¿De qué trata ‘Cuatro manos, dos sonatas’, la nueva serie coreana que triunfa en Netflix?

La historia sigue a dos jóvenes pianistas que se reencuentran en una escuela de artes

La música clásica, la competencia entre jóvenes prodigios y una amistad que comienza como rivalidad son los ingredientes de ‘Cuatro manos, dos sonatas’, el drama coreano que está ganando terreno en Netflix. Protagonizada por Song Kang, Lee Jun-young y Jang Gyu-ri, la serie se estrenó el 29 de agosto de 2026 y rápidamente consiguió presencia internacional: durante la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre debutó en el quinto puesto del Top 10 global de series de habla no inglesa de Netflix, con 2 millones de visualizaciones.

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Al momento de la escritura de este artículo la serie continúa en el top 10 de Netflix a nivel global y en México está en el puesto 7. En Corea del Sur también ha aumentado su audiencia con el paso de los episodios, mientras la relación entre sus dos pianistas protagonistas se ha convertido en uno de los elementos más comentados de la producción.

Póster de ‘Cuatro manos, dos sonatas’ (imagen: IMDb)

¿De qué trata ‘Cuatro manos, dos sonatas’?

La historia se desarrolla principalmente en Korea Arts High School, una prestigiosa escuela en la que estudian algunos de los músicos jóvenes más talentosos del país. Allí se encuentra Kang Pi-o, interpretado por Song Kang, un pianista prodigio acostumbrado a ocupar el primer lugar tanto académicamente como frente al instrumento.

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Pi-o combina su talento natural con una disciplina extrema: practica alrededor de diez horas diarias y ha crecido con la expectativa de convertirse en uno de los grandes pianistas de su generación. Sin embargo, detrás de esa aparente seguridad existe un fuerte temor a perder aquello por lo que ha trabajado durante años.

La amenaza aparece con Choi Jeong-yo, personaje de Lee Jun-young. A diferencia de Pi-o, Jeong-yo proviene de una familia problemática y durante años dejó de lado el extraordinario talento que había mostrado desde niño. Su interés por la música regresa después de asistir a un concierto y reencontrarse indirectamente con el pianista al que había conocido durante una competencia infantil.

Jeong-yo termina ingresando a Korea Arts High School y su llegada despierta la inseguridad de Pi-o: cuando eran niños fue uno de los pocos pianistas capaces de superarlo.

Lo que comienza como una competencia entre ambos evoluciona poco a poco. Los dos chocan por sus personalidades y formas distintas de entender la música, pero también descubren que pueden complementarse. De ahí surge uno de los conceptos centrales de la serie: dos músicos que inicialmente quieren superarse terminan aprendiendo a tocar juntos.

Lee Jun-young y Song Kang en ‘Cuatro manos, dos sonatas’ (imagen: IMDb)

¿Qué significa el título de la serie?

El nombre ‘Cuatro manos, dos sonatas’ está relacionado con una modalidad real de interpretación pianística conocida como piano a cuatro manos, en la que dos personas tocan simultáneamente el mismo instrumento.

La idea también funciona como una metáfora de la relación entre Pi-o y Jeong-yo. Uno ha construido su talento mediante disciplina, técnica y una necesidad constante de alcanzar la perfección; el otro posee una capacidad musical mucho más instintiva, aunque su complicada infancia lo llevó a abandonar el piano.

La descripción oficial de CJ ENM resume precisamente esa transformación entre los personajes: “Ambos compiten y chocan constantemente, pero, casi sin darse cuenta, logran una armonía perfecta ante un mismo piano, y la relación entre los dos rivales se transforma en amistad y colaboración.”

A ellos se suma Hong Jae-in, interpretada por Jang Gyu-ri, estudiante de viola con una sensibilidad musical excepcional. Jae-in conoce a Pi-o desde la infancia y está enamorada de él, pero también es quien reconoce rápidamente el talento natural de Jeong-yo y lo impulsa a acercarse nuevamente al mundo académico de la música.

De esta manera, la serie utiliza a los tres personajes para explorar amistad, romance, competencia, presión familiar y crecimiento personal dentro de un ambiente dominado por jóvenes que buscan convertirse en músicos profesionales.

Jang Gyu-ri en ‘Cuatro manos, dos sonatas’ (imagen: tvN)

‘Cuatro manos, dos sonatas’ crece en audiencia

El drama comenzó con una audiencia nacional de 3.391% en Corea del Sur, de acuerdo con Nielsen Korea. Para su segundo episodio, el porcentaje aumentó hasta 5.936%.

Después de algunas fluctuaciones, el sexto episodio, transmitido el 13 de septiembre, alcanzó hasta ahora el mejor resultado de la serie, con 7.318% de audiencia nacional y 7.374% en el área metropolitana de Seúl.

Su repercusión tampoco se ha limitado a la televisión tradicional. En su primera semana, ‘Cuatro manos, dos sonatas’ consiguió el primer lugar tanto entre programas de televisión como en la clasificación combinada de TV y plataformas OTT de FUNdex, elaborada por Good Data Corporation. Lee Jun-young apareció además en el primer lugar entre los intérpretes más comentados, mientras Song Kang ocupó el segundo.

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En Netflix, la producción entró directamente en el quinto lugar del ranking mundial de series de habla no inglesa durante su primera semana contabilizada, acumulando 8.2 millones de horas reproducidas y 2 millones de visualizaciones.

El regreso de Song Kang y la química con Lee Jun-young

Otro de los principales atractivos de ‘Cuatro manos, dos sonatas’ es el regreso de Song Kang después de completar su servicio militar. El actor se convirtió en uno de los rostros coreanos más reconocibles de Netflix gracias a producciones como ‘Love Alarm’, ‘Sweet Home’, ‘Nevertheless’ y ‘My Demon’, hasta recibir entre algunos seguidores el apodo de “Son of Netflix”.

Song Kang y Jang Gyu-ri en ‘Cuatro manos, dos sonatas’ (Imagen: IMDb)

Frente a él aparece Lee Jun-young, quien también ha fortalecido su presencia internacional con títulos como ‘Weak Hero Class 2’, ‘When Life Gives You Tangerines’, ‘Mask Girl’ y ‘D.P.’. La producción fue uno de sus últimos trabajos filmados antes de iniciar su propio servicio militar en julio de 2026.

La interacción entre ambos actores se ha convertido en uno de los aspectos que más atención está recibiendo entre los espectadores, particularmente por la evolución de Pi-o y Jeong-yo desde competidores hasta compañeros capaces de encontrar una conexión a través del piano.

‘Cuatro manos, dos sonatas’ tendrá 12 episodios en total. La serie estrena dos capítulos cada semana, los sábados y domingos, y su episodio final está programado para el 4 de octubre de 2026. En Latinoamérica puede verse a través de Netflix.

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