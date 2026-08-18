‘Spider-Man: Brand New Day’: Revelan el final original de la pelea entre Spider-Man y Hulk que el público de prueba detestó

El actor encargado de la interpretación física de Hulk mediante captura de movimiento, reveló otra versión de la batalla

La pelea entre Spider-Man y Hulk en ‘Spider-Man: Brand New Day’ terminó siendo uno de los momentos más comentados de la película, pero no siempre estuvo planeada de la misma forma. En entrevista con SceneWire, James Unsworth, actor encargado de la interpretación física de Hulk mediante captura de movimiento, reveló que Marvel Studios trabajó varias versiones del enfrentamiento, incluida una que fue rechazada por el público de prueba porque hacía ver al Gigante Esmeralda demasiado fácil de vencer.

También te puede interesar: ¡Lo logró! ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ alcanza 2 mil millones de dólares en taquilla y está a punto de superar a ‘Avengers: Infinity War’

¿Cuál era el final original de la pelea entre Spider-Man y Hulk?

De acuerdo con James Unsworth, una de las primeras versiones del combate mostraba a Spider-Man usando un guantelete tipo Shocker para golpear a Hulk y dejarlo fuera de combate. La escena buscaba darle a Peter Parker una solución física y tecnológica para detener al Avenger, pero la reacción del público de prueba no fue positiva.

Hulk en ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ (imagen: Sony Pictures)

“Trabajamos en algunas otras versiones. En algunas, Spider-Man básicamente usaba un guantelete de Shocker para darle un puñetazo al estilo Superman y dejarlo inconsciente,” explicó Unsworth.

También lee: ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: Así se filmó la escena de Spider-Man y Yelena en la alberca

El problema, según lo que el actor entendió del proceso, fue que la audiencia sintió que Hulk quedaba derrotado con demasiada facilidad. Para un personaje asociado con fuerza descomunal, resistencia extrema y una presencia casi imparable, ese desenlace no convenció.

“Por lo que tengo entendido, al público de prueba no le convenció. Les pareció que a Hulk lo dejaban fuera de combate con demasiada facilidad.”

Ese rechazo llevó a Marvel Studios a modificar el cierre del enfrentamiento. En la versión final, la pelea toma un rumbo menos centrado en derrotar físicamente a Hulk y más enfocado en el estado mental del personaje, que se encuentra bajo la influencia de Jean Grey.

Marvel cambió la escena para que Hulk no pareciera vencido

Unsworth explicó que, tras las pruebas, el equipo regresó al estudio para refilmar el final de la pelea. La nueva versión muestra a Hulk siendo arrojado contra un edificio y deteniendo el ataque de otra manera. La idea detrás de la escena era que el personaje no fuera simplemente noqueado, sino que tomara conciencia de sí mismo.

“Luego regresamos al estudio y volvimos a filmar el final en el que él es arrojado contra el edificio y, básicamente, detiene el ataque. No sabíamos qué frase iba a decir Tom Holland, pero nuestra idea era que Hulk viera su reflejo, se diera cuenta de que es un monstruo y decidiera soltarse.”

El actor también reveló cómo llamaban internamente a esa interpretación del momento: “Lo veníamos diciendo: a Hulk no lo derrotan; simplemente se suicida.” Aunque la película no muestra que Bruce Banner muera, la escena sí fue pensada como una decisión extrema de Hulk al reconocerse como una amenaza.

Según ComicBookMovie, Banner termina en un hospital psiquiátrico después del enfrentamiento, lo que lo deja fuera del tablero de cara a ‘Avengers: Doomsday’. Ese dato refuerza que la secuencia no era solo una pausa de acción, sino una consecuencia importante para el personaje dentro del MCU.

La escena demasiado brutal que Marvel eliminó

Unsworth también contó que el equipo exploró varias versiones de Hulk antes de llegar al resultado final. Algunas lo mostraban corriendo en cuatro patas, moviéndose como un insecto musculoso o incapaz de controlar su furia. Otras versiones iban en sentido contrario, con un Hulk más contenido, poderoso y casi teatral.

Hulk en el tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

Entre las ideas descartadas hubo una mucho más violenta. Unsworth reveló que Hulk llegaba a estrellar a Spider-Man contra el suelo después de que una tubería de agua se rompiera, para luego pararse sobre su pecho e intentar ahogarlo.

“También hubo momentos en los que Hulk se mostró realmente brutal. Estrelló a Spider-Man contra el suelo después de que se rompiera una tubería principal de agua, y se quedó de pie sobre su pecho intentando ahogarlo.”

Marvel decidió eliminar ese momento porque cruzaba una línea para un personaje que, pese a estar fuera de control, sigue siendo un Avenger. “Recibimos la observación de que era demasiado brutal. Al fin y al cabo, sigue siendo un Vengador.”

Con esos cambios, la pelea entre Spider-Man y Hulk dejó de ser una simple prueba de fuerza. La versión final buscó conservar la amenaza de Hulk sin convertirlo en un villano absoluto, mientras Peter Parker encontraba una forma de detenerlo que no dependiera solo de golpear más fuerte.

No te vayas sin leer: ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: Guionistas afirman que Jean Grey ‘técnicamente’ no mató a nadie en la película