Venecia 2026: La película ‘Tijuana, todavía’ representa a México y compite por el Queer Lion

La cinta de Gabriel Gutiérrez Morales sigue el encuentro entre un hombre gay y un joven queer ruso

El cine mexicano tiene presencia en la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia con ‘Tijuana, todavía’, ópera prima de Gabriel Gutiérrez Morales, una historia situada en la frontera norte de México que aborda la migración, el exilio y las experiencias de dos hombres queer de distintas generaciones. Producida y protagonizada por Humberto Busto, la cinta forma parte de Biennale College Cinema y además compite por el Queer Lion, reconocimiento dedicado a películas con temáticas y personajes LGBT+ dentro de las diferentes secciones de la Mostra.

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¿De qué trata ‘Tijuana, todavía’?

La película presenta a Chava, un hombre gay de mediana edad que vive en Tijuana, y Maksim, un joven queer ruso que ha abandonado su país y llega a la ciudad fronteriza. Ambos entran en contacto mediante una aplicación de citas y lo que comienza como un encuentro casual da paso a una relación marcada por las diferencias generacionales, la soledad y las experiencias relacionadas con el desarraigo.

‘Tijuana, Todavía’ (2026) (Imagen: IMDb)

De acuerdo con IMCINE, el proyecto surgió a partir de un cortometraje previo de Gutiérrez Morales sobre el encuentro entre un joven y un hombre mayor. Al desarrollar la historia como largometraje, el director encontró en Tijuana y en los movimientos migratorios vinculados con los conflictos geopolíticos recientes una forma de ampliar el relato hacia cuestiones políticas y sociales.

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“Fue una manera de retratar las cosas, en un lugar donde las viví, siendo queer”, explicó Gutiérrez Morales, quien señaló que buscaba construir una historia que no redujera a sus personajes a la victimización ni recurriera a representaciones que considera repetitivas dentro del cine LGBT+.

Una historia atravesada por experiencias reales de exilio

El componente migratorio también tiene una conexión directa con Petr Filimonov, actor ruso que interpreta a Maksim. En conversación con IMCINE, contó que encontró similitudes entre el personaje y su propia experiencia después de abandonar Rusia.

“Recibí un poco del guión, y desde las primeras escenas estaba sorprendido por el parecido con mi vida”, relató Filimonov. El actor explicó que su postura crítica frente al gobierno ruso influyó en su decisión de salir del país y que actualmente vive en México.

Por su parte, Humberto Busto aseguró que una de las intenciones del proyecto era mostrar cómo las decisiones políticas pueden afectar directamente la vida, los cuerpos y las relaciones de las personas queer. La película también aborda una etapa menos representada de la experiencia LGBT+, al colocar en el centro a un personaje gay que atraviesa la mediana edad y confrontarlo con alguien perteneciente a una generación distinta.

‘Tijuana, todavía’ compite por el Queer Lion en Venecia 2026

‘Tijuana, Todavia’ (Fosfo Prods)

El largometraje fue desarrollado dentro de Biennale College Cinema, programa internacional de La Biennale di Venezia destinado a impulsar la producción de películas de bajo presupuesto realizadas por nuevos cineastas. ‘Tijuana, todavía’ fue uno de los proyectos seleccionados y llegó finalmente a la programación oficial de Venecia 2026 como una producción mexicana de 94 minutos.

Su paso por la Mostra también la coloca entre las películas que aspiran al Queer Lion 2026. La organización del premio describe la cinta como el encuentro, en Playas de Tijuana, entre un joven ruso queer que huye de la guerra en Ucrania y un hombre gay de mediana edad, cuya relación los enfrenta a las heridas del exilio y al peso del machismo.

La producción forma parte de una presencia latinoamericana que este año se distribuye por distintas secciones del festival. México también participa con títulos como ‘Hombre al agua’, dirigida por Gael García Bernal, mientras que ‘Tijuana, todavía’ utiliza el espacio fronterizo como escenario para explorar identidades y experiencias que pocas veces ocupan el centro del cine mexicano contemporáneo.

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