‘Bucking Fastard’: De qué trata la nueva película de Werner Herzog con Kate y Rooney Mara

Werner Herzog acaba de regresar al cine de ficción con una historia muy extraña que parece haber escapado de uno de sus documentales. Bucking Fastard reúne por primera vez frente a la cámara a Kate y Rooney Mara, quienes interpretan a dos hermanas inseparables cuya búsqueda del amor adopta dimensiones extraordinarias. ¿De qué trata Bucking […]

Werner Herzog acaba de regresar al cine de ficción con una historia muy extraña que parece haber escapado de uno de sus documentales. Bucking Fastard reúne por primera vez frente a la cámara a Kate y Rooney Mara, quienes interpretan a dos hermanas inseparables cuya búsqueda del amor adopta dimensiones extraordinarias.

¿De qué trata Bucking Fastard y quiénes actúan?

La película coloca su mirada sobre dos mujeres que parecen habitar una realidad privada, en la que hablan al mismo tiempo, comparten gestos y avanzan por la vida con una coordinación que perturba a quienes las rodean. Herzog utiliza la unión para estudiar la manera en que la sociedad observa o intenta controlar a las personas que no encajan en sus reglas.

Jean y Joan Holbrooke, interpretadas por Kate y Rooney Mara, se enamoran del mismo hombre y sueñan con encontrar un territorio imaginario donde el amor verdadero tenga la oportunidad de existir. Muy convencidas de que pueden llegar a ese lugar, comienzan a excavar un túnel a través de una zona montañosa.

Rooney y Kate Mara en Bucking Fastard (Foto: X)

Orlando Bloom interpreta a Gareth Mulroney, el hombre deseado por ambas protagonistas. Domhnall Gleeson también forma parte del elenco principal como Timothy, un trabajador social que se acerca a las hermanas. La producción dura 109 minutos y fue realizada entre Irlanda y Estados Unidos; cuenta con un guion escrito por el propio Herzog.

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La historia toma inspiración de Freda y Greta Chaplin, gemelas británicas que recibieron mucha atención pública en la década de 1980 por su relación con un vecino y el posterior proceso judicial. Herzog cambió nombres y situaciones, y convirtió aquellos hechos en una fábula sobre dos mujeres que buscan pertenecer a un lugar construido mediante sus propias reglas.

Kate y Rooney Mara nunca habían actuado juntas, aunque las dos desarrollaron carreras reconocidas en Hollywood y pertenecen a una de las familias más acaudalas de Estados Unidos. Rooney recibió nominaciones al Óscar por La chica del dragón tatuado y Carol; Kate es famosa por su labor en la serie House of Cards de Netflix, y participó en Los 4 Fantásticos; durante el rodaje de aquella película conoció a quien se transformaría en su marido, el también actor Jamie Bell.

La recepción de Bucking Fastard en Venecia

Bucking Fastard llegó a la competencia oficial de la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia, celebrada del 2 al 12 de septiembre. Cannes había invitado previamente la película, pero Herzog rechazó asistir porque no le ofrecieron un espacio dentro de la competencia principal. Tras la proyección, Variety calculó una ovación de seis minutos y medio, mientras que otros reportes colocaron la duración cerca de siete minutos.

Estreno de Bucking Fastard en el Festival de Cine de Venecia 2026 (Foto: Variety)

La emoción también estuvo relacionada con David Lynch, fallecido el año pasado y a quien Herzog dedicó la película. El director alemán contó que habría deseado mostrarle el resultado antes que a cualquier otra persona: “Llegamos a comprender muy, muy profundamente el trabajo del otro, aunque éramos bastante diferentes. Ojalá pudiéramos hacer retroceder el tiempo e invitarlo esta noche. Pero las cosas no funcionan así.”

El realizador regresó al festival un año después de recibir el León de Oro honorífico por su trayectoria, entregado por Francis Ford Coppola. En aquella edición también presentó el documental Elefantes Fantasmas. Bucking Fastard compite ahora por el León de Oro principal, aunque todavía no cuenta con fecha comercial confirmada para Estados Unidos ni con estreno anunciado para México.

Los mayores estrenos del Festival de Venecia

La edición de 2026 abrió con Ink, drama dirigido por Danny Boyle y protagonizado por Jack O’Connell, Guy Pearce y Claire Foy. La competencia reúne 21 largometrajes de estreno mundial, incluyendo obras de realizadores veteranos y propuestas alejadas de las franquicias. Maggie Gyllenhaal preside el jurado encargado de elegir al ganador del León de Oro.

Entre los títulos con mayor presencia de estrellas tenemos a Bunker, de Florian Zeller, con Penélope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano y Patrick Schwarzenegger. También compite Primetime, dirigida por Lance Oppenheim, donde Robert Pattinson comparte créditos con Merritt Wever, Skyler Gisondo y Phoebe Bridgers, protagonistas de una historia inspirada en la televisión criminal.

Con información de Associated Press.

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