomsday tiene programado su estreno estadounidense para el 18 de diciembre de 2026. Anthony y Joe Russo dirigirán la película, que contará con Robert Downey Jr. como Doctor Doom. El proyecto reúne otro regreso llamativo para Marvel, con un intérprete muy cercano a sus héroes que ahora asumirá un personaje que ocupa un lugar central entre sus villanos. El calendario continuará con Avengers: Secret Wars, prevista para el 17 de diciembre de 2027 y también dirigida por los Russo.

VisionQuest llegará a Disney+ el 14 de octubre como final de la trilogía televisiva, aunque Bettany considera que la serie abre posibilidades para su futuro: “Se siente como el comienzo de algo para un nuevo tipo de Vision”.

Con información de Entertainmet Weekly.