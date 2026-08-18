Las tres mayores cadenas de cines de Estados Unidos apoyan la fusión entre Paramount y Warner Bros.

El respaldo se basa en la promesa de estrenar al menos 30 películas al año y mantenerlas en cines durante 45 días

La fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery recibió un nuevo respaldo desde el sector de exhibición cinematográfica. Cinemark se sumó al apoyo de AMC Theatres y Regal Cinemas, lo que significa que las tres mayores cadenas de cines de Estados Unidos respaldan el acuerdo de US$111 mil millones, pese a que la operación sigue detenida por una demanda antimonopolio presentada por una coalición de 12 estados.

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¿Por qué Cinemark decidió apoyar la fusión Paramount-Warner Bros.?

Cinemark respaldó públicamente la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery mediante una declaración atribuida a un portavoz, no a su CEO, Sean Gamble. La compañía afirmó que el futuro de la industria depende de un ecosistema teatral saludable, sostenido por estudios y exhibidores financieramente fuertes.

Cinemark (imagen: Trip Advisor)

“El éxito duradero de nuestra industria requiere un ecosistema cinematográfico saludable, respaldado por estudios y exhibidores financieramente sólidos capaces de crear, distribuir y exhibir eficazmente películas de alta calidad para el público de todo el mundo”, señaló Cinemark.

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La cadena también pidió una resolución rápida del proceso, al considerar que la incertidumbre prolongada puede desviar tiempo y recursos de las prioridades de la industria. Su respaldo se suma a los de AMC Theatres y Regal Cinemas, cuyos directivos ya habían defendido la operación como una forma de fortalecer el negocio de salas.

El punto central para las cadenas es la promesa de David Ellison, CEO de Paramount Skydance, de aumentar la producción cinematográfica. Según Variety, Ellison se comprometió a estrenar al menos 30 películas al año y mantenerlas en cines durante un mínimo de 45 días.

Paramount ofrece compromisos por escrito para los exhibidores

Uno de los elementos más relevantes del respaldo de Cinemark es que la cadena no solo habla de promesas generales. En su declaración, la compañía destacó que Paramount estaría dispuesta a convertir sus compromisos en garantías escritas y decretos de consentimiento.

“Hemos afirmado reiteradamente que veríamos con buenos ojos una consolidación de los medios que aumente la calidad y el volumen de las películas estrenadas en salas, con campañas de marketing y ventanas de exhibición adecuadas, y que esté respaldada por compromisos firmes para garantizar su cumplimiento”, dijo Cinemark. “[Paramount] ofrece ahora plasmar esas promesas en compromisos por escrito y decretos de consentimiento. Se trata de condiciones y garantías formales que se alinean con nuestras posturas de larga data, las cuales en Cinemark respaldamos.”

Ese punto es importante porque responde a una de las preocupaciones de los fiscales estatales, quienes han cuestionado la fusión por posibles efectos en la competencia y han rechazado promesas de conducta difíciles de hacer cumplir. Para los exhibidores que ahora respaldan el acuerdo, el incentivo está en garantizar más películas, campañas suficientes y ventanas teatrales claras antes de que los estrenos lleguen al hogar o al streaming.

Cinema United mantiene reservas, pero pide diálogo

El respaldo de Cinemark también exhibe una división dentro del sector. Cinema United, el principal grupo de lobby de la industria de exhibición, se ha opuesto a cualquier venta de Warner Bros., bajo el argumento de que una adquisición del histórico estudio podría reducir la cantidad de películas y provocar cierres de cines.

David Ellison, CEO de Paramount (imagen: New York Times)

Sin embargo, tras el pronunciamiento de Cinemark, Cinema United llamó a los fiscales generales y a Paramount a reunirse para discutir un posible acuerdo. “A pesar de nuestras preocupaciones sobre la consolidación del sector, Cinema United, en nombre de nuestra junta directiva y de toda la comunidad de exhibidores, ha instado hoy a los fiscales generales y a Paramount a reunirse para discutir un acuerdo”, señaló el grupo.

Cinemark reconoció esa diferencia, pero dijo sentirse alentada por el diálogo entre Paramount Skydance y Cinema United. La cadena afirmó que respeta el trabajo de la organización y considera esas conversaciones como un avance para proteger la salud de la industria a largo plazo.

El respaldo de las tres grandes cadenas llega en un momento de recuperación para la taquilla. Según Variety, el verano ya superó los US$4 mil millones por segunda vez desde la pandemia, y la recaudación doméstica anual podría alcanzar US$10 mil millones por primera vez desde 2019. Aun así, la fusión sigue en pausa por la demanda de 12 estados y enfrenta un juicio previsto para 2027. En ese contexto, el apoyo de AMC, Regal y Cinemark fortalece el argumento de Paramount: que la operación puede significar más estrenos para los cines, no menos.

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