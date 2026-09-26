¿De qué trata ‘Belleza plástica’, serie japonesa que está triunfando en Netflix?

Estrenada el 17 de septiembre de 2026, 'Belleza plástica' se encuentra entre las series más vistas de Netflix

Las producciones japonesas continúan encontrando espacio entre las audiencias internacionales de Netflix. ‘Belleza plástica’ (‘Plastic Beauty’), drama médico estrenado el 17 de septiembre de 2026, se ha colocado entre los contenidos más vistos de la plataforma pocos días después de su lanzamiento. De acuerdo con FlixPatrol, actualmente aparece en el puesto número 10 entre las series más vistas de Netflix a nivel global, mientras que en México ocupa el séptimo lugar.

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Protagonizada por Mayu Matsuoka y Riisa Naka, la serie se adentra en la industria de la cirugía estética japonesa a través del enfrentamiento entre dos médicas con ideas completamente distintas sobre la belleza, la medicina y los límites de su profesión.

¿De qué trata ‘Belleza plástica’?

La historia sigue a Fumi Numata (Mayu Matsuoka), una talentosa cirujana especializada en cirugía plástica y reconstructiva que considera que su principal responsabilidad como médica es proteger la vida de sus pacientes.

‘Belleza plástica’ (Imagen: IMDb)

Su carrera cambia después de realizar una operación de emergencia que termina colocándola en una situación profesional complicada y eventualmente la conduce hacia un terreno que hasta entonces había permanecido alejado de sus intereses: la cirugía estética.

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Es ahí donde conoce a Rin Tohyama (Riisa Naka), una famosa cirujana estética que dirige la Clínica de Cirugía Cosmética Tohyama. Rin posee dinero, reconocimiento y una enorme popularidad, pero también una filosofía médica muy distinta a la de Fumi. Para ella, modificar la apariencia de una persona puede mejorar su vida e incluso convertirse en una forma de sanación.

Netflix resume el conflicto de la serie de la siguiente manera: “Cuando una talentosa cirujana de urgencias se ve inmersa en el mundo de la medicina estética, su enfrentamiento con un médico famoso saca a la luz la codicia y los deseos ocultos tras el glamour de la industria.”

Fumi termina trabajando en la clínica de Rin con la intención de descubrir qué ocurre detrás de su exitosa imagen pública. Sin embargo, entrar en ese mundo también la obliga a enfrentarse a pacientes que buscan modificar su cuerpo por motivos muy diferentes y a cuestionar algunas de las certezas con las que había ejercido la medicina.

La serie presenta casos relacionados con personas que viven de su imagen en redes sociales, pacientes inconformes con determinadas partes de su rostro y otros que han desarrollado una dependencia hacia los procedimientos estéticos. En lugar de limitarse a presentar las operaciones, la historia presta especial atención a las razones que llevan a cada persona hasta el consultorio.

‘Belleza plástica’ (Imagen: IMDb)

Dos cirujanas enfrentadas por una pregunta: ¿Qué significa sanar?

El principal conflicto de ‘Belleza plástica‘ surge de las posturas de Fumi y Rin. Mientras la primera entiende la medicina principalmente desde la necesidad de tratar enfermedades y salvar vidas, la segunda sostiene que los problemas relacionados con la apariencia también pueden afectar profundamente a una persona.

Esta diferencia permite que la serie aborde la cirugía estética sin reducirla únicamente a una discusión sobre si someterse a estos procedimientos es bueno o malo. Los pacientes llegan a la clínica impulsados por inseguridades, aspiraciones profesionales, expectativas sociales o simplemente por el deseo de verse de otra manera.

La producción también explora la influencia de las redes sociales, la publicidad, los estándares de belleza y la industria construida alrededor de las transformaciones físicas. A esto se suman asuntos como la depresión posoperatoria y la dependencia de las cirugías.

El drama ocurre en un momento en el que Japón mantiene una relación cambiante con los estándares de belleza. Netflix explicó que la historia está ambientada en una sociedad que acepta cada vez más distintas formas de entender la apariencia, pero que al mismo tiempo continúa enfrentándose al lookismo y al crecimiento de la industria de la cirugía estética.

¿’Belleza plástica’ está basada en una historia real?

Aunque algunos de los casos y conflictos pueden parecer tomados de situaciones reales, ‘Belleza plástica’ no adapta una historia verdadera específica, un libro o un manga. Se trata de una historia original escrita por Junya Ikegami, guionista de ‘The Queen of Villains‘.

Póster de ‘Belleza plástica’ (Imagen: IMDb)

Sin embargo, la producción sí recurrió a una extensa investigación sobre la industria de la cirugía estética en Japón. Netflix y el equipo creativo pasaron meses estudiando este ámbito antes de comenzar la producción con el objetivo de construir situaciones y procedimientos convincentes.

Ese trabajo también se trasladó al aspecto visual. El artista de efectos especiales Amazing JIRO encabezó al equipo responsable de representar las diferentes etapas por las que atraviesan los pacientes: su apariencia antes de una intervención, el periodo de recuperación conocido como “downtime” y el resultado posterior.

Por ello, algunas secuencias muestran los procedimientos médicos de manera directa. La serie contiene imágenes de operaciones y recuperación que pueden resultar fuertes para algunos espectadores, además de desnudez relacionada con determinados procedimientos.

¿Quiénes forman parte del elenco de ‘Belleza plástica’?

Además de Mayu Matsuoka, conocida por ‘Shoplifters’, y Riisa Naka, quien participó en ‘Alice in Borderland’, la producción cuenta con un amplio reparto que representa tanto al personal de la clínica como a pacientes y personajes relacionados con la industria.

Shotaro Mamiya interpreta a Rui Komiya, segundo al mando de la clínica; Minami Tanaka aparece como la enfermera jefe Nanami Todoroki; Hiromi Nagasaku interpreta a Taeko Numata, madre de Fumi; y Atsuro Watabe da vida a Arata Tohyama, una figura influyente dentro de este sector.

El reparto también incluye a Riku Hagiwara, Mijika Nagai, Daichi Watanabe, Kavka Shishido, Yu Shirota, Naosumi Masuko, Sosei Takeda, Rika Izumi, Kentaro Tamura, Eisuke Sasai, Hana Amano, Hina Kagei, Naoko Ken, Kayo Noro, Rin Furukawa, Yumi Adachi, Shunsuke Kazama y Kōki, entre otros.

Elenco de ‘Belleza plástica’ (Imagen: Netflix)

La dirección está a cargo de Yuki Saito, responsable de ‘Unmet: A Neurosurgeon’s Diary‘, mientras Harue Miyake y Katsuhito Mogi participan como productores. K2 Pictures produjo la serie para Netflix.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Belleza plástica’?

La primera temporada de ‘Belleza plástica’ consta de ocho episodios, con una duración aproximada de una hora cada uno. Todos llegaron a Netflix el 17 de septiembre de 2026.

A lo largo de estos capítulos, la rivalidad entre Fumi y Rin sirve como hilo conductor para presentar diferentes historias relacionadas con pacientes y procedimientos estéticos. Más que concentrarse exclusivamente en las operaciones, la serie utiliza esos casos para abordar las razones por las que una persona decide cambiar su apariencia y las consecuencias que esa decisión puede tener.

Así, ‘Belleza plástica‘ combina elementos del drama médico con conflictos relacionados con el dinero, la ambición, la presión social y la identidad. Su llegada a los primeros lugares de Netflix en distintos mercados muestra que esta historia ambientada en la industria japonesa de la cirugía estética ha conseguido llamar la atención más allá de su país de origen.

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