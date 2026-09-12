México se consolida como el nuevo Hollywood de América Latina gracias al auge de producciones internacionales

México es uno de los principales centros de producción audiovisual de América Latina

México atraviesa uno de sus periodos de mayor actividad audiovisual de las últimas décadas. Plataformas de streaming, estudios internacionales y productoras locales han incrementado sus rodajes en el país, mientras nuevos incentivos fiscales buscan atraer todavía más proyectos. De acuerdo con un reportaje de El País, la combinación de talento, costos competitivos, diversidad de locaciones e infraestructura está fortaleciendo la posición de México como uno de los principales centros de producción de cine y televisión en América Latina.

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¿Por qué cada vez más producciones internacionales están filmando en México?

La actividad puede observarse particularmente en la Ciudad de México, donde actualmente se realizan entre 25 y 30 rodajes cada día. Barrios como Popotla, edificios históricos, restaurantes, gimnasios y calles del Centro Histórico se han convertido regularmente en escenarios para películas, series y comerciales.

‘Familia’ (imagen: Netflix)

Uno de los ejemplos recientes es una serie de Netflix producida por Perro Azul (cuyo nombre no fue revelado en el reportaje) que convirtió una zona de Popotla en set de filmación. A esto se suman producciones como ‘Familia’, también de Netflix, y ‘La Oficina’, adaptación mexicana de ‘The Office‘ realizada por Prime Video y filmada en un edificio real de oficinas en Tlalnepantla.

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El fenómeno tampoco se limita a las plataformas de streaming. Kanan Films ha participado en largometrajes, campañas publicitarias relacionadas con los Juegos Olímpicos y en el videoclip “Lights Up”, de Harry Styles.

En 2021, México alcanzó un récord de 259 producciones de largometrajes, según el Instituto Mexicano de Cinematografía. La actividad posterior a la pandemia ha fortalecido todavía más el ecosistema de compañías, técnicos y proveedores capaces de trabajar con proyectos nacionales e internacionales.

Netflix, Amazon y los incentivos fiscales impulsan el crecimiento

Uno de los movimientos más importantes llegó de Netflix, que anunció en 2025 una inversión de 1,000 millones de dólares en México durante cuatro años. Amazon Prime Video y Max también cuentan con infraestructura destinada a desarrollar contenido original mexicano.

A esta inversión privada se suma un crédito fiscal anunciado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, equivalente al 30% del impuesto sobre la renta para producciones que utilicen al menos 70% de servicios mexicanos. El apoyo puede alcanzar aproximadamente 2.3 millones de dólares por proyecto.

Aunque estos incentivos siguen siendo más modestos que los ofrecidos en otros mercados internacionales, representantes de la industria consideran que pueden ayudar a convencer a más compañías de filmar en México, especialmente cuando ya existe experiencia previa con equipos, locaciones y servicios locales.

México ofrece locaciones capaces de representar distintas épocas y ciudades

La variedad de escenarios es otra de las grandes ventajas del país. ‘Spectre’, película de James Bond estrenada en 2015, utilizó espacios del Centro Histórico de Ciudad de México, mientras ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, también mostró el valor de la gestión de locaciones nacionales a escala internacional.

Alfonso Cuarón y Yalitza Aparicio en el set de ‘Roma’ (imagen: Netflix)

Productoras mexicanas han encontrado además paisajes cerca de Guadalajara capaces de representar los alrededores de Los Ángeles de los años treinta, así como lugares como Cananea, cuyo aspecto histórico permite recrear otras épocas.

Ese atractivo también se extiende a la publicidad. Un comercial de cerveza Victoria fue rodado recientemente en el Gimnasio Nuevo Jordan, mientras edificios como el Club de Periodistas han servido para recrear restaurantes, baños y espacios de distintas décadas.

El crecimiento ya tiene un peso económico considerable: la industria audiovisual aportó aproximadamente 138,700 millones de pesos en 2022, equivalentes al 0.5% del PIB nacional. Al mismo tiempo, especialistas advierten que el reto será lograr que el auge de producciones extranjeras también fortalezca de forma duradera al cine y al talento mexicanos.

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