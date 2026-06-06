Sean Penn explica por qué evita la ceremonia de los Oscar y por qué nunca acepta tomarse selfies

El actor reveló por qué decidió no asistir a los Oscar 2026 pese a ganar una estatuilla

Sean Penn no estuvo presente en la ceremonia de los Oscar 2026, a pesar de que esa noche ganó la estatuilla a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en ‘Una batalla tras otra‘. Ahora, el veterano actor ha explicado que su ausencia no tuvo relación con la política de Hollywood ni con una protesta contra la industria, sino con algo mucho más personal: su ansiedad frente a las grandes multitudes. Además, habló sobre su rechazo a las selfies.

También te puede interesar: Hollywood vs. la IA: ¿Quiénes son los cineastas que critican y los que apoyan el uso de inteligencia artificial?

Durante una conversación con la periodista Kaitlan Collins en el Festival de Tribeca, Penn habló sobre las razones que lo llevaron a mantenerse alejado de la ceremonia y de otros eventos similares. El actor señaló que desde hace años experimenta incomodidad en reuniones numerosas y que recientemente tomó la decisión de evitar por completo cualquier encuentro social que reúna a más de ocho personas.

Sean Penn (Fotografía: Samir Hussein)

¿Por qué Sean Penn no asistió a los Óscar?

Según explicó el actor, las ceremonias de premios y las fiestas relacionadas con ellas siempre le han generado una sensación de malestar. Penn comentó que la dinámica de estos eventos, donde debe interactuar con decenas de personas en muy poco tiempo, termina provocándole ansiedad y agotamiento emocional.

También lee: Taylor Swift explica por qué hacer una canción para ‘Toy Story 5’ la hizo sentir ‘como volver a casa’

Antes de la ceremonia, habló con sus compañeros de ‘Una batalla tras otra‘ y todos coincidieron en que lo mejor para su bienestar era no asistir. En lugar de viajar a Los Ángeles para la entrega de premios, Penn decidió permanecer en Ucrania, país que ha visitado en numerosas ocasiones desde el inicio de la invasión rusa.

Desde allí siguió la transmisión de los Óscar, que debido a la diferencia horaria comenzó alrededor de las dos de la mañana y concluyó cerca de las cinco. El actor reconoció que, paradójicamente, fue la primera vez que pudo disfrutar realmente de la ceremonia.

La experiencia que cambió su relación con los premios

Penn reveló que la decisión definitiva llegó después de asistir este año a los Globos de Oro. Aunque había participado en ceremonias similares en el pasado, explicó que aquella experiencia le confirmó que ya no quería volver a formar parte de ese tipo de eventos.

De acuerdo con el actor, la mejor sensación que lograba obtener al final de una gala era alivio por haber terminado la noche. Tras reflexionar sobre ello, concluyó que no tenía sentido seguir sometiéndose a situaciones que le generan estrés cuando ya no encuentra satisfacción en ellas.

Sus declaraciones también ayudan a explicar por qué, pese a haber construido una de las carreras más reconocidas de Hollywood y haber ganado múltiples premios de la Academia, rara vez se le ve participando activamente en la temporada de galardones.

Leonardo DiCaprio en ‘Una batalla tras otra’ (imagen: Warner Bros Pictures)

Sean Penn también arremete contra las selfies

Durante la misma charla, Penn abordó otro tema que suele incomodarlo en los eventos públicos: las fotografías con admiradores. El actor afirmó que rechaza las selfies sin importar quién se las solicite. Según explicó, considera que este tipo de interacción resulta perjudicial tanto para las celebridades como para quienes las piden.

Penn recordó que al abandonar los Globos de Oro fue rodeado por personas que querían tomarse fotografías con él, una situación que contribuyó a reforzar su decisión de evitar reuniones masivas. Para dejar clara la firmeza de su postura, Penn recurrió a un ejemplo extremo. El actor afirmó que tampoco aceptaría una selfie aunque se la pidiera una sobreviviente del Holocausto acompañada de un niño parapléjico de seis años. Según explicó, su rechazo a este tipo de fotografías es absoluto y no depende de quién haga la solicitud.

A sus 65 años Sean Penn, después de décadas de fama, premios y apariciones públicas, prefiere priorizar su tranquilidad personal antes que cumplir con las expectativas habituales de Hollywood.

Con información de Variety.

No te vayas sin leer: Melissa Barrera pudo haber aparecido en ‘Scary Movie’, revela Marlon Wayans