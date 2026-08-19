Tom Holland y el extraordinario salario que ganará tras el éxito de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’



Sin lugar a dudas, Tom Holland atraviesa el momento más lucrativo de su carrera gracias al desempeño comercial de Spider-Man: Un Nuevo Día, la más reciente película de Marvel Studios. La cuarta aventura en solitario del actor como Peter Parker ha superado previsiones que ya eran enormes y, según un nuevo reporte de The Wrap, su acuerdo contempla una remuneración reservada para muy, muy pocas estrellas de Hollywood.

¿Cuánto recaudó Spider-Man: Un Nuevo Día?

La película dirigida por Destin Daniel Cretton llegó a las salas con el impulso generado por Spider-Man: Sin Camino a Casa, pero debía probar que el entusiasmo por el personaje seguía intacto. El panorama era distinto al de 2021, pues varias producciones recientes de superhéroes habían obtenido resultados comerciales decepcionantes.

Hasta el último fin de semana, Spider-Man: Un Nuevo Día acumuló más de 2.020 mil millones de dólares en la taquilla mundial, cifra alcanzada en 17 días. El largometraje había comenzado su estancia en cines con 932 millones de dólares a escala mundial; de ese total, 360 millones procedieron de Estados Unidos y Canadá, cantidad que superó el récord de estreno doméstico establecido por Avengers: Endgame hace unos años.

Tom holland para GQ

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La cinta cruzó los mil millones de dólares en seis días y necesitó menos de tres semanas para duplicar esa cantidad. Avengers: Endgame permanece como la única producción que llegó a ambos niveles en un periodo menor. Este desempeño, de ensueño para Sony, también permitió que la cinta rebasara los 1.920 mil millones obtenidos por Spider-Man: Sin Camino a Casa. Con ello se convirtió en la producción más taquillera distribuida por Sony Pictures.

El extraordinario salario que recibirá Tom Holland

El éxito de la película modificará de manera sustancial el pago final de Holland. De acuerdo con la fuente, el actor de 30 añoos recibió un salario base de al menos 20 millones de dólares por encarnar nuevamente a Peter Parker. Esa cantidad constituye solo el pago inicial, pues el acuerdo contiene bonos relacionados con la recaudación y, debido al éxito de la película, Holland podría obtener otros 80 millones de dólares o más. “Ganará por lo menos 100 millones de dólares”, sostiene la fuente.

El mismo informante aseguró que los bonos no tienen un límite establecido, por esa razón, la suma definitiva podría continuar aumentando conforme Spider-Man: Un Nuevo Día permanezca en cartelera y añada ingresos a un total que ya sobrepasó los 2 mil millones.

La diferencia respecto a sus primeros años bajo el traje resulta inmensa, debido a que Holland habría recibido 250 mil dólares por su aparición en Capitán América: Civil War, estrenada en 2016. Su participación era breve, aunque sirvió para presentar al nuevo Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Según de The Guardian, por Spider-Man: De Regreso a Casa habría Holland cobrado 500 mil dólares. El salario aumentó a cerca de 4 millones en Spider-Man: Lejos de Casa, antes de alcanzar los 10 millones con Sin Camino a Casa.

Tom Holland en la premiere de Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: Getty)

El acuerdo original del actor contemplaba seis películas y habría concluido después de Sin Camino a Casa, pero su regreso requirió una negociación distinta, realizada cuando Holland ya había protagonizado una trilogía extremadamente rentable, y su versión de Peter Parker se había convertido en una pieza imprescindible para Sony y Marvel.

Spider-Man: Un Nuevo Día ya es una de las películas más taquilleras de la historia

Con más de 2.020 mil millones de dólares, la cinta ya alcanzó el octavo lugar histórico y su siguiente referencia es Avengers: Infinity War, cuyo total mundial ronda los 2.052 millones. Star Wars: El Despertar de la Fuerza ocupa otro escalón cercano con aproximadamente 2.071 mil millones. Si la película de Holland mantiene un recorrido sólido, podría avanzar varias posiciones antes de abandonar las salas, aunque su total definitivo todavía depende de mercados donde continúa proyectándose.

Más arriba se encuentran Titanic y Ne Zha 2: El Renacer del Alma, ambas por encima de los 2.2 mil millones. Avatar: El Camino del Agua supera los 2.3 mil millones, pero alcanzar esa zona requeriría una permanencia comercial mayor. Avatar y Avengers: Endgame conservan los dos primeros puestos mundiales.

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