Robin Williams no será marioneta de la IA: Sus hijos toman medidas para proteger su legado

La cuenta oficial de Robin Williams en Instagram volvió a tener actividad después de permanecer inactiva tras la muerte del actor en agosto de 2014. Sus hijos, Zak, Zelda y Cody Williams, tomaron el control del perfil para preservar la obra de su padre y diferenciar el material auténtico de las imitaciones creadas con inteligencia artificial que circulan en redes sociales.

¿Qué dijeron los hijos de Robin Williams en su comunicado?

Estamos muy cerca del que habría sido el cumpleaños número 75 del comediante y su familia planea utilizar el perfil como un archivo autorizado, donde los seguidores puedan encontrar fragmentos de sus presentaciones y recuerdos personales sin dudar de su procedencia: “Estamos agradecidos de ver que nuevas generaciones descubren su trabajo, al tiempo que sus admiradores de toda la vida continúan celebrando la alegría que llevó a sus vidas”, escribieron los tres hijos Williams en un comunicado conjunto publicado en la cuenta del actor.

Los hermanos explicaron que el espacio tendrá una tarea adicional ante el crecimiento de los videos manipulados digitalmente, y que su intención es ofrecer una fuente confiable que proteja la identidad artística de Williams frente a contenidos fabricados sin la autorización de su familia: “Conforme evoluciona la tecnología, queremos que este sea un lugar seguro y confiable, donde las historias, fotos, videos y recuerdos que se compartan representen su legado con autenticidad, calidez y cuidado”, señalaron.

Bonnie Hunt y Robbie Williams en Jumanji

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“Esta es nuestra manera de compartir con el mundo su talento y humor únicos, incluidos los momentos que nos hicieron reír a nosotros y a tantos de ustedes, mientras recordamos la vida y la obra extraordinarias de nuestro padre. Él continúa inspirándonos y alegrando a personas de todo el mundo”, concluyeron.

El perfil había permanecido sin publicaciones nuevas por cerca de doce años. Zelda Williams admitió mediante una historia en su cuenta personal que la aparición de nuevas publicaciones podría resultar desconcertante para quienes se habían acostumbrado al silencio y ausencia de nuevas publicación en la cuenta de su padre. Aun así, dijo que conservarlo vacío permitía que las imitaciones ocuparan terreno sin una referencia oficial que ayudara a reconocerlas.

“Créanme, sé que es un poco extraño. Convertir ese espacio en uno donde la gente pueda encontrar videos y fotografías auténticos de él es una de las mejores maneras que hemos encontrado de luchar contra el abuso desenfrenado de su voz e imagen mediante IA”.

Las previas advertencias de Zelda Williams

Zelda llevaba varios años hablando sobre el daño personal y artístico causado por las imitaciones digitales de su padre. En octubre de 2025 pidió a sus seguidores que dejaran de enviarle videos hechos con IA, pues recibirlos la obligaba a ver una versión artificial de alguien cuya pérdida pertenece a su vida familiar: “Por favor, dejen de enviarme videos de papá hechos con IA. Dejen de creer que quiero verlos o que voy a entenderlos; no quiero y no lo haré. Si tienen un poco de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, y a todo el mundo, punto”, escribió en aquella ocasión.

La directora de Lisa Frankenstein también rechazó la idea de que esas creaciones funcionen automáticamente como homenajes:

Robin Williams en Mente indomable

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“Es tonto, es una pérdida de tiempo y energía y, créanme, NO es lo que él habría querido. Ver cómo los legados de personas reales quedan reducidos a ‘esto se parece vagamente a ellos y suena vagamente como ellos, así que basta’, solo para que otros puedan producir horrible basura para TikTok usándolos como títeres, es desesperante”.

El triste final de Robin Williams

Robin Williams murió por suicidio el 11 de agosto de 2014, a los 63 años, y la noticia causó una conmoción mundial debido al cariño que despertó con películas como La sociedad de los poetas muertos y Mente indomable; por esta última ganó el Óscar a mejor actor de reparto. Su carrera también se engrandeció por éxitos familiares como Papá por siempre y Jumanji. El público lo conocía por la velocidad de sus improvisaciones, aunque sus interpretaciones dramáticas revelaron una sensibilidad que nos hipnotizó para siempre.

Antes de morir había recibido un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. La autopsia encontró posteriormente una enfermedad difusa por cuerpos de Lewy, trastorno neurodegenerativo relacionado con alteraciones cognitivas y cambios en el movimiento; Williams no supo en vida que padecía esa condición.