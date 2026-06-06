Baja California proyectará cine de Cannes, Berlín y Venecia en la Muestra Internacional de la Cineteca Nacional

Baja California recibirá la 79 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional con una programación integrada por 13 películas y presencia en cinco ciudades del estado. La edición, presentada bajo el lema “Nuevas Miradas y Territorios del Cine Contemporáneo”, forma parte de una estrategia de descentralización cultural que busca acercar al público producciones de autor, cine internacional reciente y una obra clásica restaurada.

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¿Qué ciudades recibirán la Muestra Internacional de Cine?

La muestra tendrá funciones en Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada. Con ello, Baja California será la entidad con el mayor número de sedes de este programa cinematográfico en el país, de acuerdo con la información difundida por autoridades estatales.

Póster de ‘Tus dos muertos’, de Daniel Castro Zimbrón (imagen: IMDb)

En Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, las proyecciones se realizarán en los Centros Estatales de las Artes, con entrada gratuita para todo público. En Tijuana y Mexicali, la programación llegará a las Salas de Arte de Cinépolis Plaza Río y Cinépolis Plaza San Pedro.

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El calendario general fue anunciado del 5 al 24 de junio de 2026, aunque una de las versiones difundidas por medios locales señala que en Mexicali el programa completo se extenderá del 18 al 30 de junio. Por ello, cada sede tendrá fechas específicas de exhibición. En los CEART de Rosarito, Tecate y Ensenada, las funciones gratuitas fueron programadas del 5 al 14 de junio.

Una selección de cine contemporáneo y autoral

La programación abrirá con ‘Tus dos muertos’, película mexicana de Daniel Castro Zimbrón. La selección también incluye trabajos de cineastas como Lav Diaz, Albert Serra, Fatih Akin, Bi Gan, Hlynur Pálmason, Nicolás Pereda, Laila Abbas, Dominik Moll y Dag Johan Haugerud.

De acuerdo con la información difundida, la muestra reúne producciones de países como México, Corea del Sur, Islandia, Francia, Alemania, Portugal y China. La cartelera incluye drama, comedia, ciencia ficción, documental y thriller policiaco, con películas vinculadas a festivales internacionales como Cannes, Berlín y Venecia.

Uno de los títulos destacados será ‘Memorias del subdesarrollo’, clásico cubano de 1968 dirigido por Tomás Gutiérrez Alea, que será presentado en versión restaurada en 4K. Su inclusión suma una pieza histórica del cine latinoamericano a una programación enfocada en nuevas miradas del cine mundial.

Baja California y el acceso al cine internacional

La Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional cuenta con 55 años de historia y se ha consolidado como uno de los programas de exhibición más importantes de México. Su llegada a Baja California permitirá que películas con poca circulación en salas comerciales lleguen a públicos de distintos municipios.

‘Memorias del subdesarrollo’, de Tomás Gutiérrez Alea (imagen: IMDb)

La secretaria de Cultura estatal, Alma Delia Ábrego Ceballos, señaló que esta edición amplía el acceso de la población bajacaliforniana a propuestas cinematográficas de calidad. A su vez, Carlos Sarabia, coordinador de Actividades Cinematográficas de la Secretaría de Cultura de Baja California, explicó que la muestra es una oportunidad para conocer parte del cine que actualmente circula en el panorama internacional.

La presencia de la muestra en cinco ciudades también conecta con la propia historia cinematográfica del estado. Baja California ha sido locación, frontera visual y espacio de producción para distintas películas, y también se coloca como un territorio relevante para la exhibición de cine internacional.

Con información de Infobaja y El Vigía.

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