¿De qué trata ‘El club gastronómico’, la serie neerlandesa que se convirtió en un éxito de Netflix?

Las producciones internacionales continúan encontrando una audiencia considerable en Netflix, y uno de los casos recientes es ‘El club gastronómico‘ (‘The Perfect Lie‘), thriller neerlandés que mezcla con agilidad el misterio y el drama en medio de los secretos dentro de un privilegiado círculo social.

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Estrenada mundialmente el 10 de septiembre de 2026, la serie ha permanecido dentro del Top 10 de la plataforma y actualmente ocupa el puesto 3 entre las series más vistas a nivel global, mientras que en México se encuentra en la posición 8. Su ascenso llega después de que durante la semana del 7 al 14 de septiembre alcanzara 4.1 millones de visualizaciones y encabezara la lista de producciones televisivas de habla no inglesa de Netflix.

Elenco de ‘El club gastronómico’ (imagen: Netflix)

¿De qué trata ‘El club gastronómico’?

La historia comienza cuando Karen, interpretada por Loes Haverkort, se muda junto con su esposo Michel (Teun Luijkx) y su hija a Bergen, en los Países Bajos. La familia intenta dejar atrás una etapa complicada, pues Karen recientemente abandonó un puesto editorial en medio de una serie de acusaciones.

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Su llegada a Bergen parece ofrecer la oportunidad de comenzar de nuevo. Karen y Michel pronto son recibidos por un pequeño círculo de personas adineradas que forman parte de un exclusivo club de cenas. Sus integrantes viven rodeados de lujos, grandes propiedades, reuniones, comida, vino y un estilo de vida marcado por los excesos.

La aparente tranquilidad termina abruptamente cuando la villa de Babette (Noortje Herlaar) y su esposo Evert (Edwin Jonker) se incendia durante la noche. Evert muere, mientras que Babette y sus hijos consiguen sobrevivir.

A partir de ese momento, Karen comienza a sospechar que las amistades del grupo esconden mucho más de lo que aparentan. Conforme avanza la investigación sobre la muerte de Evert, descubre mentiras, traiciones y relaciones ocultas entre personas que hasta entonces parecían conocerse perfectamente.

Loes Haverkort como Karen en ‘El club gastronómico’ (imagen: Netflix)

El misterio del incendio funciona así como el punto de partida de una historia en la que la pregunta no es únicamente qué ocurrió aquella noche, sino qué está dispuesto a esconder cada integrante del grupo para conservar la vida que ha construido.

Una adaptación de la novela de Saskia Noort

‘El club gastronómico’ está basada en ‘The Dinner Club’ (‘De Eetclub’), novela publicada en 2004 por la escritora neerlandesa Saskia Noort. Sin embargo, la adaptación de Netflix no reproduce exactamente la historia del libro.

La serie fue creada por Dorien Goertzen, quien también trabajó en el guion junto con Jop Esmeijer. La dirección estuvo a cargo de Dana Nechushtan y Margien Rogaar, mientras que Fiction Valley produjo el proyecto.

Goertzen explicó a Netflix que adaptar la novela implicó reconsiderar la manera de presentar la historia para televisión:

“Fue un desafío maravilloso reinventar [esta historia] junto a Jop Esmeijer y adaptarla a un formato de serie en el que la tensión ocupa siempre un lugar central. Optamos por una estructura narrativa diferente y dimos tanto a la historia como a los personajes un enfoque moderno y actual.”

La producción consta de siete episodios, con una duración aproximada de entre 45 y 50 minutos cada uno. Netflix estrenó la temporada completa simultáneamente, por lo que el misterio puede verse de principio a fin sin esperar lanzamientos semanales.

Además de Haverkort, Luijkx, Herlaar y Jonker, el reparto incluye a Remko Vrijdag como Ivo, Rifka Lodeizen como Hanneke, Charlie-Chan Dagelet como Patricia y Matthijs van de Sande Bakhuyzen como Simon.

Edwin Jonker y Noortje Herlaar en ‘El club gastronómico’ (imagen: Netflix)

El final deja abierta la posibilidad de continuar la historia

A partir de aquí hay SPOILERS de ‘El club gastronómico’.

Aunque los siete episodios responden una de las principales preguntas de la temporada, el desenlace deja otro misterio sin resolver. Finalmente se descubre que Babette provocó deliberadamente el incendio de su casa después de enterarse de que Evert planeaba abandonarla.

Babette colocó pastillas para dormir trituradas en las bebidas de su esposo y sus hijos con la intención de que ninguno despertara cuando comenzara el incendio. Sin embargo, Beau, su hijo mayor, no bebió la leche, despertó por el humo e intentó ayudar a su padre.

La situación se complica todavía más por un teléfono que Beau consigue sacar de la casa. El dispositivo contiene grabaciones secretas de conversaciones entre sus padres que Evert había comenzado a realizar siguiendo el consejo de su abogado. Karen termina encontrando el teléfono y las grabaciones se convierten en una pieza importante para descubrir lo ocurrido.

Pero la temporada introduce otro misterio alrededor de Hanneke, quien termina en coma después de caer desde un balcón. Las sospechas apuntan inicialmente hacia Babette, pero ella insiste ante la policía en que no fue responsable.

La última escena ofrece una pista inquietante. Mientras Karen visita a Hanneke en el hospital, nota que su mano comienza a moverse y sale de la habitación para buscar a un médico. En ese momento, una persona desconocida, vestida con una sudadera negra y llevando un globo rojo en forma de corazón, entra en la habitación.

Su identidad nunca es revelada.

Mientras Netflix decide el futuro de ‘El club gastronómico’, su primera temporada ha conseguido destacar dentro del catálogo internacional (imagen: Netflix)

¿Habrá una segunda temporada de ‘El club gastronómico’?

Por ahora, Netflix no ha anunciado oficialmente una segunda temporada de ‘El club gastronómico‘, por lo que tampoco existe una fecha de estreno para una posible continuación.

Sin embargo, el desenlace deja una pregunta narrativa pendiente alrededor de Hanneke y la misteriosa persona que entra en su habitación. A esto se suma que la adaptación realizó cambios respecto a la novela original y no trasladó todo su material directamente a la pantalla.

Mientras Netflix decide el futuro de la producción, su primera temporada ha conseguido destacar dentro del catálogo internacional de la plataforma. Con siete episodios, una muerte como detonante y un grupo de amigos cuyas relaciones comienzan a derrumbarse conforme aparecen sus secretos, ‘El club gastronómico‘ plantea un misterio cerrado en buena parte de su trama, pero conserva una última incógnita que podría servir como punto de partida para continuar la historia.

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