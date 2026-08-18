California rechaza solicitud de fianza de Paramount: ‘Intenta chantajearnos para que demos marcha atrás’

La disputa por la compra de Warner Bros. Discovery no tiene un final cercano, pues este lunes volvió a surgir otro episodio relacionado con pagos y fechas. California rechazó el argumento con el que Paramount pretende trasladar a sus adversarios parte del costo de mantener congelada la operación y acusó a la compañía de intentar ejercer presión económica para debilitar la demanda antimonopolio encabezada por el fiscal general Rob Bonta.

¿Qué fianza solicitó Paramount?

Paramount Skydance lleva ya semanas advirtiendo que cada mes perdido puede encarecer mucho la adquisición valuada en 110 mil millones de dólares. El juicio contra la operación comenzará el 2 de marzo de 2027 y la empresa considera que esperar hasta entonces puede ocasionarle pérdidas que serían imposibles de recuperar si finalmente gana el caso. Por esa razón pidió a la jueza federal Araceli Martínez-Olguín modificar el acuerdo que mantiene detenida la compra. Paramount quiere que California y los otros 11 estados demandantes, junto con la Writers Guild of America (o Sindicato de Guionistas de Estados Unidos) depositen una fianza de 1.88 mil millones de dólares antes del 30 de septiembre.

Ese dinero sería un respaldo para compensar a Paramount si los demandantes pierden y un tribunal concluye que la adquisición podía completarse. La compañía calcula la cantidad tomando las cuotas por retraso que prometió a los accionistas de Warner y los costos adicionales relacionados con su financiamiento. La empresa estima que, si la operación permanece congelada hasta el 1 de junio de 2027, acumulará aproximadamente 1.7 mil millones de dólares en pagos vinculados con la demora; a eso agrega 190 millones en gastos financieros extras.

Rob Bonta, Fiscal General de California

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El argumento de Paramount

La empresa afirma que las leyes federales utilizadas por quienes presentaron las demandas contemplan mecanismos para cubrir el daño económico provocado por una orden que detiene una transacción. De acuerdo con Paramount, si los fiscales y la WGA quieren impedir temporalmente el cierre, deberían asumir también el riesgo financiero de equivocarse. Sin embargo, Cuando Martínez-Olguín concedió la orden temporal para detener el acuerdo, decidió no exigir una fianza porque consideró que los estados estaban actuando para proteger intereses públicos importantes.

La compañía intenta ahora modificar ese arreglo después de enterarse de que el juicio comenzará varios meses más tarde de lo que deseaba. Como alternativa, pide que la orden sea levantada si los demandantes no depositan el dinero, lo cual abriría de nuevo la posibilidad de cerrar la compra antes del juicio.

La respuesta de California

La oficina de Rob Bonta rechazó la solicitud y argumentó que Paramount conocía bien los riesgos regulatorios cuando diseñó su contrato, además de aceptar voluntariamente pagar cantidades adicionales a los accionistas de Warner si la transacción sufría retrasos: “Paramount y Warner Bros. son dos compañías sofisticadas que decidieron voluntariamente incluir una costosa cuota por retraso como cláusula de su contrato de fusión”, señaló California.

La respuesta fue todavía más severa al abordar el acuerdo judicial que Paramount aceptó en julio, pues California afirma que la compañía conocía las fechas contempladas, aceptó no completar la compra y no condicionó aquella decisión a que los estados entregaran una fianza multimillonaria:

“Ahora están intentando conseguir una segunda oportunidad. En pocas palabras, Paramount entró en este proceso con los ojos bien abiertos. Están acostados en una cama que ellos mismos hicieron y, una vez más, intentan chantajearnos para conseguir que demos marcha atrás”.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance

Los 12 estados demandaron en julio porque consideran que una Paramount-Warner reunida reduciría ilegalmente la competencia. La WGA presentó un caso separado, con una preocupación centrada en la cantidad de compradores disponibles para el trabajo de los guionistas; si dos grandes estudios pasan a formar parte de una sola empresa, el sindicato argumenta que los escritores tendrán menos lugares donde vender proyectos y negociar contratos.

¿Quiénes ya aprobaron la fusión?

Paramount asegura que organismos correspondientes a por lo menos 68 países ya aprobaron la operación o decidieron no impugnarla después de revisarla. El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró su investigación el 12 de junio y su División Antimonopolio concluyó que, con base en la evidencia analizada, la compra no parecía susceptible de perjudicar la competencia o a los consumidores en streaming.

China también autorizó la transacción en junio. Para ese momento ya existían aprobaciones en territorios como Australia y Arabia Saudita. La Unión Europea dio su autorización en julio, aunque impuso condiciones. Reino Unido despejó otro frente el 6 de agosto.

Con información de Variety.

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