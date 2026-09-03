Elliot Page dice que no ha tenido trabajo desde ‘La Odisea’: ‘Todavía puedo ofrecer mi mejor actuación’

El regreso de Elliot Page al cine de espectáculo mayor no ha provocado la avalancha de ofertas que cabría imaginar. Tras reunirse con Christopher Nolan en La Odisea, el actor canadiense reconoció que todavía no tiene otro papel confirmado, aunque atraviesa una etapa personal que le permite afrontar la actuación con mayor tranquilidad y seguridad.

El rol de Elliot Page en La Odisea

La película fue un reencuentro profesional entre Page y Nolan, quienes habían trabajado juntos en El origen varios años atrás. Aquella producción de 2010 presentó al actor como Ariadne, una estudiante de arquitectura reclutada para diseñar escenarios dentro de los sueños. La nueva colaboración se dio cuando la relación de Page con su cuerpo y su oficio era muy distinta.

En La Odisea, Page interpreta a Sinón, personaje griego relacionado con el engaño que permitió introducir el famoso e imponente caballo de madera en Troya. Aunque su participación no tomó abundantes minutos de la película, el papel forma parte del viaje de Odiseo y le brindó material suficiente para brillar muy bien dentro de un reparto repleto de figuras aclamadas.



Elliot Page en La Odisea (Foto: IMDb)

Al igual que el poema original, la adaptación cuenta la historia Odiseo, interpretado por Matt Damon, en su accidentado viaje de regreso al hogar después de la guerra de Troya. Penélope y Telémaco, encarnados por Anne Hathaway y Tom Holland, esperan su retorno. Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal y Benny Safdie forman parte del amplio elenco reunido por Nolan. Page tuvo que encontrar su propio espacio entre intérpretes de enorme reconocimiento y personajes provenientes de uno de los relatos fundamentales de la tradición occidental. La aparición representó, además, su regreso a una superproducción cinematográfica.

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Claro que la trayectoria de Page ya incluía créditos respetables en cine, como Juno le consiguió una nominación al Óscar por su interpretación protagónica, y posteriormente participó en dos películas de X-Men producidas por la extinta 20th Century Fox, El origen y la exitosa The Umbrella Academy en la plataforma de Netflix.

Elliot Page dice que no ha trabajado después de La Odisea

La revelación tuvo lugar en el pódcast On Film… With Kevin McCarthy. El conductor preguntó si Page estaba recibiendo incontables llamadas tras su participación en la película, a lo que el intérprete respondió con una sonrisa que desarmó la solemnidad del momento: “No, Kevin, no las estoy recibiendo. Así que, si alguien quiere llamarme…”. Page añadió una broma acerca de su nacionalidad: “Sé que recibo cierto rechazo por ser canadiense. No sé de qué se trata, pero…”. Después aclaró que desea encontrar proyectos valiosos y personajes que le permitan continuar creciendo.

El actor de 39 años explicó que su situación actual podría favorecer su trabajo frente a la cámara: “Siento que ahora podría hacer algunos de mis mejores actuaciones”. A diferencia de otras etapas de su vida, ya no necesita atravesar un profundo malestar personal al mismo tiempo que intenta construir las emociones y los movimientos de otra persona. “Estoy relajado”, explicó antes de describir el esfuerzo invisible que acompañaba sus antiguas actuaciones.

La transición del actor y cómo se encontró a sí mismo

Elliot Page (Foto: Getty)

Page compartió públicamente su identidad en diciembre de 2020 y anunció que utilizaría los pronombres he y they en inglés. En su mensaje escribió: “Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida”. También agradeció a las personas que lo acompañaron en aquel proceso.

En 2024 recordó que la decisión produjo emociones mixtas: “Me sentí completamente eufórico y profundamente agradecido de por fin estar en un lugar donde podía aceptarme y amarme”, explicó durante la cumbre TIME100. El actor profundizó en ese recorrido mediante Pageboy, sus memorias; allí narró el malestar que sentía con su cuerpo y con las exigencias de feminidad que abundan en Hollywood. También contó que reconoció su identidad cerca de los 30 años, casi cuatro años antes de comunicarla a las masas.

Con información de Variety.

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