‘Mayday’: De qué trata la nueva película de Ryan Reynolds en Apple TV+

Ryan Reynolds cambia el traje rojo de Deadpool por el uniforme de un piloto atrapado en territorio hostil. Mayday nos dará acción y humor dentro de una aventura protagonizada también por Kenneth Branagh, cuya química con Reynolds hará de una operación militar desastrosa el nacimiento de una amistad que nos encantará.

¿De qué trata Mayday?

La película se desarrolla durante los últimos años de la Guerra Fría, cuando la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética se podía transformar en crisis internacional de la noche a la mañana. Los directores y guionistas de Mayday, Jonathan Goldstein y John Francis Daley, utilizan esa tensión para encerrar a sus protagonistas en una situación peligrosa.

Mayday llegará mundialmente a Apple TV el 4 de septiembre, con una historia que ocurre en 1987 y presenta al teniente Troy Assassin Kelly, un piloto de la Marina estadounidense enviado a cumplir una misión secreta en territorio ruso. La operación fracasa y el personaje de Reynolds queda varado detrás de las líneas enemigas.

Herido y perseguido por fuerzas soviéticas, Troy recibe ayuda de Nikolai Ustinov, un antiguo agente de la KGB interpretado por Branagh. Nikolai lo lleva a casa y decide colaborar con su escape. El detalle está en que este hombre conoce Estados Unidos principalmente a través de sus películas favoritas, entre ellas Top Gun: Pasión y Gloria.

Kenneth Branagh y Ryan Reynolds en Mayday (Foto: IMDb)

La relación comienza con desconfianza y avanza gracias a la necesidad de sobrevivir. Troy es un militar entrenado que intenta recuperar el control; Nikolai se comporta como si hubiera esperado toda su vida la oportunidad de participar en una cinta estadounidense. Juntos emprenden una fuga vigilada por Alexander Volkov, personaje interpretado por Marcin Dorociński. Maria Bakalova interpreta a Anna Ustinov, la hija distanciada de Nikolai, quien termina involucrada en el plan de escape; el reparto incluye a David Morse, Lovell Adams-Gray, Clark Johnson, Alex Mallari Jr., Louis Cancelmi y Alex Ozerov.

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Goldstein y Daley escribieron y dirigieron la película después de colaborar en Noche de juegos y Calabozos y dragones: Honor entre ladrones. Reynolds también participa como productor mediante Maximum Effort; Apple Original Films, Skydance Media y esa compañía desarrollaron una producción que une el relato de fuga con la comedia de compañeros incompatibles.

La inspiración detrás de Mayday

John Francis Daley explicó para Entetainment Weekly que el punto de partida fue una adaptación de Stephen King muy alejada del humor de Reynolds: “La inspiración vino de ver y amar, antes que nada, Misery”. Los directores imaginaron una versión divertida de la relación entre una persona obsesionada con algo y el objeto de esa fascinación cayendo repentinamente en sus manos.

Ryan Reynolds en Mayday (Foto: IMDb)

La Guerra Fría permitió colocar a ambos personajes en peligro y abordar la hostilidad entre países sin meterse en el discurso político. Daley explicó que buscaban recordar que las personas siguen siendo personas al margen del lugar donde nacieron. Tal idea sostiene la relación entre Troy y Nikolai. Los realizadores consultaron a antiguos pilotos del SR-71 Blackbird, algunos de ellos mayores de 80 años, quienes explicaron el funcionamiento de la aeronave y asesoraron a Reynolds sobre la posición de sus manos dentro de la cabina. El trabajo aéreo requirió aproximadamente un mes de filmación en el sur de Francia.

¿Ryan Reynolds volverá como Deadpool?

Aunque todavía faltan datos oficiales sobre el proyecto, Reynolds confirmó en julio, durante Fanatics Fest 2026, que “con el tiempo habrá otra película de Deadpool”. También adelantó que existen ideas en desarrollo, pero Marvel Studios no ha anunciado detalles. Meses antes, el actor había revelado que ya tenía material escrito y que imaginaba a Wade Wilson como personaje secundario dentro de una historia más grande.

Su aparición con un traje gris azulado durante la presentación de Marvel en la Comic-Con de San Diego alimentó nuevas especulaciones. Aun así, ese momento no confirma su presencia en Avengers: Doomsday ni permite asegurar dónde ocurrirá su regreso.

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