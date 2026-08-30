Tom Holland alcanza nuevo récord y se convierte en el tercer actor más taquillero de Hollywood

A Tom Holland le alcanzó y le sobró el verano para competir consigo mismo en la cartelera. Entre las aventuras de Spider-Man y el viaje mitológico de La Odisea, el actor británico agregó dos éxitos que modificaron su posición entre las figuras más taquilleras del cine, y ambas película todavía siguen vendiendo boletos en todo el mundo.

¿En qué consiste el nuevo récord de Tom Holland?

De acuerdo con ComicBook, Holland superó a Chris Pratt y alcanzó el tercer lugar de la lista sobre actores con mayores recaudaciones a nivel mundial. Como las únicas intérpretes situadas por encima de él son mujeres, también quedó como el actor masculino mejor colocado dentro de esta categoría, a los 30 años. Esta recaudación considera las películas en las que un intérprete tiene un papel protagónico o pertenece al elenco principal colectivo.

Pratt registraba aproximadamente 15.158 mil millones de dólares acumulados y ahora la fuente ubica a Holland por encima de ese total, aunque no hay una cifra exacta actualizada para él. Sus dos estrenos recientes continúan en exhibición y todavía pueden aumentar el monto de su filmografía. Spider-Man: Un nuevo día aportó el impulso más grande del verano al superar los 2 mil millones de dólares mundiales y se convirtió en la octava película de la historia que rebasa esa tremenda cantidad.

Tom Holland como Telémaco en La Odisea de Christopher Nolan (Foto: IMDb)

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La Odisea le dio otro éxito fuera de Marvel. donde Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo. El largometraje desplazó a Deadpool & Wolverine como la producción con clasificación R estadounidense de mayor recaudación mundial. Pasar de Peter Parker a Telémaco también distingue este ascenso de una racha construida exclusivamente con secuelas de superhéroes. Nolan reunió a Holland con Matt Damon y Anne Hathaway en una adaptación de Homero, otro papel dentro de un reparto multitudinario cuyo desempeño comercial terminó por beeneficiar su posición individual.

¿Quién quedó por encima de Tom Holland?

Zoe Saldaña y Scarlett Johansson todavía conservan posiciones superiores a Holland. Ambas comparten con él una trayectoria unida a Marvel, aunque sus números también incluyen otras franquicias. Saldaña alcanzó el primer puesto en enero de 2026, impulsada por Avatar: Fuego y cenizas. También se lo debe a Guardianes de la Galaxia y la franquicia Vengadores.

Johansson había ocupado la cima durante 2025 gracias a Jurassic World: Renace. A su trayectoria como Natasha Romanoff se sumó así otra producción mundial. Los dinosaurios y los Vengadores resultaron compañeros especialmente productivos para su historial de taquilla.

El actor que podría quitarle el récord a Tom

Robert Downey Jr. es el candidato que podría superar Holland entre los hombres, actor que acumula unos 14.315 mil millones de dólares, antes del estreno de Avengers: Doomsday. Una buena recaudación podría devolverlo a una posición superior. Marvel tiene programada Doomsday para el 18 de diciembre, en la que Downey regresará al universo cinematográfico como Victor von Doom, después de haber interpretado a Tony Stark.

Tom Holland en Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: IMDb)

Si Doomsday igualara los aproximadamente 1.4 mil millones de dólares de Avengers: Era de Ultrón, Downey llegaría a unos 15.720 millones. Ese cálculo ilustra una ruta para adelantar a Holland, pero el esposo de Zendaya parece que todavía acumulará mucho más gracias a los dos mencionados títulos que todavía permanecen en salas de cine.

¿Veremos a Spider-Man en Avengers: Doomsday?

De momento no hay prueba ni confirmación de que Tom Holland vaya a regresar como Spider-Man en la esperadísima Avengers: Doomsday. Pero eso no prueba que Spider-Man estará ausente; tampoco autoriza a presentar un cameo secreto como un hecho. La posibilidad de una aparición breve todavía se mantiene entre los sueños de los fans

Avengers: Secret Wars, prevista para el 17 de diciembre de 2027, ofrece otro horizonte para la competencia comercial entre ambos actores. ¿Quién se llevará la victoria una vez terminada la saga del multiverso?

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