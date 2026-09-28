Shawn Levy deja Netflix y firma acuerdo multimillonario con Disney para producir series

El que acaba de pegar otro salto en su carrera es Shawn Levy, quien prepara una nueva etapa para su trabajo televisivo después de una extensa colaboración con Netflix. El director y productor de Stranger Things trasladará el desarrollo de nuevas series de su compañía, 21 Laps Entertainment, a uno de los departamentos más activos de The Walt Disney Company.

¿Qué hizo Shawn Levy en Netflix?

Stranger Things ocupa un lugar central en la trayectoria televisiva de Levy. Como director y productor ejecutivo, colaboró muy de cerca con los hermanos Duffer en la serie que convirtió Hawkins en escenario de aventuras sobrenaturales. Su participación se extendió a lo largo de la producción y permitió que 21 Laps desarrollara una relación con Netflix, acompañada por otros proyectos.

El acuerdo general de Levy con Netflix comenzó en 2017 y, durante esa etapa, su compañía trabajó en producciones que lo hicieron famosos más allá del universo de Stranger Things. Entre ellas estuvieron La luz que no puedes ver y La pareja perfecta, dos adaptaciones literarias con historias y públicos diferentes. Levy dirigió y produjo La luz que no puedes ver, basada en la novela de Anthony Doerr; en La pareja perfecta, protagonizada por Nicole Kidman, participó como productor ejecutivo por parte de 21 Laps.

Shawn Levy y Millie Bobby Brown en el set de Stranger Things (Foto: Netflix)

Al anunciar su siguiente etapa en Disney, el realizador dedicó un agradecimiento a sus colaboradores: “Siempre guardaré con cariño la increíble experiencia que 21 Laps ha tenido con Netflix”. También reconoció a los ejecutivos con quienes trabajó y expresó su deseo de continuar colaborando en el universo de Stranger Things. Por tanto, el cambio de estudio no termina todos sus compromisos con la plataforma; recordemos que Stranger Things y sus proyectos derivados permanecerán en Netflix, y que la producción animada Stranger Things: Relatos del 85 regresó con una segunda temporada. Además, existe al menos otro spin-off pendiente de autorización.

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Los detalles del acuerdo con Disney

Levy y 21 Laps suscribieron un contrato general de varios años con 20th Television, estudio perteneciente a Disney Television Studios. El compromiso contempla desarrollar y producir series para las distintas plataformas de Disney Entertainment; entrará en vigor en octubre de 2027. Deadline no reportó el valor económico del acuerdo y tampoco hay novedades sobre las producciones que entrarán en desarrollo.

Levy no es ningún extraño en Disney y así lo explayó en su comunicado: “Años antes de dirigir películas, comencé mi carrera dirigiendo y produciendo episodios de televisión para Disney Channel”. Entre sus trabajos tempranos estuvo The Famous Jett Jackson. También produjo Alexander y un día terrible, horrible, malo… ¡muy malo! para Walt Disney Pictures, mucho antes de este nuevo compromiso televisivo.

Foto: X

El cine mantuvo esa relación mediante Deadpool & Wolverine, que Levy dirigió y coescribió para Marvel Studios. Su trayectoria incluye además Free Guy: Tomando el control y la franquicia Una noche en el museo, realizadas para el estudio entonces conocido como Fox. Al hablar del nuevo contrato, Levy declaró: “Honestamente, se siente como estar en casa”. Sobre el acuerdo, Dana Walden, presidenta y directora creativa de Disney, comentó:

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“Shawn tiene una habilidad poco común para contar historias sumamente entretenidas y muy humanas, algo que ha aportado a Disney a lo largo de dos décadas. Se mueve con facilidad entre distintos géneros y franquicias, con un extraordinario sentido de lo que cautiva al público y despierta la pasión de los fans. Es un narrador increíble y un verdadero socio creativo del más alto nivel, y estamos encantados de construir juntos este próximo capítulo.”

En cine, uno de los siguientes proyectos de Levy será Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling. Lucasfilm ya nos está vendiendo la película como una aventura independiente con una historia original. Su ubicación temporal, unos cinco años después de El ascenso de Skywalker, permite explorar otro periodo de la galaxia y acompañar a nuevos personajes. Se estrena el 28 de mayo de 2027.