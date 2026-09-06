‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ alcanza 2.4 mil millones en la taquilla mundial y es la tercera película más exitosa de todos los tiempos

Spider-Man: Un Nuevo Día convirtió el regreso de Tom Holland en un fenómeno que rebasa todos los límites del cine de superhéroes a los que estamos acostumbrados. Después de dominar la cartelera por varias semanas, la producción de Sony y Marvel ascendió a una posición histórica en la taquilla mundial, donde solo dos gigantes conservan una ventaja sobre el héroe arácnido.

La cuarta película en solitario de Holland como Peter Parker seguía sumando ingresos al comenzar septiembre, es decir, más de un mes después de su lanzamiento oficial. Su permanencia en salas, junto con un desempeño internacional mucho mayor que el obtenido en Estados Unidos y Canadá, permitió que el la cinta rebasara otro peldaño masivo pocas semanas después de su estreno.

Medios como The Numbers y DiscussingFilm reportaron que Spider-Man: Un Nuevo Día ya superó los 2.4 mil millones de dólares globales y tiene en su bolsillo el tercer sitio entre las películas con mayor recaudación de la historia. El registro oficial es de 2.402 mil millones con 917.7 millones del mercado norteamericano y 1.485 mil millones en el resto del planeta.

Tom Holland en Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: IMDb)

La película también se convirtió en la segunda producción que supera 900 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y alcanzó esa cantidad en tan solo 36 días, catorce jornadas antes que Star Wars: El despertar de la Fuerza. La cinta de 2015 todavía conserva el récord doméstico con 936.6 millones, aunque la aventura de Holland continúa lo bastante cerca para disputarlo.

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Películas históricas que Spider-Man: Un Nuevo Día ya superó

El ascenso desplazó a Avatar: El camino del agua, que acumuló 2.334 mil millones de dólares. La secuela de James Cameron ocupaba el tercer puesto global gracias a su larga exhibición y posteriores funciones especiales. Spider-Man la dejó atrás con una diferencia superior a 68 millones, aunque ambas cifras podrían recibir ajustes menores.

También quedaron debajo Ne Zha 2 y Titanic, dos éxitos nacidos en épocas y mercados bastante diferentes. La película animada china ronda 2.270 mil millones, y el romance marítimo de Cameron añade 2.264 mil millones contando sus reestrenos. El arácnido necesitó menos de dos meses para superar cantidades que parecían destinadas solo a producciones capaces de vivir años enteros en cartelera.

Más abajo aparecen la ya mencionada Star Wars: El despertar de la Fuerza, con 2.071 mil millones, y Avengers: Infinity War, con 2.052 mil millones. Ambas fueron acontecimientos culturales que reunieron generaciones de seguidores, pero Un Nuevo Día las rebasó tras aprovechar el cariño acumulado por Holland y una campaña que presentó la película como un nuevo comienzo para Peter luego del desenlace de Sin Camino a Casa.

¿Cuáles le faltan?

Solamente Avengers: Endgame y Avatar permanecen por encima. La reunión de los héroes de Marvel registra 2.799 mil millones de dólares, por lo cual Spider-Man necesitaría alrededor de 396 millones adicionales para desplazarla. Avatar conserva la corona con 2.923 mil millones de dólares reunidos mediante su estreno original y varias reposiciones. Para alcanzarla, Un Nuevo Día requiere cerca de 520 millones más.

Tom Holland en Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: IMDb)

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¿Tom Holland estará en Avengers: Doomsday?

Para desgracia de los fans, Marvel no ha confirmado a Holland dentro del reparto de Avengers: Doomsday y en realidad no hay indicios sobre lo que vaya a pasar. Su nombre estuvo ausente de la presentación de sillas con la que el estudio anunció al elenco, junto con otros personajes que podrían mantenerse en secreto. Antes del estreno de Un Nuevo Día, el actor evitó despejar la duda: “No puedo responder ninguna de esas preguntas porque creo que todos sabemos que no puedo”.

Holland también había dicho que todavía no acudía al set de las nuevas películas de Avengers. Su trabajo en La Odisea y Spider-Man complicó el calendario, aunque conocía el regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom. Tampoco hay novedades de que vaya a regresar en Avengers: Secret Wars.