George Clooney critica con dureza a Donald Trump: ‘Todos los idiotas creen que son brillantes’

Durante la charla también elogió el trabajo de Amal Clooney en derechos humanos

George Clooney aprovechó su participación en una masterclass del Festival de Venecia 2026 para lanzar una crítica directa contra Donald Trump. El actor y director, quien recibió el León de Oro a la trayectoria durante el certamen, habló de política, activismo, libertad de expresión, su relación con Amal Clooney y la transformación de la figura del astro de cine en Hollywood.

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¿Qué dijo George Clooney sobre Donald Trump?

Durante la charla, George Clooney recordó su papel en ‘O Brother, Where Art Thou?’, película de Joel Coen y Ethan Coen estrenada en 2000. El actor explicó que los hermanos Coen le describieron la cinta como una historia sobre “una trilogía de idiotas” y que su personaje, Ulysses Everett McGill, debía actuar como alguien convencido de ser el hombre más inteligente de cualquier habitación.

Donald Trump (Imagen: Rick Scuteri/AP Photo/picture alliance)

A partir de esa anécdota, Clooney soltó una frase que provocó risas entre el público: “Todos los idiotas creen que son brillantes, ¿verdad? Es simplemente la verdad. Mira, tenemos un presidente [así]”. El comentario fue una referencia directa a Donald Trump, a quien Clooney ha criticado en otras ocasiones.

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El actor también habló sobre la libertad de expresión y las reacciones que reciben las celebridades cuando opinan sobre política. “No renuncié a mi libertad de expresión en el momento en que me convertí en actor”, dijo. Para Clooney, dedicarse al cine no implica guardar silencio ante temas públicos, aunque reconoció que quienes hablan deben aceptar críticas y rechazo.

Clooney defiende el derecho de los actores a hablar de política

En otro momento de la masterclass, George Clooney abordó los ataques que reciben los actores cuando opinan sobre derechos humanos o asuntos políticos. El intérprete señaló que la libertad de expresión también incluye la posibilidad de incomodar a figuras de poder.

“No puedes exigir libertad de expresión y luego decir: «Pero no digas mierda sobre mí». ¿Verdad? Así es como funciona”, afirmó. También dijo que ha recibido ataques de Donald Trump en redes sociales, pero no lo ve como algo que pueda intimidarlo. “Recibo tuits desagradables del presidente de los Estados Unidos. No pasa nada. Puedo soportarlo. Me irá bien. Estaré bien.”

Clooney vinculó esa postura con una enseñanza de su padre, Nick Clooney, periodista de 92 años. Según contó, su padre le decía que la responsabilidad de una persona era desafiar a quienes tienen más poder y defender a quienes tienen menos. El actor admitió que no siempre logra cumplir con ese ideal, pero aseguró que intenta hacerlo.

Amal Clooney, derechos humanos y el futuro de las estrellas de cine

La charla también dedicó varios momentos a Amal Clooney, abogada británico-libanesa especializada en derechos humanos y esposa del actor. George Clooney habló del trabajo de la Clooney Foundation for Justice y recordó que su familia ha buscado visibilizar crímenes como el genocidio en Darfur, Sudán.

El actor resaltó la labor de Amal en procesos vinculados con ISIS y la describió como una abogada capaz de llevar casos difíciles hasta sus últimas consecuencias. Sus palabras provocaron una fuerte ovación entre los asistentes.

George Clooney y su esposa Amal Clooney (© AP Newsroom)

Clooney también habló de Nadia Murad, activista yazidí y ganadora del Premio Nobel de la Paz. Según contó, Amal terminó aceptando representarla después de conocerla en su casa, aunque en ese momento tenía una agenda llena y no planeaba tomar más casos.

La masterclass también abordó el cambio en la figura del astro de cine. Clooney mencionó a Gregory Peck y Paul Newman como dos de sus grandes referentes, pero reconoció que las estrellas actuales ya no ocupan el mismo lugar que las de otras generaciones. Para él, lo importante es concentrarse en hacer el mejor trabajo posible.

Con información de The Hollywood Reporter.

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